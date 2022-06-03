Как бизнес пережил 100 дней войны. Сколько компаний возобновили полноценную работу — исследование 3 июня, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Среди компаний, ранее приостанавливавших свою работу, уже 17% ее полностью или частично восстановили (Фото:Нацбанк / Flickr)

По состоянию на 2 июня в полном объеме возобновили работу 47% компаний — членов Европейской Бизнес Ассоциации. Месяц назад таковых было всего 28%.

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Еще 50% компаний работают с определенными ограничениями или частично. В частности, среди таких 37% ограничили географию присутствия, 17% работают онлайн, а 16% вынуждены были закрыть часть офисов, торговых точек или отделений. Таковы результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, чтобы определить настроения бизнеса после 100 дней войны в стране*.

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Среди компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 17% ее полностью или частично восстановили. И только 3% компаний вообще не работают. Месяц назад не работали 4% бизнесов, а в марте — 29%.

Количество компаний, выплачивающих заработную плану своим сотрудникам в полном объеме несколько возросло и составляет сейчас 63%, к тому же 25% производят дополнительные или авансовые выплаты. Впрочем, 13% вынуждены были сократить размер денежного вознаграждения, а 9% - отказаться или сократить бонусы. В неоплачиваемый отпуск вынуждены отправлять персонал 4% компаний, несколько возросло количество компаний, прибегающих к сокращениям — в настоящее время таких 8% (в прошлом месяце было 3%).

Практически неизменной остается оценка бизнесом своих финансовых резервов. Треть компаний, а именно 34% оценивают свою финансовую устойчивость в шесть месяцев, 20% считают, что продержатся несколько месяцев, 20% - год, и еще 19% хватит финансовых резервов на период больше года.

У 5% финансовые резервы уже иссякли, тогда как в прошлом месяце об этом сообщали 3% бизнесов. В то же время, в финансовых вопросах компании рассчитывают в основном на собственные силы. Так, 92% компаний не использовали государственные или международные программы для поддержки своего бизнеса.

Хотя в нынешней ситуации прогнозы делать чрезвычайно сложно, 70% директоров все же ожидают негативную динамику для своего бизнеса до конца 2022 года, остальные 15% считают, что она не претерпевает изменений, и 11% надеются на рост бизнес-показателей.

В прошлом году 83% директоров прогнозировали рост своего бизнеса в 2022 году, и только 2% ожидали ухудшения положения дел. Таким образом, война внесла досадные коррективы в планы около 2/3 компаний Ассоциации.

*Опрос проводился с 26 мая по 2 июня 2022 года, участие в нем приняли 101 директора членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

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