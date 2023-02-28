«Цифры говорят сами за себя». Еврокомиссар рассказала, как быстро ЕС избавляется от российского газа 28 февраля, 11:15 Владимир Зеленский и Кадри Симсон в Киеве 1 ноября 2022 года (Фото:Офис президента Украины)

За год в энергосистеме Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российского газа.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Стокгольме, где проходит неформальный Совет ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики.

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«Цифры говорят сами за себя. Россия больше не является первым поставщиком газа в Европу, ее место заняли США и Норвегия. За двенадцать месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров. Наш импорт СПГ, напротив, увеличился с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году», — рассказала еврокомиссар.

В то же время, сообщила Симсон, государства-члены ЕС сократили спрос на газ на 19% в период с августа по январь, что соответствует снижению потребления на 38 млрд кубометров. Запасы газа в хранилищах стран ЕС на данный момент заполнены более чем на 62%.

Это, по ее словам, сопровождалось ускорением перехода к чистой энергии.

«В 2022 году в Европе было установлено почти 50 гигаватт новых мощностей возобновляемых источников энергии, в основном солнечной и ветровой», — объявила Симсон.

По ожиданиям Еврокомиссии, к концу отопительного сезона хранилища газа будут заполнены более чем на 50%. «Рыночные цены на газ остаются высокими, около 50 евро за МВтч, но намного ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году», — сказала Симсон.

Но, полагает она, пока еще нет места для самоуспокоенности.

«Нам необходимо продолжать нашу работу по диверсификации, внедрению возобновляемых источников энергии, сокращению спроса на энергию и по ее хранению. Срок действия нашей добровольной цели по сокращению спроса на газ на 15% истекает к концу марта. Мы считаем безошибочным вариант продолжения сокращения спроса. Крайне важно обеспечить нашу готовность к следующей зиме и достичь цели запасов в 90% (объемов хранилищ) к 1 ноября», — заявила Кадри Симсон.

Как сообщалось, ранее Европейский совет запретил гражданам РФ хранить газ на территории ЕС, но с одним исключением.

Также в Европарламенте заявили, что ЕС готов полностью прекратить импорт газа из России.