Сами признались. Более 86% компаний в РФ пострадали от санкций 31 мая, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Более половины российских бизнесменов считают действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления (Фото:Tatyana Makeyeva / Reuters)

Работа более 86% компаний в России затронута введенными санкциями, более 11% останавливают бизнес.

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Таковы результаты мониторинга текущего состояния бизнеса, представленного аппаратом бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, сообщает Интерфакс-Украина.

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«86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес — полностью или частично», — говорится в докладе.

В опросе участвовали руководители и владельцы 6 тыс. компаний из 85 регионов РФ.

Согласно данным мониторинга, подавляющее большинство опрошенных (67,1%) испытывает результаты экономического спада. Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, отметив при этом, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% - как кризис. Еще 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или намерены сделать это в ближайшее время. И только 10,4% опрошенных ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти.

«Самая значимая проблема — спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту», — отмечают опрошенные представители бизнеса.

При этом более половины респондентов считают действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления, около 35% характеризуют их как «спокойные и эффективные».

«Кризис с нами, и он развивается. Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития», — резюмировал Титов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 мая в РФ приостановили деятельность 1037 компаний.

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