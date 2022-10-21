Нужны деньги. Какие международные компании, продающие зубные импланты, работают в России 21 октября, 20:09 Позиция depositphotos/NV

Имплант — один из наиболее оптимальных для потребителей вариантов заменить зуб. Некоторые производители продолжают проводить конференции и поставлять продукцию в Россию. Кто они?

Имплантология стремительно развивается и помогает вернуть красивые улыбки миллионам людей. Эту технологию используют и украинские стоматологи. Но после начала российского вторжения некоторые производители имплантов не спешат уходить из России и продолжают платить налоги в бюджет страны-агрессора. К примеру, южнокорейская компания Osstem продолжает участвовать в профильных российских выставках, организовывать форумы и делиться новыми технологиями с россиянами.

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Древняя проблема

В последние десятилетия популярностью в Украине пользовались два вида протезирования — установка моста или импланта. Чем они отличаются? Мост — это конструкция, состоящая из двух коронок, объединенных с промежуточной частью, имитирующей отсутствующий один или несколько зубов. Он позволяет пациенту комфортно есть. Сами коронки одеваются на здоровые зубы, расположенные рядом с утраченным. Они бывают нескольких видов — металлокерамическими (каркас из металла сверху покрывается слоем керамики), керамическими (сделаны из фарфора и на вид не отличаются от обычных зубов) и циркониевыми (каркас сделан из диоксида циркония, а сверху наносится керамика). Но эта технология со временем становится менее популярной среди потребителей. А все потому, что нужно препарировать здоровые зубы, на которые навешиваются коронки, на опорные зубы повышается нагрузка и сам мост нужно менять через 5−10 лет.

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Гораздо более щадящим вариантом для большинства пациентов является установка импланта. Это искусственные корни из титана, которые монтируются в челюсть. На них уже «навешивается» коронка. Импланты — долговечны и устанавливаются на всю жизнь, титан не вызывает аллергии.

Сам процесс удаления зуба, установка имплантов и фиксация коронки занимает всего 60−90 минут. И это стало рутинной практикой во многих стоматологических клиниках страны. Пациент в отсутствие одного или нескольких зубов может получить временные коронки с опорой на импланты за одно посещение. Эта процедура называется «немедленная нагрузка».

Сейчас, с развитием современных технологий, импланты производятся по современному дизайну, процесс их фиксации стал более прогнозируемым, а технологии цифрового сканирования зубов и 3D-печати позволяют создать временные пластиковые коронки в считанные минуты. Отличить их от собственных зубов невозможно.

Российский след

Украинские стоматологи работают с разными видами имплантов. Некоторые производятся в нашей стране, другие — импортируются из Германии, Израиля, Швейцарии, Южной Кореи. Но не все иностранные компании после вторжения России в Украину отреагировали на события.

Фото: depositphotos

К примеру, швейцарская компания Nobel Biocare продолжает развиваться на российском рынке и даже намерена провести 28−29 октября двухдневный конгресс в Новосибирске для хирургов и ортопедов. «Лучшие клинические эксперты Nobel Biocare приедут к вам с горячим желанием поделиться своим бесценным опытом!» — говорится на российской странице компании в Facebook. ⠀

Израильские компании MIS и Alpha-Bio также проводят для своих клиентов разные мастер-классы. Более того, в середине сентября, на седьмом месяце после российского вторжения в Украину и информации о зверствах оккупантов в Буче, Alpha-Bio организовала поездку для лекторов, клиентов и сотрудников компании в Израиль. «Мы приняли участие в совершенствовании продукции: обсуждали планы по изменениям, возможным улучшениям, делились своими мнениями, исходя из опыта работы с клиентами. Поездка получилась очень насыщенной и полезной для дальнейшей работы», — описывает поездку product manager Alpha-Bio Дмитрий Герасимов. На сайте компании не забыли сообщить, какое наслаждение всем принесла прогулка по Тель-Авиву, который также, как и украинские города, периодически испытывает бомбардировки.

«Поздравляем с праздником всех защитников и защитниц Украины! Спасибо за возможность жить, работать, мечтать о будущем!» — сказано на украинской странице южнокорейской компании Osstem в Украине. Южная Корея осуждает вторжение России в Украину и вводит против страны-агрессора экономические санкции. Но это не мешает российскому офису Osstem установить обширный стенд на выставке Dental Expo 2022, которая с 26 по 29 сентября проходила в Москве. А также объявить о проведении 21−22 октября профильной конференции во Владивостоке.

В конце марта компания заявила, что продолжит работу в России. Компания Оsstem работает на российском рынке с 2006 года, говорится в официальном заявлении генерального директора Оsstem в России Ли Чже Ву. Он рассказывает, как уже 16 лет компания поставляет качественную продукцию и обеспечивает высокий уровень обслуживания для стоматологов страны-агрессора. «Приоритеты Оsstem — сотрудничество, которое ведет стоматологии к процветанию и обеспечивает доступное и высококлассное лечение, сотрудничество, которое выгодно не только нам, но и всем врачам-имплантологам и их пациентам», — считает Ли Чже Ву.

По данным проекта Leave Russia, с момента российского вторжения из России ушли уже более 1200 компаний, еще около 500 приостановили инвестиции. Это платежные системы Visa и Mastercard, производители самолетов Boeing и Airbus, автомобильные гиганты, сеть ресторанов McDonald’s, кафе Starbucks и даже производители продуктов питания, потерявшие из-за этого миллиарды долларов. Однако в демократическом мире ценность человека и его жизнь весят больше, чем доходы, которые можно получить в стране, совершающей жесткую агрессию и убивает украинцев.

«Компания, работающие на рынке Российской Федерации, должны уйти. Если это возможно, уйти окончательно. Самое главное для нас — даже не то, что они уйдут с рынка РФ, а что они не будут своими налогами в их системе финансировать оружие, которым нас убивают», — подчеркнул президент Владимир Зеленский во время Yale CEO Summit в июне. И все больше международных компаний это понимают, поскольку потребители по всему миру начинают игнорировать продукцию производителей, которые не обращают внимания на российскую агрессию.