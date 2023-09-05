Как изменилась строительная отрасль за полтора года большой войны: 7 важных вопросов к экспертам компании Greenville 5 сентября, 10:24 Позиция Greenville Park

Вторжение российской армии негативно повлияло на рынок недвижимости. Сначала строительная отрасль фактически полностью стала на паузу. Согласно информации застройщиков количество сделок уменьшилось втрое. Министерство юстиции сообщило, что в течение трех кварталов прошлого года было заключено всего 114 тысяч сделок. После стабилизации ситуации девелоперские компании начали постепенно возобновлять работу.



В этом материале с помощью экспертов международной группы компаний Greenville мы разберемся, как проходит восстановление отрасли, с какими трудностями сталкиваются застройщики и как их преодолевают.

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Какая сейчас ситуация в секторе недвижимости?

Согласно исследованию URE Club, только 21,2% компаний в Украине возобновили работу над проектами в 2022 году.

В конце прошлого года, по данным Forbes, на грани банкротства находились до двух третей девелоперских компаний, а около 30% инвесторов, купивших жилье в рассрочку или ипотеку, не смогли ее выплачивать из-за финансовых трудностей.

По состоянию на май 2023 года из 1296 жилых комплексов, которых вторжение застало на разных этапах строительства, 908 возобновили работу: это более 70%. 152 жилых комплекса начали строить с нуля уже во время активных боевых действий. Больше всего — в западных регионах. Строительство хотя бы одной очереди за период вторжения завершили в 135 ЖК — в лидерах также Львовская и Киевская области.

После 24 февраля девелоперские компании смогли вернуть лишь 20% объема продаж в комфорт-сегменте и 10% — в бизнес-классе. На конец позапрошлого года более 40% покупателей в столице были заинтересованы в инвестировании в жилье. В Киевской области показатель был еще выше. Сегодня же в столице абсолютное большинство этих инвесторов намерены приобрести квадратные метры уже после войны.

Фото: Greenville Park

Как изменились приоритеты инвесторов?

Портрет покупателя сейчас изменился. По словам экспертов Greenville, во время войны первыми начали рассматривать возможность приобретения жилья те покупатели, которые планируют в нем жить. К концу 2022 года доля таких была фактически 90%. Понятное дело, почему: внутренняя миграция населения из прифронтовых районов в относительно безопасные центральные и западные области обеспечивала спрос на квартиры — переселенцы пытались обустраивать жизнь уже на новом месте. Сейчас этот показатель снизился до 80%. Еще 20% инвестируют в недвижимость под аренду или перепродажу. На первое место вышли продажи в рассрочку, поэтому застройщики начали предоставлять более гибкие и лояльные условия приобретения: пролонгированный срок, меньше первый взнос и т. п.

Война не могла не повлиять и на критерии выбора недвижимости. Ранее инвесторы и покупатели, выбирая жилой комплекс, принимали во внимание стандартные показатели: выгодное расположение, развитая внешняя инфраструктура, удобная транспортная развязка, близкое расстояние до метро и т. п. Учитывая изменения, характерные для специфики военного времени, уже сейчас инвесторы обращают внимание на удаленность жилого комплекса от любых объектов военного назначения. Девелоперская отрасль развивается по тому вектору, который задает рынок. Поэтому характер спроса уже сейчас влияет на застройщиков.

Не меньшее значение имеют надежность и репутация застройщика.

«Среди приоритетов сейчас, в первую очередь, надежность застройщика. Люди хотят видеть, что строительство продолжается, что на местах в отделах продаж работают люди, что по-прежнему можно приехать и посмотреть на будущую квартиру, получить всю необходимую информацию», — отмечает Сюзанна Караханян, руководитель департамента продаж Greenville.

Фото: Greenville Park

Способствует ли восстановлению строительной отрасли государство?

В прошлом году на государственном уровне внедрили программу «Доступная ипотека» для преодоления жилищного кризиса. Взять ипотеку могут все граждане, особые условия предлагают для военных, правоохранителей, педагогов, врачей. На конец 2022 года в рамках программы выдали более 200 ипотечных кредитов. Однако объекты, находящиеся на этапе строительства, кредитуются банками неохотно. Большинство банков-участников программы не желают иметь дело с первичным рынком недвижимости. Готового жилья у застройщиков сейчас не очень много. С «Доступной ипотекой» оно может относительно быстро закончиться.

Поэтому девелоперы ждут, что банки начнут кредитовать тех, кто берет ипотеку на этапе строительства. Именно такой подход начнет мотивировать строить новые объекты.

Насколько пользуется спросом «єОселя»?

Еще один инструмент преодоления жилищного кризиса — государственная программа «єОселя». Она позволила восстановить продажи с помощью доступного кредитования для отдельных категорий населения: 3% годовых по ипотеке для военнослужащих ВСУ, СБУ, ГУР МО, медиков, ученых и педагогов. Согласно информации, которую предоставил партнер компании Greenville «Глобус Банк», с октября 2022 года по июнь текущего года банками выдано 1300 кредитов по программе «єОселя» на общую сумму в 1,8 миллиарда гривен.

Можно констатировать, что программа «єОселя» оказалась довольно популярной среди граждан. Наблюдается спрос на льготные кредиты под 3% годовых.

Аккредитация застройщиков банками в программе доступна только для тех девелоперских компаний, которые избрали прозрачные механизмы финансирования строительства. Так, киевский ЖК Greenville Park стал аккредитованным партнером «Глобус Банка» и является участником «єОселі».

Фото: Greenville Park

Что сейчас с рынком строительных материалов?

Один из решающих факторов подорожания квадратных метров — рост себестоимости строительства.

Руководитель проектов группы компаний Greenville Наталья Дубик отмечает, что с начала войны себестоимость возросла на 45−50%. Львиная доля — строительные материалы. С 24 февраля цены на стройматериалы повысились почти в два раза: цемент — на 15−45%, бетон — на 15−30%, арматура — на 20−50%, утеплители — на 25−45%.

Фото: Greenville Park

Из-за ракетных обстрелов часть производств повреждена или уничтожена, еще ряд предприятий оказалась в оккупации. Например, российские оккупанты обстреляли завод немецкой корпорации Knauf в Донецкой области, который ежегодно производил до 60 миллионов кв. м гипсокартонных плит и до 300 тысяч т сухих строительных смесей. Такая же судьба постигла завод по изготовлению минеральной ваты в Житомире и металлоконструкций в Мариуполе. В то же время блокирование морских портов привело к логистическим трудностям: увеличились расходы на доставку импортных материалов. Кроме этого, для украинских застройщиков по понятным причинам закрылись российский и белорусский рынки.

Наталья Дубик отмечает, что Greenville переориентировался на зарубежных производителей только в том случае, если на территории Украины производство стройматериалов пострадало в результате войны или остановило работу.

По прогнозам специалистов, рынок строительных материалов может восстановиться ориентировочно в 2024 году. Однако сейчас сложно давать уверенные оценки, учитывая нестабильную военно-политическую ситуацию.

Фото: Greenville Park

Наблюдается ли дефицит рабочих рук?

По данным Госстата, на начало 2023 года количество рабочих рук в строительной сфере сократилось на 33%. А ущерб жилищному фонду, нанесенный агрессором, оценивается в более чем 50 миллиардов долларов.

Наталья Дубик отмечает, что дефицит рабочих максимально ощутим.

«В Greenville эта проблема также ощутима, как и в большинстве компаний. Мы выплачивали заработную плату работникам даже в период временной паузы в первые месяцы после полномасштабного вторжения. Никакого сокращения или оптимизации у нас не было. Однако большое количество работников сейчас пребывают в рядах ВСУ. Прогнозирую, что этот дефицит возрастет, потому что завершения войны, к сожалению, еще не видно», — резюмирует она.

По мнению экспертов, преодоление дефицита рабочих рук возможно при условии внедрения комплекса реформ на общенациональном уровне.

Какие прогнозы?

Руководитель департамента продаж Greenville Сюзанна Караханян отмечает, что нынешний спад продаж на первичном и вторичном рынках обусловлен не только сложной экономической и политической ситуацией, но и сезонным фактором. Большое количество людей уехали из страны и вернутся с возобновлением обучения в школах.

В сентябре и октябре, по мнению эксперта, спрос немного повысится. Однако следует принимать во внимание, что многие люди не планируют возвращаться, пока идет война. Драйвером развития строительной отрасли может стать внутренняя миграция. В столице сейчас проживает большое количество внутренних переселенцев — около 450 тысяч, согласно данным МОМ. Большой процент этого населения не планирует или не имеет возможности вернуться в свои родные регионы.

Этот фактор будет формировать отложенный спрос, поэтому девелоперские компании продолжают активно строить жилые комплексы, запускать новые секции и дома.