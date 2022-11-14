Урегулирование просроченной задолженности: основные правила работы и права потребителей 14 ноября, 09:58 Новости компаний НБУ

Если вы брали кредит в финансовом учреждении и просрочили выплаты по нему, финансовое учреждение может начать работу по урегулированию задолженности или привлечь коллекторов. Впрочем, иногда так бывает не только с должниками. Что нужно знать о работе коллекторов и как защитить свои права читайте в нашей статье.

Начнем с того, что слово «коллектор» довольно собирательное и на самом деле за ним могут стоять разные юридические лица. Поэтому следует понимать, что осуществлять урегулирование просроченной задолженности могут:

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кредитор — юридическое лицо, предоставившее деньги заемщику;

новый кредитор — юридическое лицо, которому кредитор передает свое право требования долга;

коллекторская компания — юридическое лицо, включенное в реестр коллекторских компаний.

Работа коллекторов регулируется Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Закон защищает должников при урегулировании просроченной задолженности, а коллекторы, кредиторы, новые кредиторы имеют четкий регламент по этической работе с клиентами.

Обратите внимание! Коллекторские компании должны быть зарегистрированы в специальном реестре. Если компания, осуществляющая коллекторскую деятельность, не включена в реестр Национального банка, следует обращаться в правоохранительные органы.

Коллекторам запрещено:

искать и использовать данные касательно графика работы должников, состояния их здоровья, встреч с родными, путешествий и информации в соцсетях;

использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;

вводить в заблуждение потребителя по размеру долга, требовать компенсации расходов коллектора на меры, направленные на погашение задолженности;

взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе;

пользоваться сервисом автодозвона более 30 минут в сутки;

взаимодействовать с лицами (кроме потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя), которые не дали согласия на такое взаимодействие;

требовать от другого лица, с которым осуществляется взаимодействие, погасить просроченную задолженность за свой счет;

встречаться с должником без согласования этой встречи;

по собственной инициативе взаимодействовать с должником и другими лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом I группы, лицом до 18 лет, после получения подтверждающих документов;

взаимодействовать более двух раз в сутки по собственной инициативе.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению, коллекторов ждут санкции — от письменного предупреждения или штрафа до исключения из реестра коллекторских компаний. Кредитодатель в свою очередь в случае систематических нарушений может получить аннулирование лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Инфографика: НБУ

Коллекторы могут сообщить вам о задолженности:

по телефону или видеосвязи;

во время личной встречи (только с 9 до 19 часов при условии, если вы не возражаете и предварительно согласовали это во время телефонного разговора или дали свое письменное согласие);

в текстовых, голосовых и других сообщениях только в течение определенного времени;

почтовыми отправлениями с обозначением «Вручить лично» по месту вашего жительства (или пребывания) или по месту работы.

Как общаться с коллекторами?

При первом контакте с потребителем коллектор должен:

сообщить собственное имя или предупредить о том, что взаимодействие осуществляется без привлечения работника коллектора (голосовые сообщения);

назвать компанию, которую он/она представляет;

предоставить контакты для связи;

сообщить о правовом основании взаимодействия;

уточнить размер долга и штрафа за просрочку.

Что делать, если коллекторы обратились к вам по ошибке?

Бывает, что коллекторы, кредиторы, новые кредиторы звонят по телефону или посылают сообщения по поводу кредита, который вы не брали и не выступали поручителем. К примеру, ваш номер телефона заемщики указали как контактный. Если вам звонят по телефону по чужому кредиту, вы можете сразу отказаться от такого взаимодействия и если звонки не прекращаются следует:

спросить название финансового учреждения, из которого звонят, узнать основание звонка;

зафиксировать нарушение своих прав (сделать скриншоты экрана телефона с сообщениями и журнала звонков, сделать аудио запись телефонных разговоров и т. п. );

написать и отправить жалобу по адресу компании, представители которой вас беспокоят. Если нет реакции — написать жалобу на финансовое учреждение в Национальный банк Украины

Если же вы брали кредит, ваше финансовое состояние ухудшилось и теперь вы не можете платить его вовремя — например, потеряли работу или работоспособность и можете подтвердить это документально — обратитесь в финансовое учреждение с просьбой о реструктуризации долга.

Помните: угрозы коллекторов вне закона. Если вам угрожают, сообщите об этом НБУ и обратитесь в Национальную полицию Украины.

Этот материал подготовлен при поддержке Европейского Союза. Содержание является исключительной ответственностью автора и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.