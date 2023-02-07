Ротенберги, деньги, два патронных завода. Как российский олигарх благодаря киевской Ocean Plaza поддерживал русскую армию 7 февраля, 10:31 Судья Печерского райсуда Ирина Литвинова не увидела российского следа в украинском бизнесе (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)

Семья российских олигархов Ротенбергов, приближенных к диктатору Владимиру Путину, за деньги заработанные на киевском ТРЦ Ocean Plaza приобрела два патронных завода в России, которые производили вооружение по заказу российского ВПК.

Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor StateWatch Media.

Отмечается, что весь имущественный комплекс торгового центра с земельным участком принадлежит компании ИС Лыбидь. Эта фирма через ООО Авангард-Виларти на 99,999% принадлежит кипрскому оффшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% - кипрскому оффшору Ethodor Investments LTD.

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В 2012 году бенефициаром этих двух фирм стал российский олигарх Аркадий Ротенберг. В 2016 году он переписал этот бизнес на своего сына Игоря, а через два года — на дочь Лилию.

В 2020 году треть бизнеса выкупил украинский бизнесмен Василий Хмельницкий (владельцем соответствующей доли стала компания UDP Holdings Limited), а другой частью завладели граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх. Фамилия Ротенберг исчезла из реестра.

В конце 2021 стало известно, что многолетний партнер Хмельницкого Андрей Иванов выкупает 55% акций холдинговой группы UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, принадлежащих Хмельницкому. Окончательные расчеты между сторонами должны были быть проведены к середине 2026 года.

В апреле 2022 года в Нацполиции в отношении компаний Лыбидь и Авангард-виларте, а также их теневых владельцев Аркадия и Игоря Ротенбергов открыли уголовное производство по статье Отмывание доходов, полученных преступным путем. Украинские правоохранители обосновали, что все смены владельцев происходили только для сохранения российского контроля над украинским бизнесом.

Более того, по данным следователей, из-за компаний, которым принадлежит торговый центр, годами выводились миллионы долларов. Участники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные, деньги направлялись в кипрские оффшоры, а оттуда — на счета российских Ротенбергов.

Только с октября 2020 года по февраль 2022 года на кипрские счета из компании Лыбидь перевели более 1 млрд грн. Издание отмечает, что в этот период совладельцем трети бизнеса был Хмельницкий.

Следствие также установило, что именно за эти украинские деньги сын Аркадия Ротенберга Игр в 2017 году приобрел 48% акций Тульского патронного завода, а в 2019 году — 50% акций Ульяновского патронного завода. Впоследствии Ротенберг-младший выполнял государственные контракты на производство вооружения.

В августе 2022 года генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что «до судебного расследования установлено, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, переводились по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ. Последние в дальнейшем использовали их, в том числе для финансирования производства и снабжения боеприпасами для вооруженных сил страны-агрессора».

Тогда корпоративные права стоимостью 350 млн грн решением суда арестовали и передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов. Впрочем, чиновник и АРМА рассказали, что ТРЦ Ocean Plaza в них так и не попал.

Несмотря на то, что следствие подробно описало, как доходы ТРЦ шли на российские счета, судья Печерского райсуда Ирина Литвинова не увидела российского следа в украинском бизнесе.

13 сентября 2022 года она отменила арест. Сначала трети корпоративных прав Хмельницкого, а потом всего ТРЦ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, срок которого еще раз продлили. Предстоит судебное разбирательство, которое должно подтвердить, что средства из Ocean Plaza до 24 февраля использовались на российское вооружение.