Не из-за денег. Как и ради чего украинки выбирают работу в Польше и в Украине — в чем разница 6 февраля, 17:00 Варшава (Фото:Артем Ильин)

Важнейший фактор для выбора работы для украинок в Польше — комфортная среда, а для женщин в Украине — большая зарплата.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического отдела компании по подбору персонала Gremi Personal*.

Важнейшим фактором выбора работы для женщин в Украине стала высокая заработная плата. За этот пункт отдали голоса 24% опрошенных, это самый большой показатель среди десяти предложенных факторов.

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В то же время большой заработок меньше интересует украинок в Польше, по крайней мере, этот пункт назвали 18% респонденток. Больше всего интересующих женщин в Польше — это комфортная среда и лояльное руководство, о чем заявили 22%. Интересно, что на территории своего государства украинки озабочены лояльным шефом и коллегами меньше — это важно для 18% опрошенных.

Удобное месторасположение работы в Польше считают преимуществом 9% опрошенных, в то время как в Украине это волнует всего 3%.

А пункты возможность карьерного роста и саморазвития и гибкий график работы почти одинаково важны для украинок в двух странах — по 9% в Украине, в Польше — по 8%.

Официальное трудоустройство украинок в Польше интересует больше — 20% против 16% в Украине. А социальное страхование меньше: 6% в Украине против 9% в Польше.

Интересно, что за наличие длительного отпуска" и «возможность командировок», проголосовало 0% украинок в двух государствах среди всех опрошенных. В международном агентстве говорят, что такие ответы присущи в основном для украинцев. Но для граждан других стран эти факторы значительно важнее.

«В Польше находится более 1 миллиона украинских беженцев, 71% удерживают себя самостоятельно, подавляющая часть из них — женщины. Начиная с 24 февраля мы трудоустроили в Польше более 20 тыс. женщин. Польские работодатели очень конкурируют именно за украинок, поэтому постоянно пытаются улучшить условия Чтобы помочь руководителям компаний реагировать на приоритеты украинок, мы исследовали факторы, которые влияют на выбор наших женщин относительно места работы», — рассказала Анна Джоболда, директор по рекрутации Gremi Personal.

В агентстве добавили, что факторы выбора работы для украинок на территории нашего государства и в Польше отличаются по понятным причинам: незнание языка и как следствие сложность найти работу по специальности. Однако как сообщалось, до 54% украинцев в Польше уже учат язык для овладения профильной работой.

Ранее сообщалось, что спрос на украиноязычных работников в Польше вырос в пять раз.

*Исследование факторов выбора места работы среди женщин проводил аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. В исследовании приняли участие 1380 женщин в Украине и столько же в Польше. Опрос проводился в течение первых двух недель января 2023 методом электронного анкетирования.