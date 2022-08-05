Турбина, Siemens, зрада. Правительство Канады не верит, что украинская ГТС способна заменить Северный поток 5 августа, 15:32 Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон (Фото:David Kawai / Bloomberg)

Правительство Канады не считает, что транзит газа через Украину может стать альтернативой Северному потоку.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Суть в том, что поставки газа, которые, как можно было бы ожидать, пойдут в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем Северный поток», — сказал Уилкинсон.

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По его словам, Канада не стала полагаться на транзит через Украину как замену Северному потоку из-за недостаточной пропускной способности — и с этим связано решение вернуть турбину Siemens, предназначенную для российского газопровода.

Министр также отметил, что из-за военных действий в Украине существуют значительные риски поставок газа, а РФ может сократить прокачку и через украинскую ГТС.

Заявление канадского министра в тот же день опровергла посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

«Это неправда, что Украина не может замесить поставки газа в Германию», — сказал Ковалив.

Она добавила, что в настоящий момент время через ГТС Украины транзитируется больше газа, чем по Северному потоку.

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