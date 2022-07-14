«30 вагонов оборудования». Интервью с владельцем завода Пожмашина о релокации с Черниговщины — история переселения

14 июля, 12:10
Эксклюзив НВ
Владелец ПК Пожмашина Олег Аверьянов (Фото:Пожмашина)

Владелец ПК Пожмашина Олег Аверьянов (Фото:Пожмашина)

Автор: Артем Ильин

Из-за российского вторжения в Украину многие предприятия вынужденно остановили производство. НВ бизнес пообщался с Олегом Аверьяновым, СЕО и владельцем компании Пожмашина, решившегося перевезти оборудование для производства сельхозтехники.

Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины привело к сложностям в работе многих компаний. Сотни предприятий уничтожены ракетными обстрелами или боевыми действиями прямо на их территории. Для предотвращения такого развития событий некоторые бизнесмены решились на релокацию, то есть перевозку своих производственных мощностей в другие регионы Украины или даже за границу.

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Сложнее всего в этой ситуации крупным промышленным предприятиям, которые не всегда могут быть эвакуированы. В последний раз подобные истории возникали 80 лет назад во время вторжения фашистской Германии на территорию Советского Союза.

НВ Бизнес пообщался с Олегом Аверьяновым, СЕО и владельцем компании Пожмашина (пгт. Ладан, Прилуцкий район Черниговской обл.), которая производит не только пожарную, но и сельскохозяйственную технику. Это автозерновозы, прицепы, бункеры-перегрузчики и т. д. После того, как российские войска вплотную приблизились к городу Прилуки, у которого базируется его предприятие, бизнесмен остановил производство и отважился вывезти часть оборудования на запад Украины.

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Теги:   Машиностроение Война России против Украины Пожмашина релокация бизнеса Олег Аверьянов

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