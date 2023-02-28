Экспорт вырос в 700 раз. Румыния стала крупнейшим покупателем украинских зерновых 28 февраля, 15:57 Из-за блокады портов российскими агрессорами, крупнейшим покупателем украинских зерновых стала Румыния (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Румыния в 2022 году стала крупнейшим импортером украинских зерновых, опередив Китай. Это стало следствием блокирования украинских портов российскими агрессорами.

При этом в 2021 году Румыния даже не входила в топ-20 основных потребителей украинских зерновых, свидетельствуют данные Института аграрной экономики.

Если в 2021 году стоимостные объемы поставок этого вида сельхозпродукции в Румынию составляли лишь $1,8 млн, то в 2022 году они увеличились в 690 раз и достигли $1,24 млрд. Доля Румынии в украинском экспорте зерновых составила в прошлом году 13,6% данной товарной группы.

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Китай, лидировавший в топ-10 крупнейших импортеров украинского зерна в 2020—2021 годах, в 2022-м с долей 12,1% обеспечил себе второе место в рейтинге.

Турция, которая в 2021 году заняла третье место в списке основных потребителей украинского зерна, в 2022 году с долей в 9,6% опустилась на 4-ю строчку в рейтинге, уступив Испании, доля которой составила 10,8%.

В список основных импортеров отечественных зерновых также вошли:

— Польша (7,0%)

— Египет (5,9%)

— Италия (4,4%)

— Венгрия (4,4%)

— Нидерланды (3,7%)

— Южная Корея (2,1%).

Совокупно эти 10 государств сформировали около 74% стоимостного объема всех закупок зернопродукции в Украине.

В 2022 году в десятке крупнейших покупателей зерна в Украине произошли следующие изменения: Румыния, Польша, Италия, Венгрия и Южная Корея вытеснили из топ-10 Индонезию, Иран, Пакистан, Ливию и Тунис.

Выручка от экспорта украинского зерна в 2022 году составила $9,1 млрд, на зарубежные рынки было вывезено 38,5 млн т зерна, что на 32% меньше, чем в рекордном 2019 году.

Как сообщалось, действие зернового соглашения завершается 20 марта, в Минагрополитики ожидают, что оно будет продлено.