Мы умеем работать. Две истории успешного сотрудничества украинского бизнеса во время войны 4 октября, 11:09 Партнерский проект METRO

В рамках спецпроекта METRO Украина ко Дню предпринимателя рассказываем об опыте успешного сотрудничества двух бизнесов до и после начала полномасштабной войны, «поскольку мы, украинцы умеем работать», считает один из героев этого материала.

Своими историями поделилась Одесса. Популярные одесские рестораны являются скромными «бойцами», ставшими на защиту Украины в первые дни полномасштабной агрессии России против Украины. Их зона ответственности — питание военных, ведь государство потребовало больше времени, чтобы наладить эти процессы во время войны. Среди них — популярный ресторан восточной кухни «Apsheron». А в помощь ему встал ТЦ METRO Одесса I, являющийся хабом, осуществляющим доставки клиентам HoReCa Одессы и Одесского региона.

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Хашеми Абасс Основатель ресторана «Apsheron»

Хашеми Аббас приехал в Украину из Ирана в далеком 1993 году на учебу. Здесь он познакомился с будущей супругой, женился и остался жить в Украине. Более 15 лет одесситы и гости города хорошо знают его ресторан «Asheron», находящийся на Фонтанской дороге. Четыре года назад в ресторане сделали ребрендинг. Он настоящий уголок Востока в центре Одессы. Гостям здесь предлагают восточную, преимущественно азербайджанскую, и европейскую кухню. «Если хотите попробовать настоящие восточные блюда, непременно приезжайте в „Apsheron“», — гостеприимно приглашает Хашеми Абасс.

Каким было для Вас 24 февраля?

Этот день я никогда не забуду. Это был огромный шок. В пять утра меня разбудил сын, сказав, что началась война. Я не мог поверить, что в XXI веке одна страна может напасть на другую страну в центре Европы.

Фото: ресторан восточной кухни «Apsheron»

Оправившись, мы начали думать, что делать дальше, — позвонили коллегам, друзьям, обратились к главе военной администрации с вопросами, чем мы можем быть полезными. Тогда остро стоял вопрос о питании военнослужащих: бойцов терробороны, ВСУ, спецназовцев и т. д. Потому мы взяли на себя ответственность кормить наших военных.

Мы сразу же принялись за дело. Сначала нужно было переоборудовать кухню ресторана, потому что мы должны готовить большие объемы еды. Также мы наняли новых опытных в таком направлении работы поваров. Это был новый для нас опыт — у нас не было никаких нормативов. В первые дни мы сами возили еду солдатам: смотрели, наедаются ли они, нравится ли еда, узнавали, нужно ли что-нибудь добавить. Нам было важно, чтобы ребята, защищающие нас, наших детей, наш дом, были сыты. Это самое малое, что мы могли сделать для них.

Мы ни дня не остановились, для нас не было ни выходных, ни тревоги, потому что солдата нужно кормить. У нас, конечно, были собственные ресурсы, но объемы, которые нам приходилось готовить, были очень большими, поэтому мы обратились за помощью с продуктами в ТЦ METRO Одесса.

Когда вы возобновили работу ресторана и начали принимать гостей?

Все это время Apsheron продолжал работать как ресторан. Конечно, поскольку мы все силы направили на приготовление пищи для военных, нам пришлось существенно сократить меню. Но мы сделали все, чтобы наш клиент все равно мог вкусно поесть. Одесса — особый город. Гости и одесситы, к счастью, друг друга поддерживали. Мы старались готовить для клиентов вкусную еду по доступной цене. И хотя это лето, конечно, было не таким, как прошлое, но мы умеем работать!

Фото: ресторан восточной кухни «Apsheron»

Мы кормили наших военных почти семь месяцев. Сейчас мы продолжаем частично готовить только для терробороны, а вот ВСУ уже наладили самостоятельное питание. Поэтому мы переоборудовали нашу кухню, на которой готовили для военных, под нужды ресторана, и продолжаем работать.

Чем Вы больше всего гордитесь за эти полгода войны?

Я горжусь, что я в Одессе. Горжусь, что сегодня гражданин Украины. Горжусь, что вижу настоящих мужчин и женщин. Украина показала, что люди могут не забывать о человечности по отношению друг к другу. И когда я звоню своим друзьям со всего мира, они говорят, что мы, в Украине, молодцы.

Александр Хорунжий Директор ТЦ METRO Одесса I

Как давно вы работаете в METRO Украина?

В METRO Украина я работаю уже 10 лет. Начинал с позиции заместителя директора в Киеве, работал в трех торговых центрах. А после вступил в должность директора в торговом центре в Кропивницком, потом были Кривой Рог, Винница, и уже полтора года работаю в Одессе.

Какими успехами довоенного периода можете поделиться?

Наш ТЦ METRO Одесса І является хабом, осуществляющим доставки всем клиентам HoReCa в Одессе и Одесской области. А прошлогодний сезон был одним из самых успешных — это наша настоящая success-story. Количество клиентов в Одессе и прилегающих к Одессе территорий, таких как Коблево, Затока, было большим, и мы сделали все, чтобы удовлетворить их потребности. Как-то мы подсчитали, что общий вес товара, который мы отгрузили за то лето нашим клиентам, равнялся весу самолета «Мрия».

Кроме того, в нашем ТЦ METRO Одесса мы создали активную команду профессионалов, которая нацелена на успех каждого клиента. И для меня это, пожалуй, самый большой успех, потому что вся наша деятельность связана именно с командной работой.

Каким для Вас было 24 февраля?

Вместе с семьей мы проснулись от тяжелых будильников — это были звуки взрывов. Но ты понимаешь, что паника в данном случае нам ничем не поможет. Поэтому около восьми часов утра я уже был на работе. Все мои заместители, а в нашем ТЦ в этой должности работают девушки, тоже были уже на работе. Мы провели онлайн-конференцию с директорами и заместителями директоров нашего региона — это юг и восток, решая, как будем работать.

Как быстро удалось возобновить работу?

26 февраля мы уже снова открылись для клиентов. В тот период мы больше были сконцентрированы не на широте ассортимента, а на том, чтобы удовлетворить именно базовую корзину клиента, поэтому активно находили локальных поставщиков.

Как вам удалось сохранить команду?

До полномасштабной войны мы собрали большую команду, а в сезон количество работников достигало 210 человек. В первые дни войны мы создали большое количество групп в социальных мессенджерах, где делали ежедневные переклички, узнав, хорошо ли у каждого сотрудника. Это выглядело как анкета с набором вопросов с вариантами ответа — напротив нужного надо поставить в понравившийся.

Фото: METRO

Очень многие изъявили желание остаться и работать, хотя были и те, кто уехал, и мы в этом им помогли. Поскольку мы находимся у границы с Молдовой, наши партнеры с большой буквы, команда METRO Молдова, предложила принимать всех сотрудников компании METRO Украина — не только из Одессы, а в целом со всей страны. Но тех, кто в первые дни уехали, было очень мало. Все хотели работать. На самом деле работа в такие моменты лечит.

Что изменилось в работе ТЦ METRO Одесса І с тех пор?

Сейчас мы делаем все, чтобы работать так, как до войны. Когда мы возобновили работу, мы работали для всех категорий клиентов, кроме отдела доставки. Со временем бизнес Украины пришел в себя и возобновил работу. Целью нашей компании всегда было стать лидером поддержки независимого бизнеса, особенно сейчас, поэтому в начале апреля мы уже возобновили услуги доставки.

Также мы на период военного времени добавили новую услугу, рассчитанную в первую очередь для HoReCa-клиентов — экспресс-доставка. Обычно мы работаем по схеме: заказ сегодня — доставка завтра. Экспресс-доставка — это заказ и доставка сегодня, ведь сейчас иногда невозможно спланировать завтрашний день. Этот инструмент помог нашим клиентам становиться на ноги и восстанавливаться.

Как ТЦ METRO Одесса І помогает волонтерским инициативам и ВСУ?

Мы сконцентрировались на всех направлениях помощи. В начале полномасштабной войны много ресторанов, а наш ТЦ имеет значительный процент HoReCa-клиентов: ресторанов, кафе, гостиниц. Многие из них изъявили желание кормить нашу терроборону, полицию, ВСУ и других. Так к нам обращались рестораны «Apsheron», «Дача», «Мадам Брокколи», «Yourz Space Bistro», Ассоциация шеф-поваров Украины. Как правило, они нуждались в товарах социальной группы. Мы и сейчас продолжаем с ними сотрудничать в этом направлении.

Также наш ТЦ METRO Одесса І напрямую сотрудничал с местными отделами полиции, терробороной, военной администрацией, в частности, предоставляли им энергетические батончики, энергетики или питьевую воду.

Фото: METRO

На самом деле, история помощи — это история о каждом ТЦ METRO Украина, где бы он ни находился. Мы понимаем, в какой ситуации мы работаем. И, наверное, в этом заключается суть украинцев, что мы должны все взяться в кулак и победить. Только с помощью друг друга мы способны победить.

Чем больше всего гордитесь за эти полгода войны?

Горжусь своей нацией. Такой нации, как у нас, мне кажется никогда не было. Но обязательно будет, и она будет всегда называться исключительно Украиной. Потому что это нация победителей. Это нация, живущая как семья. Который, возможно, имеет разный язык общения, разные мнения в разных регионах, но в сложные времена украинцы объединяются и показывают всем, насколько мы сильны.