На фоне санкций против России. Как разрушение Азовстали повлияло на планы Метинвеста построить новый завод в ЕС 17 сентября, 10:04 Эксклюзив НВ Стан 3600 металлургического комбината Азовсталь после бомбардировок российской армией (Фото:@Kozatsky_D via Twitter)

Метинвест полагает о строительстве нового завода в ЕС. Здесь возник дефицит плоского проката после разрушения Азовстали и ММК им. Ильича, а также санкций против российских заводов. Что это будет за предприятие?



После оккупации Мариуполя российскими войсками Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского изменила планы строительства нового завода на территории Европейского Союза. «Сначала мы имели идею прокатного производства. Но это было рассчитано на наличие слябов Азовстали. В ближайшем будущем мы этих слябов не увидим. Поэтому мы начали смотреть другое направление, основанное на DRI-сырье и электросталеплавильном способе производства», – рассказал в интервью НВ Бизнес Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

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Топ-менеджер говорит, что новый завод в ЕС мог бы перерабатывать железную руду с украинских предприятий группы, стать возможностью для сбыта украинской продукции на экспорт.



По поводу необходимости еще одного металлургического завода в ЕС, Рыженков считает, что сталь — это стратегический продукт, и каждый регион мира пытается быть самообеспеченным в стали. "В ЕС нет излишков мощностей, это нетто-импортер", - добавил руководитель Метинвеста.

Он пояснил, что сейчас с рынка ЕС ушли Азовсталь и ММК им. Ильича, поэтому у Европы очень большие проблемы с плоским прокатом. Его не могут быстро заменить. «При этом сейчас ведутся разговоры о новом пакете санкций. С большой вероятностью будет закрыт путь российским полуфабрикатам в Европу. Это создаст еще больший дефицит», – уверен Рыженков. Все это дает возможность создания новых сталеплавильных мощностей в ЕС по новым "зелеными" технологиями.



Он считает, что Еврокомиссия примет решение о закрытии рынка для российских полуфабрикатов (в первую очередь слябов компании НЛМК - НВ Бизнес), потому что это прямое финансирование экономики агрессора и частично антиконкурентные действия против тех, кто не может закупать российское сырье. «Здесь аргументы должно говорить украинское правительство: Министерство экономики, МИД. И я знаю, что они говорят постоянно. Я надеюсь, что их услышат», – сказал Юрий Рыженков.

Несмотря на потерю мариупольских комбинатов, Метинвесту удалось найти сырье для своих европейских заводов, расположенных в Великобритании, Италии и Болгарии.

Кроме того, компания ищет возможности для развития кооперации между своими украинскими активами. К примеру, на меткомбинате Запорожсталь (Запорожье) приступили к производству слябов из слитков комбината Каметсталь (Каменское), где более современный способ выплавки стали. Затем эти слябы перерабатываются на европейских активах.

Группа Метинвест – крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг. Его акционерами являются бизнесмены Ринат Ахметов и Вадим Новинский.



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