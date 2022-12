10 месяцев войны: как удалось адаптироваться банкам, ретейлу, e-commerce и логистическим компаниям 23 декабря, 10:36 Партнерский проект depositphotos

Пандемия COVID-19 стала подготовкой украинского бизнеса к экзамену на устойчивость. И в 2022-м он его сдал, благодаря высокому уровню адаптивности и курсу страны на диджитализацию. Ключевые компании из четырех рыночных сегментов рассказывают о том, как добились этого успеха, и делятся «цифровыми» планами в следующем году.

Согласно данным Национального банка Украины, несмотря на войну, объемы безналичных расчетов в Украине росли в течение 2022-го. Даже в условиях постоянных физических и кибератак на украинскую энергетическую инфраструктуру и центры обработки информации украинцы могли все чаще использовать cashless-операции как внутри страны, так и за рубежом. В разные месяцы этого года сумма оплат только с помощью бесконтактных средств (карты и смартфоны) составляла десятки миллиардов гривен. Компания Visa как глобальный лидер цифровых расчетов обеспечивала бесшовный опыт оплаты для миллионов украинцев и остается партнером государства в дальнейшей цифровизации экономики. Как следствие, Министерство цифровой трансформации Украины объявило Visa своим «надежным партнером» и вручило компании «Награду мира».

Подводя итоги этого года, мы спросили украинских партнеров Visa , как им удалось выстоять в течение войны и какую роль в этом сыграла диджитализация. Среди респондентов — представитель банка, логистической компании, ретейла и платформы e-commerce. Каждому из них мы задали пять одинаковых вопросов и попросили Visa прокомментировать их ответы:

Какие главные бизнес-уроки вы извлекли за 10 месяцев войны? Как диджитализация помогла компании адаптироваться к военным реалиям и перестроить бизнес-процессы? Какие « цифровые» направления планируете реализовать в 2023 году? Что из введенного во время войны вы точно оставите в работе компании после победы? Если 31 декабря закончится война, какое первое бизнес-решение вы примете?

Игорь Смелянский, генеральный директор АО Укрпочта

1. Надо работать и ни в коем случае не останавливаться, потому что восстановиться гораздо сложнее, чем удерживать бизнес на плаву. За все время мы не работали всего один день, и сейчас одними из первых возобновляем всю нашу сеть. Поэтому, главное, как бы ни было трудно, нужно продолжать работать и никогда не останавливаться.

2. Мы умели работать на бумажках, счетах и без компьютеров еще до того, как это стало мейнстримом. Кое-что сейчас вспоминаем, и это действительно повышает нашу адаптивность и позволяет быстрее восстанавливаться. По состоянию на 17 ноября мы открыли в Херсоне шесть отделений. Никто не может такого сделать, потому что ни у кого нет в таком количестве генераторов, «старлинков» и т. д. Но если мы умеем выплачивать пенсии по бумажным ведомостям, значит, мы уже открылись и предоставляем услуги людям. Людям нужно сразу, поэтому главное в этой войне — это скорость.

Параллельно сейчас мы как никогда много инвестируем именно в цифровизацию, учитывая уроки этой войны. Например, мы планируем оснастить все наши сельские отделения и почтальонов девайсами «3 в 1», о которых знают в Visa и которые смогут работать как онлайн, так и офлайн. Мы сможем оборудовать базовые точки модемами «Старлинк» и генераторами, а эти девайсы можно будет зарядить, скачать на них информацию, и работать целый день даже в режиме офлайн.

3. Обеспечение бесперебойной работы онлайн и офлайн — наша главная задача на первую половину 2023 года. Новые технологии создают возможность предоставления цифровых услуг по всей стране, даже в самых отдаленных уголках без связи, и поддерживать постоянную работу компании в любых условиях. Обидно, что мы не реализовали эту идею до 2022 года.

4. Мы однозначно сохраним и внедрим новые системы защиты информации, как и резервные системы питания и связи. Никто не отменял стихийных бедствий, техногенных аварий и других форс-мажорных обстоятельств. Но мы должны учиться работать при любых условиях.

5. Бизнес решения не зависят непосредственно от нашей победы. Укрпочта ясно понимает, что думают люди, что они делают и что им нужно. Поэтому сейчас мы многое вкладываем в IT-направление, в новое мощное оборудование, новые системы обработки и передачи данных. Планируем открыть банк. Все это готовит нас к победе. Конечно, мы отпразднуем этот день и выпустим марку в честь праздника победы, но уже сейчас нужно закладывать фундамент этой победы. Мы моделируем, что может произойти после нашей победы, и уже понимаем, что будут возвращаться люди, и это повлияет на нашу загруженность. К сожалению, это не будет какой-то волшебный день, после которого все станет легко и просто. Во многих направлениях нужно сделать очень многое. Эта работа уже началась, и я надеюсь, что она ускорится после победы.

Мариуш Качмарек, заместитель главы правления ПриватБанка

1. Война — это огромный кризис для всего мира. Это потрясающее изменение, которое дезинтегрирует все процессы. Банк — это сложный организм, и мы проходим сейчас такие же изменения, как каждый украинец. Мы понимаем, что этот кризис может быть огромной возможностью или стать постоянной угрозой. Мы предпочитаем первый вариант, поэтому для руководства банка важно конструктивно разрешать конфликты, культивировать командную работу, уважать друг друга, обсуждать проблемы и двигаться — действовать. Крупнейший розничный банк страны должен также обеспечивать устойчивость и поддерживать всех, кто опирается на тебя. Поэтому каждый в нашей команде мотивирован и сфокусирован на обеспечении операционной устойчивости для клиентов, сотрудников и всех украинцев.

2. Мы перенесли все ІТ-процессы в «облако», и это была действительно титаническая работа нашей ІТ-команды, которая смогла осуществить полуторагодовалый проект за полтора месяца. Нам понадобилось менее 45 дней, чтобы безопасно развернуть и запустить все важные программы и службы из облачной среды. В условиях блэкаута это позволяет нам бесперебойно проводить транзакции, если клиент имеет доступ к каналам связи. В настоящее время обустроено около 140 «очередных» отделений, которые будут обеспечивать обслуживание при отключении света. Вдобавок мы внедрили ряд мер кибербезопасности, которые позволяют банку даже не испытывать продолжающиеся многочисленные ddos атаки. Благодаря сервису голосовой биометрии, который ПриватБанк запустил в мае 2022-го, распознавание голоса клиента делает более безопасным и упрощает обслуживание по телефону. Летом мы также ускорили внедрение технологии звонков в банк через мобильное приложение Приват24 для клиентов из «красных зон» или из-за границы, у которых нет возможности связываться с банком через традиционную мобильную связь.

3. Мы никогда не прекращали инвестировать силы, идеи и деньги в безопасность, стабильность и новые услуги для клиентов.

4. С началом войны банк ввел новые цифровые модели риск-менеджмента, которые позволили сократить сроки рассмотрения и выдачи кредитов почти вдвое. В апреле для аграриев было очень важно вовремя получить деньги, чтобы провести посевную, а военное положение не создает благоприятных условий для излишней бюрократии с документами. Благодаря этому даже несмотря на войну, мы кредитовали отрасли, которые обеспечивали стране продовольствие и экспорт.

5. После победы мы вернемся в инновации и диджитал. У нас есть несколько замечательных решений, которые можем предложить клиентам. Будем развивать продуктовый ряд и для физических лиц и для бизнеса, в основе которого лежат диджитал-продукты.

Николай Палиенко, CEO и Co-Founder группы компаний EVO

1. Каждый месяц этого года был разным, но главное, что мы оказались более устойчивыми, чем мы думали, и наши клиенты также продемонстрировали очень высокий уровень устойчивости. Наш бизнес зависит от работы реестров, банковской системы и другой инфраструктуры. Было очень сложно, когда в начале войны вся эта инфраструктура оказалась временно парализована. Но мы увидели, что и бизнес, и государство, и люди очень быстро адаптируются. Поэтому никогда не нужно отчаиваться и стоит просто делать все от вас зависящее. Благодаря такой стратегии мы добились роста бизнеса уже в апреле, а к осени мы даже вышли на показатели прошлого года. Следует также становиться параноиками в хорошем смысле этого слова. Больше работать над устойчивостью бизнеса, готовиться к разным сценариям и учиться адаптироваться к любым условиям.

2. В целом диджитализация очень сильно помогла нашей компании еще в начале пандемии COVID-19. Тогда начали развиваться такие проекты, как интернет-документооборот, электронные чеки, виртуализация рабочих мест (VDI) и другие. На время мы полностью стали бизнесом, работающим в удаленном формате, а впоследствии вернулись в гибридный режим. Конечно, был шок в течение первого месяца, когда все люди переезжали в более безопасные места. Однако все перечисленные процессы у нас сохранились, но они были налажены после 24 февраля. В сегодняшних условиях больше людей ходят в офис, потому что даже во время блэкаута здесь есть электро- и теплоэнергия, связь, интернет и т. д.

3. Мы диджитальная компания, поэтому у нас нет отдельных новых планов на следующий год. Мы постоянно занимаемся развитием цифровых процессов как для управления компанией, так и для наших клиентов. Законодательная база сегодня способствует диджитализации, и с каждым днем государство делает более конкретные шаги для развития новых цифровых систем. На сегодняшний день мы уменьшили количество бумажного документооборота почти до нуля, сохраняя при этом высокую эффективность. Некоторые системы нас не устраивают, и мы будем отказываться от них и внедрять новые инструменты. С технической точки зрения мы планируем строить новую надежную площадку для наших дата-центров за рубежом.

4. Надеюсь, что ситуация с электроэнергией улучшится, но источники резервного питания все равно останутся с нами. Все будет зависеть от ситуации, которой будет победа, какие риски останутся в будущем, но, очевидно, мы будем больше заботиться о разного рода бэкапах и резервных системах, чаще рассматривать худшие сценарии, создавать готовые решения и готовиться к плохим новостям. Если ситуация останется нестабильной, это повлияет на рост экономики. А мы все зависим от экономического состояния страны.

5. Уверен, что мы соберемся все вместе, учитывая сотрудников, которые вернутся из-за границы, и хорошо это отпразднуем. После этого мы продолжим развивать диджитал-маркетплейсы, внедрять новые цифровые сервисы и делать то, что мы делали всегда. Наверное, во время войны мы довольно сильно упростили свои продукты из-за нехватки ресурсов. После победы эта простота сохранится, но постепенно мы начнем инвестировать в сложные проекты, привлекать новые отрасли и обеспечивать те потребности, которые будут в стране. Сейчас мы также донатим на армию, и после победы эта традиция точно сохранится в виде восстановления и развития настоящей процветающей страны.

Марк Петкевич, СЕО Novus

1. Главный бизнес-урок — всегда готовиться к худшему. Часто «лишняя» подготовка может оказаться не нужной, но это лучше, чем быть не готовым к внезапному нашествию проблем. Также важно не мешать работе команды, в которой каждый знает свое дело. Лишний контроль и гибельное желание руководителя «помочь» своему бизнесу часто очень мешает. Сотрудники и без того сталкиваются со сложными ситуациями, а когда над ними появляются «контролеры контролеров» и зря тратится много времени, это всегда отрицательно сказывается на эффективности работы. Не все во время войны можно предусмотреть и гарантировать. Когда ракеты прилетают, ничего нельзя изменить. Поэтому следует всегда готовиться к худшему и отказываться от вертикальной структуры управления в пользу децентрализованного менеджмента.

2. Хорошо, когда бизнес настроен до автоматизма и все работает по четким инструкциям. Но во время войны все посыпалось и, к сожалению, когда у тебя в магазине нет электроэнергии, связи и так далее, диджитализация уходит на второй план. К концу прошлого года мы закончили большой цифровой проект по улучшению работы офиса. В 2022 году мы также продолжили диджилизацию наших магазинов и внедряли более клиентоориентированные вещи. К сожалению, все остановилось, поскольку для работы любой такой системы требуется дополнительная электроэнергия и средства коммуникации. Сегодня, например, мы отвозим в магазин бумажные кассовые чеки, чтобы люди могли покупать продукты за наличные деньги и без кассового аппарата.

3. Исторически в нашей компании сложилась довольно сложная система, в которой front office, back office и другие структуры используют разное программное обеспечение. Поэтому возникают сложности и ошибки при обмене информацией. Сейчас наша центральная SAP-программа отвечает за логистику, бухгалтерию и финансы. Недавно мы изменили кассовую программу, а в ближайшее время мы планируем избавиться от устаревшего программного обеспечения для магазинов, чтобы офис и магазин работали как единое целое.

Это позволит избавиться от сложных алгоритмов поиска ошибок, энергоемкого процесса обмена информацией и т. п. Нельзя сказать, что это что-то очень современное, но это будет вызов для нас, поскольку покупка только европейских лицензий для такого программного обеспечения — это более чем дорогое удовольствие. Мы понимаем, что наша уязвимость повышает вероятность атак хакеров. Поэтому мы планируем вкладывать деньги в стабильное улучшение информационной безопасности компании. Для этого даже нужно убрать новые цифровые инструменты.

4. Я надеюсь, что спутниковый интернет Starlink нам больше не понадобится, и скоро мы вернемся к стабильному оптоволокну. С другой стороны, в старых магазинах мы нашли много неиспользуемых проводных телефонов, и сейчас мы пытаемся восстановить их функциональность. Наша главная задача сегодня — обеспечить стабильность. Сделать так, чтобы мы не закрылись, а смогли работать в любых условиях. Установка генераторов, проводных телефонов или даже факсов в известной степени возвращает нас в каменный век. Наверное, на следующий год мы сможем вернуться к настоящей современной диджитализации, а пока все средства идут на безопасность бизнеса.

5. Род нашей деятельности очень давний, спрос на него появился еще в средневековье, и, как и в случае с любым другим бизнесом, наша цель — зарабатывать деньги. К сожалению, день победы Украины в войне, который обязательно наступит, не принесет много денег ни экономике, ни бизнесу, ни людям. Если 31 декабря окончится война, в 2023 году у нас не будет достаточно денег. Поэтому мы вряд ли будем принимать важные решения для бизнеса именно в этот день. Мы наверняка продолжим продавать свои продукты, кормить людей, создавать рабочие места и адаптироваться под уровень доходов населения. В 2022 году мы снизили свои наценки, завели больше товаров средней стоимости, и я думаю, что 2023 год вряд ли будет лучше для нас. Главное, чтобы он не был хуже.

Светлана Чирва, вице-президентка, региональная менеджерка Visa в Украине и Молдове

Нет ни одного сегмента украинской экономики или сферы жизни граждан страны, которые не выиграли бы от цифровизации. ПриватБанк воспользовался нашим решением Visa Cloud Connect, чтобы перенести все свои услуги и операции в облако и таким образом уменьшить степень собственной зависимости под аппаратное обеспечение и телекоммуникационную инфраструктуру. Решение Visa Tap to Phone, которое мы уже запустили совместно с ПриватБанком, Ощадбанком, Raiffeisen Bank и Kyivstar, позволяет предпринимателям быстро и безопасно получить клиентский платеж с помощью смартфона с NFC-чипом (громоздкий терминал больше не нужен). Как только мы, совместно с «Онлайн Касса», ввели сервис, интегрирующий технологию приема платежей Visa Tap to Phone в Telegram-мессенджер. О таких опциях оплаты предприниматели лет 5 назад только мечтали. Открытость к цифровизации и внедрению E-comm-токенизации позволили нашим предпринимателям воспользоваться маркетплейсом Made with bravery, разработанным EVO при нашей поддержке и при содействии Минцифры и других партнеров, как трамплином для экспорта «смелых» украинских товаров. За три месяца работы изделия из нашей страны получили покупатели из более чем 50 стран на 5 континентах, и 85% всех заказов оформляются с доставкой за границу. Также благодаря наличию безналичных терминалов в ретейл-сетях потребитель имел до сих пор еще один вариант оплаты за товары или услуги. То же касается и оплаты проезда в общественном транспорте. Только в этом году Visa подключила к цифровым расчетам Черкассы (июнь) и Киев (октябрь) — всего 17 городов встречают гостей и жителей бесконтактной оплатой. В общем, война только ускорила цифровизацию страны, и всем заинтересованным сторонам следует держать темп и даже его ускорить. Ведь от этого выиграют все.