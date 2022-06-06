Каждая победа важна. Как Укргазбанк помогает ВСУ, бизнесу и украинцам 6 июня, 12:50 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Укргазбанк

Война в Украине идет не только на передовой — украинские банки крепко держат финансовую оборону. Поддерживая бизнес, население и военных, они много вкладывают в общую победу над врагом. Укргазбанк — из тех банков, которые активно внедряют инициативы по обороноспособности, экономике и восстановлению поврежденной вражескими ракетами инфраструктуры.

Всю прибыль за февраль, а это 350 млн грн, Укргазбанк направил в поддержку армии. Также банк заплатил вперед 2,55 млрд грн налогов и направил на благотворительность 25 млн грн. Ряд решений с начала войны был введен и для бизнеса, и для украинцев.

Стоматологи Алексей Власов и Елена Шестакова из-за боевых действий вынуждены были перенести бизнес из Краматорска в Черновцы. Оформили в Укргазбанке беспроцентный кредит с госгарантией для аренды за помещение в рамках проекта релокации бизнеса. Более двух недель они вывозили медицинское оборудование и, наконец, запустили стоматологический кабинет. Теперь оказывают любую стоматологическую помощь: от простейших советов до лечения с микроскопом, имплантации и протезирования. Стоматологи рады, что снова могут работать, ведь среди пациентов — много вынужденных переселенцев, остро нуждающихся в их услугах. В планах в дальнейшем также бесплатное лечение военных.

Фото: Укргазбанк

Как банк помогает военным

Военные защищают нашу страну, а мы для них надежно оберегаем и умножаем средства.

Кроме прямых перечислений средств на нужды ВСУ в Укргазбанке предложили смелое решение и для захватчиков: тем российским военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием, банк готов отдать наличные в рублях. Ведь в Украине он больше не имеет никакой ценности — не выбрасывать же зря и сжигать не экологично. С республикой Беларусь банк тоже больше не работает. Относительно непосредственно украинских защитников и членов их семей банк запустил специальный депозит «Военный». Его срок действия составляет от одного месяца до двух лет, а максимальная ставка — 8,5% годовых в гривне и 1,45% годовых в долларах США. По желанию клиента проценты можно получить либо по истечении срока действия договора, либо ежемесячно.

«Военные защищают нашу страну, а мы для них надежно оберегаем и умножаем средства. Разработали этот депозит с мыслью о будущем каждой семьи наших мужественных воинов, чтобы после окончания этой ужасной войны, они имели накопление для финансовой уверенности в грядущем дне», — отметил директор департамента розничного банкинга Максим Ярославский. Оформить депозит можно в любом отделении Укргазбанка или в Интернете. На днях в банке начали начислять еще дополнительные +6% на остаток собственных средств на зарплатном счете военных и работников силовых структур. Помогают ВСУ и клиенты банка, уже перечислившие на нужды военных около 60 млн грн через мобильное приложение «Экобанк онлайн».

Льготы для населения



Украинцы, столкнувшиеся с трудностями из-за войны, тоже имеют поддержку госбанка. К сожалению, доходы населения в настоящее время существенно снизились. Поэтому Укргазбанк сразу объявил о кредитных каникулах для своих клиентов — проценты не начислялись по всем кредитам от 24 февраля. Отменили и ежемесячную плату за обслуживание карт в зарплатных пакетах банка, а срок действия всех платежных карт продлили на 180 дней. Все лимиты по овердрафтам установленных ранее юридических лиц работают в полном объеме. Ужас и боль войны Укргазбанк тоже проходит рядом со своими клиентами, а там, где ВСУ освобождает города от оккупантов, сразу восстанавливает необходимые банковские сервисы. В частности, Укргазбанк первым среди банков открыл отделения в Чернигове, Буче, Ирпене, Ахтырке — городах, навечно ставших героями.

Программы поддержки бизнеса

Помощь бизнесу — одна из приоритетных задач Укргазбанка. Ведь от эффективной работы предпринимателей зависит восстановление экономики, рабочие места украинцев, их обеспечение необходимыми товарами и услугами и, конечно, поступления в бюджет. Для этого бизнес нуждается в доступном финансировании. Укргазбанк кредитует предпринимателей от 0% годовых, предоставляет средства на операционную деятельность, закупку необходимых товаров или услуг, выплату заработных плат работникам или обеспечение критичного импорта.

Поэтому с начала года кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка вырос на 1,1 млрд. грн и сейчас составляет почти 11 млрд. грн. В общей сложности почти 2 млрд кредитов Укргазбанк выделил сельхозпроизводителям, к которым сейчас приковано особое внимание, ведь украинские аграрии кормят не только украинцев, но и весь мир.

Фото: Укргазбанк

Несмотря на войну, в разгаре посевная. Укргазбанк выделил 650 млн грн для проведения весенне-полевых работ в Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской областях. А в начале мая банк предоставил 50 млн грн сельскохозяйственному предприятию в Ровенской области. Его земельный банк в 5,8 тыс. га и 2,7 тыс. голов крупного рогатого скота обеспечивают работой более 250 украинцев, что сейчас очень важно. Аграрии могут получить средства для начала полевых работ, консультации и круглосуточную поддержку банкиров, кредиты под 0% годовых, возврат которых гарантирует государство. Ни в один военный день государственный Укргазбанк не останавливал финансирование и даже там, где ведутся бои. В частности, 300 млн грн предоставил аграриям Днепра, Сумщины, Николаевщины, Полтавщины, которые засевают на расстоянии нескольких десятков километров от горячих точек прямо в бронежилетах и касках.

Помощь украинским городам

Многие украинские города испытали болезненные разрушения после прихода «русского мира». В частности, Чернигову и Харькову, героически выдержавшим нашествие захватчиков, Укргазбанк уже оказал благотворительную помощь, а также городам Закарпатья, которые сердечно принимают беженцев. 1 млн грн банк направил городу Буча, которая, несмотря на пережитую оккупацией боль, в конце концов снова возвращается к жизни. Еще 500 тыс. грн — на восстановление Запорожья. На днях еще 1 млн грн был направлен на восстановление Ахтырки.

Фото: Укргазбанк

Внести свой вклад в возрождение страны банк предлагает и вкладчикам. Укргазбанк запустил благотворительный депозит «Отстроим города вместе». Каким образом? Клиент самостоятельно выбирает город, куда будут ежемесячно направляться 2% годовых в гривне или 0,6% годовых в долларах его вклада. Таким образом вкладчик приобщается к большому делу и помогает пострадавшим городам. А банк ежемесячно отчитывается о сумме отчислений, чтобы клиент видел, как его средства работают на восстановление страны. Открыть такой депозит можно в любом отделении Укргазбанка.

«Не можем также стоять в стороне от стратегически важного предприятия, которое буквально не останавливается ни на мгновение и ежедневно спасает от войны сотни украинцев. Безгранично благодарны Укрзализныце за невероятно важную работу. В частности, после введения военного положения Укргазбанк продлил срок действия кредитного договора для главного перевозчика с общим лимитом кредитования $24 млн до 30 июня 2023 года», — рассказывают банкиры .

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.