«Отбитые». Какие АЗС продают топливо почти про 60 грн за литр, и почему не работает госрегулирование цен 10 мая, 13:17 Цей матеріал також доступний українською АЗС на западе Украины, где стоимость бензина превышает предельную (Фото:Артем Ильин / НВ)

Несмотря на то, что в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо, на многих автозаправках они достигают 60 грн/л.

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О том, почему так происходит пишет НВ Бизнес в статье Второй круг.

Как говорится в материале, формульное ценообразование для предельных розничных цен действует в Украине с 2021 года. Это позволило ограничить рост стоимости горючего. Но ударило по бизнесу, у которого уменьшилась маржа. После того как российские ракеты разрушили нефтебазы, НПЗ и другие объекты участников рынка, эти ограничения влияют все сильнее. Плюс возникла необходимость сменить логистику. К примеру, исчез импорт из Беларуси.

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В начале мая Кабмин пошел навстречу бизнесу и повысил среднюю стоимость 1 л топлива, которое берется за основу при расчете предельной розничной цены. Максимальные розничные цены увеличились до 42,63 грн. и 37,69 грн. для ДТ и бензинов соответственно. Большинство крупных сетей пытаются соблюдать это ограничение.

При этом не все согласились играть по правилам. На стелах некоторых АЗС во многих регионах Украины можно увидеть стоимость бензина от 55 до 60 гривен за литр.

«Отбитые», — кратко называет их директор консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн. По его словам, это, как правило, единичные АЗС или небольшие локальные сети. Они открыто торгуют по ценам, которые значительно выше установленных Кабмином, и почти равны европейским. Очередей на таких АЗС нет.

«Зачем вообще такое регулирование, если его никто не соблюдает и не наказывает за нарушение?» — задается вопросом эксперт.

Хотя большинство сетевых АЗС не идут на откровенные нарушения предельных цен, по словам Куюна, часть крупных игроков сосредоточилась на работе в оптовом сегменте, где нет регулирования.

Если же полностью отменить регулирование, цены взлетят, признает эксперт. В правительстве это тоже понимают и не планируют отказываться от этой практики. «Государство и дальше будет контролировать ценообразование на топливо, чтобы все украинцы могли получить ресурс по нормальной цене», — заявила в одном из телеэфиров первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Полную версию статьи Второй круг. Почему на АЗС все еще есть очереди и когда исчезнет дефицит бензина и дизтоплива в Украине читайте здесь.

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