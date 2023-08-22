Как Украине стать привлекательной для иностранных инвесторов: четыре главных принципа 22 августа, 09:10 Они приближают победу

В прошлом году российская ракета попала в завод Филип Моррис в Харькове и повредила админздание. Возобновить производство там невозможно из соображений безопасности, поскольку город сейчас под постоянными обстрелами, а обстановка в регионе сложная. Поэтому мы приняли решение открыть новую фабрику во Львовской области и планируем инвестировать в ее создание $30 млн.

Максим Барабаш, генеральный директор Филип Моррис в Украине

Наше решение — это больше чем просто инвестиция. Это наш мощный сигнал для других инвесторов, ведь Филип Моррис — крупная международная компания, которая за 30 лет работы в Украине инвестировала в ее экономику $700 млн.

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Но чтобы наша страна стала по-настоящему инвестиционно привлекательной, нужны изменения. Какие именно?

1. Изменение первое — в сфере регуляторного законодательства.

Инвесторам важна предсказуемость. Происходящие изменения должны быть прогнозируемыми и постепенными, а не хаотичными.

Приведу пример. Несколько месяцев назад неожиданно появился законопроект о запрете выкладки продукции в точках продаж. В тексте указано, что новые правила должны быть введены мгновенно — буквально с момента вступления в силу закона. Условно — завтра. Такие неожиданные и непрогнозируемые изменения для бизнеса очень болезненны, ведь у всех крупных компаний, как и у нашей, договоры с тысячами контрагентов заключены на год, а то и на более долгий срок. На адаптацию к новым условиям, особенно во время войны, нужно хотя бы два года. И подобных примеров внедрения неожиданных регуляций можно приводить множество.

Обратимся к международному опыту. Во-первых, в подавляющем большинстве стран ЕС, а также в таких передовых странах, как США, Япония, Швейцария, несмотря на действующие ограничения по рекламе табачных изделий, никогда не вводился запрет выкладки такой продукции в местах продажи. Во-вторых, там понимают, что бизнес — это инертная система, поэтому внезапно изменить все процессы сложно. Поэтому для имплементации регуляторных изменений предусмотрен достаточный для адаптации переходный период.

2. Изменение второе — в сфере фискальной политики.

Когда Украина начнет процесс присоединения к ЕС, то должна гармонизировать свою налоговую систему с европейскими стандартами. Однако, несмотря на задекларированный европейский выбор, этого пока не происходит.

Изменения, как с регуляторным законодательством, происходят очень быстро, а новые правила даже не дают бизнесу времени на адаптацию. Например, в сигаретах доля налогов очень высока — в стоимости пачки сигарет фискальная составляющая достигает 70−80%. Закон обязывает производителей указывать на пачке максимальную цену, по которой можно продавать товар потребителю. Поэтому в случае резкого повышения налогов в краткосрочном периоде именно производитель будет нести дополнительные расходы. Ведь мгновенно изменить цену для конечного потребителя невозможно — она же напечатана на пачке.

Есть еще один свежий прецедент: несколько недель назад законодатели внесли законопроект о введении акцизного налога на новейшие табачные изделия — такие как никотиновые паучи. Однако это невозможно сделать за один день, ведь производство импортной подакцизной продукции — это сложный и длительный процесс. Только заказ и доставка на иностранный завод-производитель украинских акцизных марок занимает минимум 3−4 месяца.

Для стимулирования инвестиций государству достаточно обеспечить простые вещи: прогнозируемое и последовательное регуляторное и фискальное законодательство, защиту легального рынка и всестороннюю поддержку инноваций

Какой путь по постепенному повышению налогов преодолевает Евросоюз, чтобы обеспечить выгоду для бюджетов и при этом не разрушать бизнес? В ЕС, согласно директиве, все страны-члены были обязаны достичь определенного уровня налогов на сигареты. При этом для некоторых стран установили значительный переходный период. Для каждой страны график был индивидуальным и рассчитанным на длительный срок, который иногда составлял 13−14 лет. За это время они могли адаптировать свое законодательство, однако даже эти обязательства были не очень жесткими. В частности, есть примеры Болгарии, Латвии, Литвы и Венгрии, когда эти страны притормозили повышение налогов из-за роста нелегального рынка. Также в странах ЕС есть практика, когда профильные ассоциации и индустрия приобщаются к обсуждению фискальной политики. А дальше государство, выслушав аргументы отрасли, решает: принять предложения бизнеса или нет. В Украине нужен такой же конструктивный диалог по адаптации законодательства ЕС для подакцизных товаров.

3. Изменение третье — защита легального рынка.

В нашей индустрии сложилась критическая ситуация: уровень нелегальной торговли достиг своего пика за всю историю независимой Украины и составляет 20%. Из-за этого теряют все: государство, по оценкам Кантар Украина, не получает около 20 млрд грн бюджетных поступлений в год; легальные производители теряют доходы из-за сокращения легального рынка; потребители, которые покупают нелегальные сигареты, получают продукт непонятного качества.

Борьба с нелегальным рынком есть, но она скорее напоминает танец: шаг вперед, два — назад. Как пример, одна из крупных нелегальных фабрик в прошлом году была закрыта — и это сразу привело к снижению уровня нелегальной торговли. Но уже через полгода он снова вырос до 20%. То есть другие нелегальные производители перераспределили между собой эти теневые объемы. При этом в Украине имеем уникальную ситуацию — почти вся эта продукция производится внутри страны. Фабрик или цехов, которые выпускают нелегальную продукцию, не очень много. Поэтому достаточно лишь политической воли, чтобы закрыть эти производства и решить проблему на многие годы.

4. Изменение четвертое — поддержка инноваций.

Табачная индустрия на протяжении последнего десятилетия стремительно развивается и видоизменяется, предлагая новые продукты и технологии, которые будут иметь потенциал для дальнейшего инвестирования.

Например, сейчас в Украине работают четыре крупные международные табачные компании, каждая имеет свою фабрику по производству сигарет. Учитывая то, что сигаретный рынок постепенно уменьшается, строить новое производство сигарет в Украине смысла нет. А локализация производства новейших продуктов, которые сейчас производят за рубежом, может стать мощным драйвером привлечения инвестиций. Их масштабы будут иметь другой порядок — не десятки, а сотни миллионов долларов. Однако такие инвестиции возможны только при наличии разного уровня налогов для различных продуктов. Например, в Украине с 2020 года сигареты и табачные изделия для электрического нагрева облагаются налогом одинаково — такого нет ни в одной стране ЕС.

Для стимулирования инвестиций государству достаточно обеспечить простые вещи: прогнозируемое и последовательное регуляторное и фискальное законодательство, защиту легального рынка и всестороннюю поддержку инноваций.

Сейчас перед Украиной открывается новое окно возможностей. Это время больших перемен. И если инвестиционный климат улучшится, то компании будут вкладывать средства в нашу страну. Это будет способствовать стремительному послевоенному восстановлению и будущему процветанию.