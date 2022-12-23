«Самый желанный сценарий — победа». CEO Группы Метинвест Юрий Рыженков о вызовах 2023 года — порты, бюджет и восстановление Мариуполя 23 декабря, 09:03 Эксклюзив НВ Юрий Рыженков, СЕО Группы Метинвест (Фото:Группа Метинвест)

Уходящий год оказался чрезвычайно сложным для украинских металлургов. К каким сценариям в экономике и бизнесе готовится крупнейшая меткомпания страны?

НВ Бизнес опрашивает топ-менеджеров и владельцев бизнеса о сценариях развития в следующем году. Как улучшить работу бизнеса еще до победы, о чем нужно говорить с международными партнерами и почему важно не допустить повторного нападения агрессора, рассказывает Юрий Рыженков, генеральный директор группы Метинвест Рината Ахметова.

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— Какой оптимистичный сценарий развития ситуации в стране и развития бизнеса закладываете в свой бизнес-план на следующий год?