Если села батарейка. 3 способа продлить работу системы охранной сигнализации 8 декабря, 11:19 Эксклюзив НВ Замена батареи в охранной сигнализации (Фото:ajax.systems)

Есть несколько способов увеличить срок автономной работы сигнализации. Все они связаны с аккумуляторами.

Любая сигнализация должна иметь источник питания — аккумулятор. В противном случае она перестает работать и передавать сигнал тревоги. «Новые аккумуляторы в зависимости от типа охранной сигнализации и количества охранных датчиков держат заряд от 8 до 24 часов. Но после 2−3 лет эксплуатации емкость аккумулятора падает. И в некоторых случаях он может держать не более получаса», — рассказал в интервью НВ Бизнес Дмитрий Стрижов, основатель Охранного холдинга Шериф.



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Для увеличения срока автономной работы сигнализации он рекомендует три основных способа.

Первый. Если аккумулятор работает 2−3 года, просто поменяйте его. «В таком случае будет гарантирована связь от 8 до 24 часов», — говорит Стрижов.

Второй. Это решение пришло из Испании. Там часто происходят самозахваты пустых квартир, в которых отключено электричество. Если в квартире кто-то поселился и его за неделю не выгнали, то нужно добиваться выселения через суды, которые идут годами. Поэтому очень важно на ранней стадии зафиксировать, что кто-то проник в жилье и оперативно его выселить. Но без электроэнергии не работает сигнализация. Так совпало, что именно украинский производитель охранной сигнализации Ajax разработал для испанского рынка аккумулятор большой емкости. Он позволяет работать месяцами при нечастом опросе приборов и датчиков. А когда сигнализация работает в активном режиме, этого аккумулятора хватает до двух недель. Также есть модификация, которая держит до 4 дней", — делится опытом специалист.

Третий. Те, кто имеет другой вид охранной сигнализации, которых на украинском рынке около десяти (Дунай, Орион, Грифон и т. д. ), могут с помощью электрика установить автомобильный аккумулятор. «Тогда сигнализация будет работать от одной до двух недель», — уверен Дмитрий Стрижов.

Но он также напомнил, что для передачи сигнала тревоги с объекта на пульт охраны, нужно поддерживать связь либо через GSM-канал, либо через сеть интернет.