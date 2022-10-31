Заминированные поля, оккупированные территории, дорогостоящие производственные ресурсы, нетипичные природно-климатические условия, дешевое зерно и ограниченные возможности экспорта, как следствие — отсутствие ликвидности агрария — факторы, определяющие дальнейшее развитие сельского хозяйства Украины.

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Ключевую роль сыграет и осенняя посевная. В ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» посчитали, что стоимость основных составляющих посевной с начала войны существенно выросла: на СЗР — от 5% до 20% в зависимости от группы препаратов, топливо — +43%, удобрения — в среднем +51%. На решение сеять или не сеять влияет и неопределенность, удастся ли продать зерно и по какой цене, а также незапланированные расходы на хранение прошлогоднего урожая.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, озимые зерновые планируют засеять на площади 4,75 млн га, или 80% площади сева прошлого года. Кроме того, еще почти 1 млн га будет засеяно озимым рапсом. Это без учета временно оккупированной территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

По состоянию на 17 октября аграрии засеяли уже 2,4 млн га озимой пшеницы (61% от прогноза) и 0,26 млн га ячменя (39% от прогноза). Сев озимого рапса был завершен в полном объеме, более того, окончательная площадь даже на 3% превысила прогнозные ожидания.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий объясняет повышенный интерес сельскохозяйственных товаропроизводителей к рапсу высокой ценой и более эффективной логистикой в расчете на тонну.

В целом, недосев культур сейчас будет иметь временный эффект, потому что в следующем году соберут меньше. На прежние объемы украинские аграрии выйдут минимум через два года. Для внутренней продовольственной безопасности эксперты проблем не видят. «Раньше Украина сеяла 6−7 млн га озимых зерновых. Если в этом году засеем 4 млн га, то при средней урожайности 4 т/га будет собрано 16 млн т озимых зерновых при максимальном потреблении озимых внутри страны на уровне 8 млн т», — считает Тарас Высоцкий.

Для внешней продовольственной безопасности потенциальный минус составит 10−12 млн т. Как для экспорта, это может быть существенно. Особенно эффект на себе ощутят беднейшие страны, зависящие от поставок зерна ООН.

Не исключено, что часть полей используют под яровые культуры. Но чего ждать весной, сами аграрии загадывать не берутся, потому что горизонт планирования с классических 18 месяцев или маркетингового года сократился до двух недель. «Что-то продали, что-то получили — уже хорошо», — констатирует гендиректор аграрной компании ИМК Алекс Лисситса.

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Ценовое пике

Кроме активных боевых действий прямо отражается на площади и структуре посевов экономическое состояние агрокомпаний. Вырастив экспортоориентированные культуры — кукурузу, подсолнечник, пшеницу, сою — производители столкнулись с проблемой доставки урожая конечным покупателям. В Украине образовался значительный переходный запас прошлогоднего урожая, а сейчас добавился урожай нового года. Это приводит к значительному понижению цены на внутреннем рынке. Значительный рост стоимости логистики, возмещение всех рисков украинской стороной при осуществлении экспорта еще больше снижает цену для выращивающего продукцию хозяйства.

«Украинский фермер недополучает около 155 $/т при реализации пшеницы на мировом рынке и 100 $/т при реализации кукурузы по сравнению со своим французским коллегой», — констатирует аналитик УКАБ Светлана Литвин. Эти тенденции наблюдаются абсолютно по всем товарным группам, которые в больших количествах выращиваются в Украине и предназначены для дальнейшего экспорта. И это опустошает карманы аграриев и способность вести дальнейшую деятельность.

«У нас большое количество локальных проблем. Наряду с этим мы видим тренд по падению стоимости commodity в мире. И если сейчас мы едва выживаем, то падение commodity — это приговор», — считает генеральный директор HarvEast Holding Дмитрий Скорняков. На его взгляд, следующий год будет гораздо хуже нынешнего.

В определенной степени спасительной соломинкой для сектора стали « зерновые коридоры» и инициатива пути солидарности между правительствами Украины и Польши. По состоянию на середину октября из портов « Большой Одессы» вышло 325 судов, экспортировано 7,2 млн т зерна. Аграрии надеются, что после декабря откроются и другие порты, в частности Николаев. Это расширит возможности экспорта и сделает сельскохозяйственное производство более ликвидным. Иначе — не за что покупать газ и проводить весенне-полевые работы.

Одновременно развитие экспорта через сухопутные коридоры Польши, Румынии и Словакии выглядит более надежным направлением, поскольку рычаг открытых портов Черного моря используется россией как средство политического и экономического давления и попытки контролировать экспорт из Украины в ручном режиме.

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Межправительственное сотрудничество по экспорту является приоритетом на данный момент, и это касается не только зерна как сырья (хотя именно здесь кроется большое конкурентное преимущество Украины на мировом рынке), но и органической продукции, ингредиентов, готовых продуктов, считает посол по особым поручениям при Министерстве иностранных дел Украины, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.

«Учитывая профицит зерна на рынке, площади под зерновыми в краткосрочном периоде сократятся. Аграрии анализируют экономическую целесообразность, никто себе в минус сеять не будет», — прогнозирует она.

Между тем, несмотря на ряд проблем, связанных с войной, на рынке появляются ситуативные преимущества — например, профицит зерна и дешевые корма стимулируют развитие животноводческой отрасли. Экспорт сливочного масла и сухого молока в страны Европейского Союза уже показывает рост, ведь Украина значительно выигрывает по себестоимости.

Более $400 миллионов инвестиций или поддержки агро во время войны

Однако для развития животноводства нужно время. А убирать урожай и сеять озимые нужно уже сейчас. Обычный алгоритм — вырастить продукцию, продать, вложить прибыль в развитие — не работает, и участники рынка прилагают огромные усилия, чтобы сдвинуть ситуацию с места.

Среди них — международные компании «Сингента» и «Адама», которые летом вместе с Минагрополитики подписали Меморандум, согласно которому до конца 2022 г. инвестируют в аграрный сектор Украины $400 млн. «Украинский агробизнес — это инновации, специалисты, благоприятные природные условия и географическое расположение Мы верим в то, что делаем, расширяем свою деятельность, несмотря на военные действия, и готовы оказывать комплексную поддержку аграриям Украины», — комментирует региональный директор EAME компании «Сингента» Александра Бранд.

Александра Бранд, региональный директор EAME компании «Сингента»

Кроме того, компания направила $1,2 млн на закупку специализированных железнодорожных контейнеров для экспорта излишков зерна в восточные страны Западной Европы. Вагоны уже курсируют между Украиной и Польшей, вывезены первые 50 тыс. т зерна — кукурузы, семян подсолнечника и рапса. Далее в планах компании — реконструкция мощностей для хранения и приобретение еще больше подвижного состава, привлечение инвестиций для увеличения экспортных возможностей украинских аграриев, и другие проекты, целью которых является оперативное реагирование на динамичные изменения сектора, говорит руководитель подразделения СЗР в Украине компании «Сингента» Лидия Озерова.

Лидия Озерова, руководитель подразделения СЗР в Украине компании «Сингента»

Подобная поддержка агросектора от лидеров рынка становится очень своевременной. И часто — едва ли не единственным выходом продолжить сеять и убирать урожай. На фоне недостатков экспорта ситуацию с доступом к оборотным средствам могло бы исправить банковское кредитование. Однако банки ограничили кредитование агробизнеса, а также в основном не рассматривают зерно как залог по кредитам.

Государство ввело программу портфельных гарантий по выданным кредитам для сельскохозяйственных производителей и частичную компенсацию процентной ставки по кредитам, однако без международной поддержки государственных ресурсов недостаточно для покрытия потребности под посевную кампанию, анализирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Продовольственная (не)безопасность

К экономическим факторам добавились погодные. Почти на всей территории Украины месяц шли дожди. В результате подсолнечника собран мизер, урожай портится на поле, гниет и теряет качество. «Резервы, которые были заложены на сушку кукурузы, пойдут на сушку подсолнечника. Влажность — 15−17%, при том, что ее нужно будет доводить до 7−8%. Это большие затраты, потому что цена газа в последние месяцы колеблется между 40−55 тыс. грн за м куб.», — говорит Алекс Лисситса.

Из-за задержки сбора подсолнечника откладывается и посевная озимых. Об этом говорят аграрии из разных регионов Украины. Руслан Пушкаш, главный агроном ООО «МТС Ятрань», которое обрабатывает в Кировоградской области 2000 га земли, указывает, что в целом очень немногие посеяли озимые, так как из-за погодных условий еще не собраны поздние культуры. «Многие производители сеют озимые без удобрений из-за чрезвычайно высокой стоимости ресурсов», — делится он.

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В Харьковской области ситуация тоже неопределенная из-за подсолнечника. Главный агроном ООО Агропром 17, в обработке которого 4000 га, Александр Черкасский прогнозирует сокращение озимых на 20%. Но и этот прогноз не окончательный. Главным вызовом сезона специалист называет стоимость производственных ресурсов. К примеру, топливо не является дефицитом, но возникает вопрос в цене. ООО Агропром 17 также в этом году будет сеять без удобрений.

С началом военных действий в Украине многие планировали сокращать площади посевов. Кто-то говорил, что вообще не будет сеять. Сейчас производители более сдержанны и из относительно безопасных территорий выходят, возможно, и не на те объемы, с которыми работали раньше, но все выезжают на поля.

«ООО «Свободный Посад» в Днепропетровской области от планов не отказался. «Рапс мы уже посеяли, получили всходы. Сейчас сеем озимую пшеницу и планируем сеять озимый ячмень», — добавляет главный агроном предприятия Николай Скамарохов.

Новые алгоритмы

Военная и погодная действительности заставляют аграриев подбирать более экономически целесообразные решения, так что умение быстро испытывать и внедрять новые технологии уже не просто необходимо, оно критически необходимо.

Речь идет, например, о диверсификации внесения СЗР, включая биопрепараты и использование цифровых технологий и искусственного интеллекта, селекцию семян, что позволит аграрию от зернышка бороться с изменением климата.

«Рекордные температуры станут новой „нормой“, поэтому производителям, стремящимся преодолеть вызовы, связанные с изменением климата, уже сейчас нужно об этом думать. Среди других, в портфеле компании есть природный биостимулятор Квантис®, минимизирующий негативное влияние засухи и высоких температур и улучшающий урожайность полевых культур. Cropwise позволяет фермерам прогнозировать урожай, получать обновления в реальном времени по поводу текущего состояния поля и урожая и получать мгновенные уведомления, если что-то не так. Interra® Scan поможет проверить состояние почвы с высоким разрешением», — констатирует Александра Бранд.

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Новые, адаптированные к украинским условиям технологии, как показывает практика, дают эффективный финансовый результат, что очень актуально для аграриев. И здесь не стоит считать, сколько «раундов» пройдено в экстремальных условиях, впереди — неизвестность, поэтому руки опускать аграрии не привыкли, тем более что спрос на украинскую продукцию есть, и он велик.

«Критичным остается вопрос экспорта и логистики как физического процесса, отсутствия инфраструктуры и доставки товара к покупателю. Все понимают, что ситуация не разрешится в ближайшие недели, и это еще больше стимулирует игроков рынка по-другому работать, перестраиваться, искать новые возможности и принимать иначе ключевые управленческие решения», — резюмирует Лидия Озерова.