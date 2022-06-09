Жена, дети и экспат из Украины. Как один из самых богатых россиян скрывает свое состояние от санкций — кейс TUI 9 июня, 09:40 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх владелец Северстали Алексей Мордашов (Фото:vademec)

Компания самого богатого россиянина Северсталь ушла из нашей страны несколько лет назад. Но сам Алексей Мордашов и его семья нет. Как путинский олигарх прячет от санкций семейный туристический бизнес?

Российский миллиардер Алексей Мордашов известен на весь мир как владелец металлургической группы Северсталь. Именно металлургия позволила ему стать одним из богатейших граждан РФ. В феврале 2021 года, по оценкам Forbes, Мордашов и его семья вообще возглавили рейтинг самых богатых россиян. Их состояние достигло $29,1 млрд. Но уже в этом году они возглавили другой рейтинг Forbes — россиян, потерявших самое большое количество денег. За год его состояние сократилось на $15,9 млрд (с $29,1 млрд. до $13,2 млрд.).

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В первую очередь это связано с расширением санкций лично против него и его бизнеса. Алексей Мордашов пытается выйти из-под санкционного прессинга, потому что его бизнес не ограничивается металлургией и российским рынком.

НВ Бизнес разбирал схему сокрытия активов Мордашова на примере туристического направления деятельности компаний российского миллиардера.

Почти ушел из Украины

Много лет подряд Северсталь Мордашова активно развивалась в Украине. Она продавала здесь свой металлопрокат, а в 2006 году даже стала владельцем крупнейшего метизного завода Украины — Днепрометиз (Днепр). Была постоянным фигурантом слухов о намерениях приобрести какой-нибудь из металлургических комбинатов. К примеру, в 2010 году тогдашний вице-премьер-министр Андрей Клюев заявил, что Северсталь хочет купить Запорожсталь (Запорожье). Компания Мордашова оперативно опровергла это заявление. Поэтому фактически единственным официальным фактом заинтересованности россиян в украинских металлургических предприятиях стало участие в первой приватизации Криворожстали в консорциуме с Arcelor (Люксембург). Тогда в 2004 году они проиграли.

Постепенно Северсталь свернула прочую активность в Украине. Например, в 2017 году она продала Днепрометиз. А в 2019 году НВ Бизнес узнал, что из-за украинских санкций Северсталь даже прекратила продажу своего металлопроката на рынке Украины.

Северсталь ушла из нашей страны. А Алексей Мордашов и его семья — нет.

Самолет туроператора TUI / Фото: TUI

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