Виртуальный тур. В сети подробно показали самолет Ан-225 Мрія, уничтоженный российскими войсками 19 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Ан-225 Мрия после удара России по аэродрому в Гостомеле Киевской области (Фото:Дмитрий Малышев via facebook)

Аэропорт Антонов в Гостомеле и уничтоженный самолет Ан-225 Мрія показали в виртуальном туре.

Проект 360war.in.ua создал виртуальный тур самолетом Ан-225 Мрія, который был уничтожен в первые дни российского вторжения в Украину.

Авторы проекта запечатлели внутренний и внешний вид ангара в Международном аэропорту Антонов в Гостомеле, экстерьер и интерьер самого самолета.

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"К сожалению, это совсем не та премьера, которой хотелось бы порадовать украинцев этой весной. Но мы запускаем виртуальный тур по этому величественному, когда-то самому мощному в мире самолету", - говорится на Facebook-странице проекта.

27 февраля 2022 года во время удара по аэропорту Гостомель под Киевом российские оккупнты уничтожили Ан-225 Мрія — самый большой в мире самолет, который разработали в Украине. Также были уничтожены или повреждены ряд других воздушных судов.

«После пребывания „русского мира“, к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары», - сообщили в ГП Антонов.

На прошлой неделе Авиалинии Антонова сообщили о переносе своей базы в Германию.

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