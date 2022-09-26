По миллиону баррелей в сутки. Как США готовы заменить российскую нефть для Европы
Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)
Поставки нефти из США в Европу ожидаются на уровне 1 млн баррелей в сутки, чтобы заменить российскую нефть, попадающую под эмбарго из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявил CEO Vitol, одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров, Рассел Харди, сообщает Reuters.
«Энергетическая безопасность — номер один. Цена — номер два. Устойчивое развитие — номер три», — описал он ключевые приоритеты в краткосрочной перспективе.
Глава Vitol добавил, что российское сырье, в свою очередь, «должно будет найти дом» за пределами Великобритании, США и Евросоюза.
«Оно будет преодолевать большие расстояния и находить новые рынки, и при этом его придется продавать со скидкой», — сказал Харди.
Отметим, что 26 сентября цены на нефть марки Brent впервые с января 2022 года упала ниже $84 за баррель.
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До начала открытой военной агрессии на Евросоюз приходилось свыше 60% экспорта российской нефти. В 2021 году ЕС получал из РФ 2,2 млн баррелей в сутки сырой нефти, а также 1,2 млн барр./сутки нефтепродуктов.
По итогам августа импорт российской сырой нефти в ЕС и Великобританию упал до 1,7 млн барр./сутки.
В рамках санкций ЕС решил ввести эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря.
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