Ремонт котлов и утепление фасадов. Какие услуги искали украинцы в течение отопительного сезона 15 февраля, 13:25 Больше всего украинцы отзывались на объявления по обслуживанию котлов и бойлеров (Фото:unsplash\he gong)

Постоянные обстрелы россиянами объектов энергетической инфраструктуры привели к повышению спроса на услуги по обслуживанию климатической техники и утеплению жилья.

Согласно результатам исследования OLX, пользователи платформы более 120 тысяч раз отзывались на ремонт котлов и более 18 тысяч раз искали утепление фасадов и стен.



В категории Ремонт и обслуживание техники в течение этого отопительного сезона пользователи больше всего ищут услуги по ремонту котлов, речь идет как о газовых, так и о твердотопливных — более 42 тысяч раз. Наибольший спрос приходился на первую половину сезона — период октябрь-декабрь. Не менее интересуются и обслуживанием бойлеров — более 15,5 тысячи раз, почти равномерный спрос наблюдается все 4,5 месяца.

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Из-за отключения света спасением для многих украинцев стало использование газовых плит, колонок и конвекторов, как следствие вырос и спрос на их ремонт — пользователи платформы искали соответствующие услуги более 20 тысяч раз.

Больше всего украинцы отзывались на объявления по обслуживанию котлов и бойлеров — более 120 и 49 тысяч раз соответственно.

Кроме того, украинцы в этом отопительном сезоне интересуются и термомодернизацией своего жилья. Так, в категории строительство/ремонт/уборка чаще всего пользователи ищут услуги по утеплению фасадов и стен — более 18 тысяч раз, однако в начале сезона спрос был на 37% больше, чем в январе. Это говорит, что люди подготовили свои дома заранее. Также искали монтаж отопления — почти 3 тысячи раз и услуги по установке каминов — более 6 тысяч раз.

Предложение во время этого отопительного сезона в обеих категориях было намного меньше спроса: на платформе можно найти 4 тысячи объявлений по обслуживанию бойлеров, что на 74% меньше спроса, по ремонту котлов — 3 тысячи объявлений (на 93% меньше, чем пользователи). Объявлений по утеплению жилья почти 8 тысяч, но это все равно на 56% меньше спроса.