Половина компаний не знает, что дальше. Как украинский бизнес видит свое будущее после войны — исследование 12 мая, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Половина украинского бизнеса, остановившего деятельность во время войны, не прогнозирует свою дальнейшую работу (Фото:Pexels / Pixabay)

Половина украинских компаний, прекративших деятельность во время войны, до сих пор не определились относительно своего будущего.

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Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра кадрового портала grc.ua.

«Украинский бизнес выражает сдержанный оптимизм относительно прогнозов возобновления своей коммерческой деятельности сейчас. Половина (53,1%) не работающих сегодня компаний вообще не готовы делать какие-либо прогнозы. Рассматривать возможность возобновления своей работы они планируют только по окончании войны», — сообщили в в grc.ua.

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При этом каждая пятая компания из тех, кто сейчас не работает, может возобновить свою коммерческую деятельность в ближайшие два месяца. Еще 10% компаний планируют вернуться к работе в течение полугода.

«Что касается возможности возобновления бизнеса и уровня доходов до довоенного уровня, то чуть более половины (57,2%) допускают такой сценарий. Другие либо не готовы делать прогнозы на послевоенное время, либо не могут восстановиться вообще. Большинство из компаний (29,1%), кто допускает вероятность быстрого восстановления объемов своей коммерческой деятельности до довоенного уровня, говорят о возможности сделать это в течение 3−6 месяцев. Каждая пятая компания (19,4%) предполагает, что на восстановление понадобится примерно год», — сказано в сообщении.

Как отмечают аналитики grc.ua, интересным фактом является то, что украинский бизнес планирует оставаться в Украине и в дальнейшем. 80% опрошенных компаний отметили, что не считают возможной релокацию своего бизнеса за границу.

Из тех, кто видит вероятность переезда и дальнейшей деятельности их бизнеса за границей, отмечают, прежде всего, страны Европы. Чаще упоминали Польшу, Словакию, Португалию и Чехию.

Вместе с тем украинские предприниматели планируют расширять и менять рынки сбыта своей продукции. О таком намерении заявила около половины опрошенных (47,6%).

Среди возможных новых рынков сбыта чаще всего назывались страны Европы, в частности Польша, Молдова, Германия, Болгария, Румыния, Чехия, Англия, Израиль, а также США, Грузия и Индия.

*Данные были получены в результате опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua в апреле-мае 2022 года. В опросе приняло участие 1116 представителей компаний всех отраслей и регионов Украины.

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