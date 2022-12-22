Санкционный бумеранг. Как Россия благодаря Турции демпингует на европейском рынке металлопроката 22 декабря, 15:00 Эксклюзив НВ Производство стали на Арселор Миттал Кривой Рог (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Почему европейские санкции оказались не очень эффективны, и как российские металлурги экспортируют свой металлопрокат.

На ринку Російської Федерації через санкції з боку ЄС та інших західних країн сформувався надлишок металопрокату. Тому росіяни хочуть закрити свій ринок від казахської продукції ArcelorMittal та шукають можливості збільшувати експорт. «Вони можуть продавати лише у деяких країнах, де їм доводиться демпінгувати. Але коли ти скидаєш ціну, то потрапляєш під антидемпінгове розслідування», — розповів в інтерв'ю НВ Бізнес Мауро Лонгобардо, генеральний директор АрселорМіттал Кривий Ріг.

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За його словами через це на глобальному ринку виникає вагоміша проблема — це турецькі трейдери, які купують великі обсяги російського металу і перепродають його в інших країнах вже за ринковими цінами.

«Тому треба підвищувати ефективність санкцій, щоб не було бумерангу: запровадив санкції і сам страждаєш. ЄС ввів санкції, але не може продавати свою продукцію до Туреччини, оскільки там присутній російський продукт, який на 20% дешевший. Більше того, турки перепродають його по всьому світу. І заробляють великі гроші», — пояснив Лонгобардо.



Але він уточнив, що це чутки, які зазвичай з’являються про великих російських гравців, які надсилають великий тоннаж.

Раніше Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест в інтерв'ю НВ Бізнес говорив, що Туреччина купляє російські напівфабрикати, переробляє їх в готовий прокат та продає на інші ринки.

У 2024 році в ЄС мають вступити в дію санкції, якими буде заборонено купляти металопрокат, який вироблено з російських напівфабрикатів. Вважається, що ця норма найсильніше вдарить саме по турецьким компаніям.