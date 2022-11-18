Как война побудила фермерское хозяйство заняться переработкой сырья 18 ноября, 17:57 Партнерский проект Маргарита Антохина, главная бухгалтер предприятия «ЛАН»

Этот материал является частью проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Война, развязанная россией против Украины, негативно повлияла на украинских фермеров, даже работающих в относительно безопасных местах вдали от фронта. Проблемы с логистикой, разрушенная инфраструктура, блокированный экспорт, а соответственно низкие закупочные цены — многие фермерские хозяйства в 2022 году оказались в затруднительных условиях. Эти препятствия оказывают значительное влияние на обеспечение украинцев качественными и доступными продуктами питания. По данным ежегодного Глобального индекса продовольственной безопасности, разрабатываемого аналитическим подразделением издания The Economist в партнерстве с международной сельскохозяйственной компанией Corteva Agriscience, Украина занимает последнее место в Европе по уровню продовольственной безопасности или 71 строчку среди 113 стран мира.

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Сельхозпроизводители ищут выход из ситуации, чтобы иметь возможность продолжать сеять и убирать урожай. Иногда этот поиск приводит к новому уровню развития хозяйства.

Агрокомпания ЧП «ЛАН» с Днепропетровщины выращивает зерновые, бобовые, кукурузу, подсолнечник, которые до войны поставляли на переработку, например для производства масла известного бренда, а также продавали трейдерам. Директор хозяйства Леонид Янкивский родился в семье агронома и ответственно относится к работе на земле. Предприятие брало кредиты, покупали технику, строили склады, а также пробовали выращивать новые культуры. К примеру, экспериментировали с нутом, а сейчас начали сеять горох.

Фото: Маргарита Антохина, главная бухгалтер предприятия «ЛАН»

Однако из-за войны перерабатывающие предприятия не работают. Цены на зерновые снизились вдвое, что значительно влияет на финансовые результаты хозяйства. Себестоимость производства растет: например, удобрения в прошлом году стоили 20 тыс. грн, а уже в этом — 50 тыс. грн за тонну. Но, несмотря на все проблемы, нужно выполнить обязательства перед поставщиками, кредиторами и пайщиками — владельцами земли. Многие из них потеряли работу, поэтому паевые — это единственный доход для многих людей.

Но главная проблема, с которой столкнулось предприятие, — поставка продукции. Открытие одесских портов не смогло решить проблему аграриев со всей Украины, поскольку через них экспортируется относительно небольшая часть зерна. Кроме того, фермерам невыгодно возить продукцию в Одессу, потому что это около тысячи километров, логистика очень дорогая. Ранее пользовались портами Днепра, до которого всего 120 километров, однако из-за возможных обстрелов они закрыты. Сельхозпроизводители надеются, что в ближайшее время откроются порты в Николаеве.

В этом году кроме войны погодные условия также не способствуют развитию сельского хозяйства. В прошлом году «ЛАН» собрал урожай до 15 октября, а в этом году кукуруза еще до сих пор на поле. На 80% смолотили подсолнечник. Из-за того, что поля еще заняты, фермеры могли посеять только часть запланированной озимой пшеницы, ведь сеять ее нужно было максимум до 25 октября, чтобы она смогла взойти и подготовиться к зимовке.

Я считаю, что фермерство должно быть основой развития Украины, потому что наша земля очень плодородная и, если мы будем правильно работать на ней, использовать государственное регулирование, мы все возродим, все восстановим после Победы

Чтобы улучшить положение, в хозяйстве начали задумываться над внедрением нового направления деятельности — производство круп. Закупили оборудование, но искали средства на приобретение упаковочной линии. В то же время, главная бухгалтер предприятия Маргарита Антохина проходила обучение на инновационной образовательно-грантовой программе TalentA, которую в Украине уже третий год подряд внедряет международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience. Прослушивая лекции по антикризисному управлению, Маргарита вместе с менторами разработала проект, который поможет ЧП «Лан» начать переработку и таким образом не просто приспособиться к условиям работы во время войны, но и обеспечить село доступной крупой. По результатам грантовой части программы Corteva поддержала идею Маргариты и выделила грант на развитие производства. О пути от идеи к реализации Маргарита Антохина рассказала в этом интервью.

О работе во время войны

Агрокомпания ЧП «ЛАН» является средним по размеру фермерским хозяйством в Украине, расположенным в Днепропетровской области. Наши земли и мощности находятся на границе с Харьковской областью, поэтому место нельзя считать полностью безопасным. Но мы не останавливаемся и не собираемся переезжать, и хотя раньше имели долгосрочные замыслы, сейчас не планируем заранее, потому что не знаем, что будет дальше. Каждый день радуемся, что живем не в оккупации. Пытаемся делать то, что хотим сегодня, потому что завтра может не быть. Пока наши воины на передовой мы в пределах своих возможностей помогаем здесь. И пока мы будем работать, будем помогать им, платя налоги или посылая благотворительные взносы.

Об обучении

Я постоянно развиваюсь и стараюсь учиться, потому что должна держать руку на пульсе. Должна знать об появляющихся на рынке инновационных препаратах, новых способах возделывания земли, изучать различные сельскохозяйственные культуры. Во время войны это было очень важно, ведь я понимала, что моих знаний может не хватать и стоит искать людей, которые могут натолкнуть на интересную мысль. Потому летом я подала заявку на участие в инновационной образовательно-грантовой программе TalentA, которую специально для женщин-фермерок проводит международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience. И считаю, что это одно из самых удачных моих решений за последние полгода.

В прошлом году я также училась на этой программе и считаю, что TalentA — уникальный образовательный продукт. В этом году, как и в прошлом, были очень сильные практикующие преподаватели, которые рассказывали актуальную информацию для предпринимателей, например, как просчитать финансовую работу — работать с поставщиками по рассрочке или по предоплате. Многие говорили о технологиях, которые могут использовать агрономы. Мы получили информацию, которую не найдешь в открытом доступе, и я очень ценю возможность быть причастной к такой интересной группе фермерок, которых объединила Corteva — у каждой из них можно чему-то поучиться и узнать новое. Во время войны обучение проходило месяц, мы собирались три раза в неделю по два часа. И я охотно посещала все лекции.

Вообще мне импонирует Corteva, которая основала программу TalentA, — большая компания уделяет столько внимания развитию локального бизнеса, я и не думала, что в Украине так много женщин-фермерок. С начала войны Corteva ушла с российского рынка, поддерживает Украину — для меня это очень важно.

О гранте от TalentA

В Украине есть интересная ниша — продажа круп для внутреннего рынка. Стоимость зерна, покупаемого посредниками, снизилась вдвое. Однако на полках магазинов цены не изменились. Так что мы решили заняться переработкой, а прибыль вкладывать в развитие земли. Кроме того, до войны наше фермерское хозяйство ЛАН поддерживало некоторые социальные программы и мы могли себе это позволить. В этом году ситуация ухудшилась и нужно было что-то решать.

Сами мы не справились бы с таким переоборудованием производства — приобрели все необходимое оборудование, но потребовалась еще упаковочная линия. Поэтому когда после учебной программы TalentA можно было принять участие в грантовой программе, я рискнула. Мне очень помогали преподаватели, показавшие шаблоны, просматривали черновики и все время нас поддерживали. До последнего не верила, что победила.

Фото: Маргарита Антохина, главная бухгалтер предприятия «ЛАН»

Мы уже начали реализацию этого проекта — начали перерабатывать горох и перловку, однако пока их не фасуем. Разрабатываем логотип, упаковку и регистрируем торговую марку. Чуть позже планируем выпускать пшеничную и кукурузную крупу. Сначала планируем продавать наши крупы в магазинах, расположенных в областных центрах. И уже потом планируем войти в сети. Хорошо помню, как на курсах нам говорили: «чтобы съесть рыбу, нужно разделить ее на части».

Лично мне приятно еще, что мы сможем помочь односельчанам нашим проектом. Когда началась война, мы увидели, что люди в селах, которые дают нам землю в аренду, не имеют возможности поехать в ближайший супермаркет и купить продовольствие. До Днепра им больше 100 км, а в магазинах в селах цены завышены. Мы сможем продавать свой товар в местных точках продаж по приятной цене.

О выборе своего дела

Аграрный бизнес очень непростой, многое зависит от погоды, удобрений и ситуации с урожайностью в мире. Но мне эта область очень нравится. Еще после окончания учебы в Днепровском национальном университете устроилась на работу и подрабатывала в «ЛАН». И со временем поняла, что меня привлекает аграрный бизнес, и это часть моей жизни. Я получаю удовольствие, когда наблюдаю, как растет пшеница или кукуруза или как новый урожай едет к потребителю. Неудивительно, что со временем я присоединилась к фермерскому хозяйству «ЛАН» и ушла со своей основной работы. С 2004 года я работала бухгалтером, а с 2010 года — главной бухгалтером. Меня все еще вдохновляет эта работа.

Хороший специалист должен знать все — уметь не только считать, но и разбираться в том, как происходит весь процесс. Это помогает оценить рентабельность той или иной культуры. Именно поэтому я начала изучать агрономию — и теперь понимаю, например, сколько нужно удобрений для той или иной культуры.

Я считаю, что фермерство должно быть основой развития Украины, потому что наша земля очень плодородная и, если мы будем правильно работать на ней, использовать государственное регулирование, мы все возродим, все восстановим после Победы.