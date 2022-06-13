Кто снабжает Путина деньгами. Сколько заработала РФ за 100 дней войны против Украины на продаже энергоресурсов 13 июня, 11:23 Цей матеріал також доступний українською ЕС обеспечивает более 60% доходов Кремля от продажи энергоресурсов (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

За первые сто дней войны против Украины РФ заработала на экспорте ископаемого топлива 93 млрд евро.

Об этом свидетельствуют результаты исследования независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

При этом, на долю Евросоюза пришелся 61% этой суммы — около 57 млрд евро.

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Крупнейшими импортерами российских энергоресурсов стали Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд евро), Италия (7,8 млрд евро), Нидерланды (7,8 млрд евро), Турция (6,7 млрд евро), Польша (4,4 млрд евро), Франция (4,3 млрд евро) и Индия (3,4 млрд евро).

Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов Инфографика:

Наибольший доход РФ получила от продажи сырой нефти — 46 млрд евро.

Продажа трубопроводного газа принесла 24 млрд евро, нефтепродуктов — 13 млрд евро, СПГ — 5,1 млрд евро, угля — 4,8 млрд евро.

Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов по видам топлива Инфографика:

«Китай обогнал Германию как крупнейший импортер. Китайский импорт был практически постоянным, в то время как Германии удалось сократить импорт нефти из России примерно на 25%, другой импорт не изменился», — сказано в исследовании.

В CREA отметили, что наибольший вклад в сокращение объемов импорта внесли Польша, США, Турция, Испания, Италия и Япония. В то же время, Китай, Индия, ОАЭ и Франция увеличили закупки.

В целом, в мае, по данным CREA, объемы российского экспорта сократились на 15% по сравнению с периодом до вторжения, но в то же время средние экспортные цены в РФ сейчас примерно на 60% выше, чем годом ранее, что и позволило агрессору получать сверхприбыли.

Как сообщалось, шестой пакет санкций, введенный ЕС против агрессора, предусматривает запрет импорта сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

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