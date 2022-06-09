Они знали. Российский титановый гигант продал украинский комбинат за 4 дня до войны — кто купил? 9 июня, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Демуринский ГОК (Фото:Демуринский ГОК)

Российский производитель титана ВСМПО-Ависма накануне вторжения России в Украину продал свои акции в Демуринском ГОКе. Их могли купить бизнесмены, связанные с украинской государственной ОГХК.

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Корпорация ВСМПО-Ависма (Россия) избавилась от своей доли в украинском Демуринском ГОКе (Днепропетровская обл.), который добывает сырье для титановой промышленности. «Это произошло за 4 дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 г.», — сообщает NADRA.info со ссылкой на данные из реестров Кипра.

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Как следует из копий документов, передача доли состоялась 20 февраля 2022 года. Единственным основателем Демуринского ГОКа является Limpieza Limited (Кипр). Ее владельцами были Корпорация ВСМПО-Ависма (75%) и Bolatico Limited (Кипр, 25%). Именно Bolatico Limited сконцентрировала 100% акций Limpieza Limited.

По данным Слово и дело, Bolatico Limited может быть связана с экс-топ-менеджерами ДП Объединенная горно-химическая компания (ОГХК, Киев) Русланом Журило и Юрием Перцовым.



Эта компания фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «Средства за перевозку грузов железнодорожным транспортом от Bollwerk поступали на счета компаний First Railway Company и Bolatico Limitеd, которые связаны с должностными лицами ГП ОГХК, что подтверждает умысел вышеуказанных лиц и их корыстный мотив», — цитируют в определении суда от 15 февраля 2017 года подозрения следствия. Это дело инициировали в НАБУ против Руслана Журило, который с 2014 по 2017 гг. занимал должность генерального директора ГП ОГХК.

22 апреля 2022 года в Бюро экономической безопасности Украины заявили об аресте "100% корпоративных прав горно-обогатительного комбината, поставлявшего стратегическую продукцию России". Речь шла об ООО Демуринский ГОК .

Корпорация ВСМПО-Ависма приобрела 75% Limpieza Limited в 2012 году.

В июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против председателя совета директоров корпорации ВСМПО-Ависма Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова. Шелков до сих пор значится конечным бенефициаром ООО Демуринский ГОК



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