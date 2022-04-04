Сила санкций. Новые автомобили в РФ за месяц подорожали на 40% 4 апреля, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Авторынок страны-агрессора — в полном упадке из-за санкций (Фото:qimono / Pixabay)

Новые автомобили в РФ на фоне девальвации рубля и приостановки поставок подорожали за март в среднем на 40%.

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Наиболее сильное удорожание — до 60% — коснулось премиальных машин, поставки которых ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии, пишет Коммерсантъ.

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Импортеры и дистрибуторы убирают рекомендованные розничные цены с сайтов — это происходит из-за нестабильности курса и необходимости частого пересмотра прайс-листов.

Из-за высоких цен и падения реальных доходов населения страны-агрессора упал и спрос — до 60% за месяц и ситуация продолжает ухудшаться.

«В апреле сохранится тренд на снижение, и, если ключевая ставка ЦБ не изменится, падение может достигнуть 70%. Трафик в дилерских центрах минимальный», — пишет издание.

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