Турбина, Siemens, зрада. Правительство Канады не верит, что украинская ГТС способна заменить Северный поток
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон (Фото:David Kawai / Bloomberg)
Правительство Канады не считает, что транзит газа через Украину может стать альтернативой Северному потоку.
Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
«Суть в том, что поставки газа, которые, как можно было бы ожидать, пойдут в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем Северный поток», — сказал Уилкинсон.
По его словам, Канада не стала полагаться на транзит через Украину как замену Северному потоку из-за недостаточной пропускной способности — и с этим связано решение вернуть турбину Siemens, предназначенную для российского газопровода.
Министр также отметил, что из-за военных действий в Украине существуют значительные риски поставок газа, а РФ может сократить прокачку и через украинскую ГТС.
Заявление канадского министра в тот же день опровергла посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.
«Это неправда, что Украина не может замесить поставки газа в Германию», — сказал Ковалив.
Она добавила, что в настоящий момент время через ГТС Украины транзитируется больше газа, чем по Северному потоку.
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