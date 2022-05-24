Обходной путь. Первая партия украинской кукурузы для Египта прибыла в немецкий порт 24 мая, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Украинскую кукурузу повезли в Египет через Чехию (Фото:Bryan Woolston / Reuters)

Чешский железнодорожный перевозчик ČD Cargo доставил в немецкий порт Браке первый поезд с 1,8 тыс. т кукурузы из Украины для последующей отправки в Египет на судне-зерновозе.

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Такая смена логистических путей необходима чтобы освободить элеваторы в Украине для приема нового урожая, и чтобы избежать голода в Северной Африке и Азии, потребляющей украинскую сельхозпродукцию. Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом пишут чешские СМИ.

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«Мы воспринимаем это как помощь и в то же время возможность для бизнеса. Из-за российского вторжения Украина не может экспортировать зерно традиционным способом через черноморские порты. Приближается новый урожай, а элеваторы в Украине еще полны. Поэтому необходимо решить, как получить хотя бы часть запасов по железной дороге через Европу», — заявил изданию zdopravy.cz глава правления ČD Cargo Томаш Тота.

Сообщается, что чешский ж/д перевозчик доставил партию гуманитарной помощи и военной техники в Украину, а обратно вернулся с грузом кукурузы.

При этом ж/д экспорт из Украины сопряжен с проблемами из-за разной ширины колеи в ЕС и Украине, а также недостаточной пропускной способностью логистических путей.

«Во-первых, это разные габариты: перевозчики могут либо подбирать колесные тележки, либо перегружать груз. Однако возможности перевалки ограничены. Еще одна узкая горловина — это соответственно пограничные переходы. Их пропускная способность значительно ограничена, например, в долине Эльбы между Дечином и Дрезденом. Разгрузочные мощности в портах также не безграничны», — уточнило издание.

До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн т сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады Россией может ежемесячно перевозить около 1 млн т зерновых.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа предложил использовать альтернативный маршрут для экспорта украинских зерновых — через Польшу и страны Балтии.

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