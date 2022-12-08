Уменьшение рисков. Как во время длительных отключений света уберечь имущество и бизнес от воров 8 декабря, 11:42 Эксклюзив НВ Надежная сигнализация для охраны квартир (Фото:Depositphotos_AndreyPopov)

Если при длительном отключении света не будет работать сигнализация, охранные компании предлагают другие способы защиты имущества и бизнеса от преступников.

При длительном отключении электроэнергии охранные компании должны изменять подходы к работе с клиентами. «Мы уже заметили, что часть наших тысяч клиентов периодически из-за отсутствия связи „отваливаются“. Поэтому на случай длительного блекаута мы разработали схему патрулирования объектов», — рассказал в интервью НВ Бизнес Дмитрий Стрижов, основатель Охранного холдинга Шериф.

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По его словам, каждый экипаж групп реагирования будет объезжать 1000 объектов в определенном районе. Если понадобится, то компания будет формировать пешие патрули.

«Если речь идет об охране объекта с ювелирными изделиями или другими материальными ценностями, мы рекомендуем выставлять временные физические посты. Это охранники, которые не отходят от квартиры, офиса или цеха», — говорит Стрижов. Охранник имеет рацию для связи. Кроме того, лишь наличие людей на объекте будет отпугивать воров, которые обычно не готовы идти на убийство или нанесение телесных повреждений.

Дополнительным стимулом размещать физические посты для заказчиков услуг охраны есть то, что в таком случае охранные компании берут на себя максимальную ответственность. «Но если кто-то из клиентов, например, сэкономил на датчиках — наша ответственность меньше», — рассказал Стрижов.

Напомним, что есть три способа улучшить автономность работы систем охранной сигнализации во время длительных отключений электроэнергии.