Представленное в материале исследование было проведено при поддержке Комитета по здравоохранению Союза украинских предпринимателей.





Сегодня, возможно, уже мало кто вспомнит, как в конце февраля, в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину, в стране одномоментно закрылось около 90% аптек. Этот неслыханный доныне коллапс фармацевтической системы был связан с вопросами безопасности сотрудников, а также с массовым выездом населения из страны.



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Даже из ее относительно безопасных уголков. В марте 65-летняя Елена Шиман закрыла свою аптеку в центре Ужгорода и уехала жить в венгерский город Ньиредьхаза. Но уже в мае ей удалось совладать со страхом, и закарпатский фармацевт вернулась домой на свое рабочее место. К своему удивлению она заметила: «Лекарства хоть и подорожали, но были в наличии. Ажиотажа тоже не было». Отсутствию дефицита препаратов способствовало как минимум четыре фактора.

Один из них — не из числа приятных, остальные могут быть предметом гордости. Украинская фармацевтика умеет держать удар. Фактор, который спас отрасль от коллапса, но при этом является негативным — быстрое сокращение рынка потребления в первые месяцы большой войны.

По данным ООН, после событий 24 февраля из Украины эвакуировалось 10,3 млн человек. Потребителей стало меньше, и запасы готовой продукции позволили закрыть потребности оставшихся. Резкое уменьшение количества потребителей не является благой вестью для производителей в долгосрочной перспективе. По данным профильного издания apteka.ua, в апреле объем аптечных продаж рухнул на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В мае и июне — на четверть, в июле — «всего лишь» на 12%. Что говорит о постепенной стабилизации. Оставшиеся три фактора, которые позволили фармацевтам выстоять, а населению получать необходимое лечение, связаны с устойчивым развитием отрасли на 10−12% в год за последние 3−5 лет накануне полномасштабной войны. К этим факторам относятся следующие:

1) крупные инвестиции в логистику и собственное производство, что сократило зависимость от импорта;

2) спрос военного времени, который дал отечественным фармацевтам возможность проявить себя;

3) предварительное планирование ответа на кризисную ситуацию, проведенное накануне 24 февраля 2022 года.

Но теперь и всего этого будет мало. «Мы ясно представляем, где должны быть в следующем году, — говорит Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании „Дарница“. — А это, в свою очередь, предполагает активные инвестиции в производство, в инновации, в диджитализацию и, конечно, в мотивацию и развитие сотрудников».

Что делали производители

В начале февраля 2022 года, когда полномасштабное вторжение россиян еще не началось, но буквально висело в воздухе, Владимир Костюк, исполнительный директор компании «Фармак» с коллегами сели за разработку Business Contingency Plan (плана непрерывности бизнеса). В нем расписано три сценария возможной эскалации войны. Департаменты продумывали альтернативную логистику, создавали экстренные запасы топлива и других ресурсов, взвешивали риски и прогнозировали потери. «Но жизнь оказалась страшнее предположений. Случился наихудший из возможных сценариев» , — говорит Костюк.

Владимир Костюк, исполнительный директор компании «Фармак»

Например, в первые дни после вторжения российских войск в Украину, доступ к складам в Калиновке, Макаровский район Киевской области, где хранится основной запас сырья и готовой продукции одного из лидеров отрасли, компании «Фармак», был заблокирован вражеской техникой и впоследствии ею же уничтожен.

И, все-таки, уже в начале марта «Фармак», после короткой вынужденной остановки, запустил свое предприятие с новой силой. За два месяца завод вышел на довоенные объемы производства. «Производителей поддерживали госорганы. Разрешили использовать альтернативные субстанции для производства лекарств, чтобы не допустить дефицита», — подчеркивает Костюк. К ним относятся обезболивающие, антитромботические препараты, противовирусные, лекарства для сердечно-сосудистой системы.

Небульный участок / Фото: Фармак

На довоенные объемы производства в апреле вышли и другие гиганты отрасли. Фармкомпания «Дарница» помогала дистрибьюторам искать транспорт и водителей. Еще в январе-феврале был сформирован достаточный запас сырья, что позволило «Дарнице» не останавливать производство. В первый месяц войны компания откомандировала на добровольной основе более 50 своих сотрудников с фармацевтическим образованием на помощь аптечным сетям. Также компания открыла бесплатный колл-центр, чтобы помогать населению в поисках лекарств от любого производителя.

В компании «Артериум» также рассказывают, как сотрудники компании эвакуировали часть уже произведенных лекарств со склада под Киевом в западный регион Украины и в краткие сроки запустили там работу нового склада. «Несмотря на ажиотаж на успокаивающие и антистрессовые лекарства в марте, наши препараты были доступны», — говорит Оксана Стефанова, руководитель службы по связям с общественностью компании «Артериум».

Оксана Стефанова, руководитель службы по связям с общественностью компании «Артериум»

По законам военного времени

Продажи фармацевтов стабилизировались, в том числе, и за счет военных нужд страны. Так, Василий Губарец говорит, что в «Дарнице» на конец мая ампульное производство выросло на 31%, а инфузионное — на 39%. Это те лекарственные формы, которые преимущественно применяются для лечения пациентов в госпиталях. Также востребованы специфические препараты, которые не пользуются спросом в мирное время. Например, препарат для защиты при применении химического оружия, которого изготовили 3,2 млн доз, что составляет три годовых довоенных объема. В портфеле компании также появился новый препарат «Калий йодид-125-Дарница», который необходимо принимать при атаке ядерным оружием или в случае радиационной аварии. То есть, в худшем из худших сценариев сегодняшней действительности. Весь мир борется с российским агрессором, чтобы избежать ядерного развития текущего военного сюжета. Но украинские фармацевты не могут ждать милости от обезумевшего врага, отныне и навсегда их задача — готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Например, к неминуемому росту цен на все. На рынке лекарств вопрос их доступности — вопрос номер один.

Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании «Дарница»

Цена вопроса

В первом полугодии, как говорится в исследовании компании Proxima Research International, средняя стоимость медпрепаратов выросла в цене на 13%. Это меньше, чем средний уровень инфляции, который, по данным Государственной службы статистики, в первом полугодии составил 20%. Пальма сомнительного первенства в росте цен досталась овощам и хлебопродуктам, которые в январе-июне подорожали более чем на 58% и 24% соответственно. Однако жизнь без пирогов представить легче, чем жизнь без антибиотиков и обезболивающих. Особенно в военное и поствоенное время.

Производство / Фото: Дарница

И фармпроизводителям удержать цены на свою продукцию на довоенном уровне становится все труднее, так как на себестоимость существенно влияет ее импортная составляющая: сырье, вспомогательные вещества, первичная упаковка (ампулы, флаконы и так далее). Доля валютных затрат в себестоимости лекарств в среднем составляет 40−60%, но в отдельных случаях доходит и до 80%. Фармпроизводители утверждают, что из последних сил сдерживают рост цен на лекарства, так как к этому их обязывает необходимость сохранить доступ населения к медикаментозному лечению. «Несмотря на все сложности с доступом к сырью и логистикой, мы очень долгое время в принципе не поднимали цены на нашу продукцию. Тем не менее, ситуация с ценами может измениться, так как официальный курс доллара значительно вырос по отношению к гривне», — подчеркивает Костюк.

Источник: еженедельник Аптека, Госстат, OECD, система исследования рынка PharpXplorer / Инфографика: Союз Украинских Предпринимателей

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Украинская фармацевтика и раньше демонстрировала миру, что становится все более заметным игроком на внешних рынках. В 2021 году фармкомпании продали за рубеж лекарств на $245 млн, тогда как двумя годами ранее — на $184. Девальвация всегда играет на стороне экспортера. Так как производишь ты, затрачивая «слабую» гривну, а продаешь «за крепкий доллар» или евро.

И сейчас, пройдя испытания войной, когда стрессоустойчивость фармацевтов окрепла, их рыночная гибкость проявилась в полной мере, а ситуация на рынке стабилизировалась и не предвещает дефицитов, наступает время экспортировать не только свою продукцию, но и свой беспрецедентный опыт работы в военном положении.

В «Дарнице» считают, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в ближайшие годы — неповторимый шанс для фармацевтической отрасли, так как этот новый статус подразумевает постепенную ликвидацию барьеров на пути украинских лекарств на европейский рынок. Украинским производителям есть что предложить европейским покупателям.

По прогнозам европейских аналитических агентств, в ближайшие 5−7 лет в странах ЕС будет расти спрос на лекарственные средства для лечения онкологии, иммунологии, сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы и метаболизма. К 2026 году по основным терапевтическим направлениям фармацевтический рынок ЕС увеличится на 6−9%, а онкологии и иммунологии — на 9−12%. Это более чем заметный прирост.

В течение следующих пяти лет будет выпущено до 300 новых препаратов, что значительно превышает средний уровень за последнее десятилетие. В неврологии появится много лекарств для целого ряда заболеваний, включая новые методы лечения мигрени, редких неврологических заболеваний и болезней Альцгеймера и Паркинсона. Окончание первой волны вакцинации COVID, которая охватит более 70% населения ЕС к концу 2022 года, ожидается примерно через год, ближе к концу 2023 года. Сохранится тенденция роста спроса на лекарственные средства, связанные с профилактикой и лечением COVID-19. Значительно увеличится потребность в лечении так называемого «постковидного синдрома».

Разработка тест-системы Ковид / Фото: Фармак

Украинский бизнес предложит европейскому рынку качественные генерики — воспроизведение оригинального препарата, срок патентной защиты которого уже завершился. Сюда входят антибиотики, гормоны, витамины и прочие препараты. Цены на них в среднем на 30−50% ниже, чем на оригинальные лекарства.

Но евробарьеры перед украинскими фармпроизводителями все еще высоки. Даже обладая всеми сертификатами по международному стандарту GMP, на практике при экспорте в ЕС отечественная фарма сталкивается даже не с барьером, а с двойным препятствием. Во-первых, европейские регуляторы должны признать, что производство украинских компаний соответствует их требованиям GMP. А, во-вторых, во время растаможивания лекарственных средств каждая партия товара должна проходить дополнительный лабораторный контроль. Все эти процедуры способствуют росту цен и ставят украинцев в неравные условия с иностранными конкурентами. Это тот случай, когда к работе должна подключиться государственная машина и профильная дипломатия.

Особенно важна, говорит Губарец из «Дарницы», имплементация процедуры взаимного признания регистрации лекарств (mutual recognition). Это ускорит наш выход на рынок стран ЕС. От «фармацевтического безвиза», добавляет эксперт, выиграет не только сама отрасль, но и потребители, которые получат доступ к большему количеству препаратов.

Если, а еще точнее, когда страны ЕС расширят научное сотрудничеств с украинскими производителями, все смогут участвовать в разработке новых субстанций при создании общих R&D групп с компаниями-лидерами мирового фармацевтического рынка.

Приоритетная отрасль

В начале войны, когда украинский мир внезапно перевернулся, стало очевидно, что фармацевтика — это такая же важная стратегическая отрасль и опора нацбезопасности, как и военно-промышленный комплекс. В конце июля Кабинет министров внес отрасль в перечень приоритетных для экономики. Это должно простимулировать инвестиции в развитие фармацевтики. Один из инструментов — налоговые льготы на R&D, новые технологии, локализацию передовых препаратов, госпрограммы по развитию, в том числе для увеличения количества рабочих мест, говорят в «Фармаке».

Источник: еженедельник Аптека, Госстат, OECD, система исследования рынка PharpXplorer / Инфографика: Союз Украинских Предпринимателей

Решение чиновников понятно: фармотрасль работает для сохранения жизней и здоровья людей. Это высшая ценность в мирное, и уж тем более военное время. Разворачивание работы таких наукоемких предприятий требует много времени — порой речь идет о годах.

Костюк из «Фармака» считает, что «локальный украинский производитель лекарств давно созрел для большого шага вперед. И для этого рывка нам необходимо создать такие условия, в которых фармпроизводители не будут бояться рисковать и инвестировать в развитие и исследования. Как и их потенциальные международные партнеры, для которых, к примеру, льготы на налогообложение инвестиций в R&D при трансфере новых технологий в Украину будут серьезным стимулом», — поясняет он.

Склад готовой продукции «Артериум» под Киевом / Фото: Артериум

Оксана Стефанова из компании «Артериум» утверждает, что отечественным производителям как никогда прежде необходима государственная протекция. Учитывая стратегическое значение фармотрасли, эффективно было бы ввести механизмы нетарифного ограничения импорта для товаров, производимых в Украине. Такая программа будет обеспечивать стратегическую безопасность страны, поскольку позволит снизить риски в случае ограничений поставок из-за границы, окажет поддержку отечественным производителям и законодательно закрепит партнерство между ними и государством. Примером такой программы является американский закон Buy American Act, согласно которому при государственных закупках предпочтение отдают именно товарам американских производителей. Украинские фармацевтические компании к такому сотрудничеству готовы — например, они могут обеспечивать около 70% препаратов Национального перечня основных лекарственных средств с доказанной эффективностью, которые государство гарантирует населению бесплатно путем рационального использования госбюджета.

Центр исследований и разработок «Артериум» / Фото: Артериум

Объем одного лишь европейского рынка лекарств колоссален и приближается к $300 млрд. Синергия от взаимного проникновения фармацевтических технологий и инвестиций в отрасль еще не поддается измерениям, но уже обещает прорывы в научной и деловой среде. Последствия вторжения российской армии в Украину демонстрируют, что без продвинутой фармацевтики, может быть, и можно выиграть битву, но нельзя выиграть войну. Да и в мирное время эта формула работает, то есть требует ежедневного взаимного прилива сил самой транснациональной отрасли. «Очень надеюсь, что и наша небольшая аптека в центре Ужгорода ощутит этот взаимный прилив сил», — мечтает фармацевт Шиман. Об этом и пойдет речь в следующей статье из серии материалов, посвященных украинской индустрии производства медицинских препаратов.