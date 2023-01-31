Ключевое условие для бизнеса в наши непростые времена 31 января, 10:54 Позиция Наталья Кравчук, NV

Масштабы реальных вызовов и угроз, которые война принесла в Украину, превысили наши критические оценки, опасения и страхи. Как бизнесу работать в таких условиях?

Анатолий Редер, СЕО фармацевтического предприятия «ИнтерХим»

Очень важная помощь бизнесу — мы должны покупать свое, покупать украинское

Любой бизнес, маленький, средний или крупный, способен стабильно успешно работать и динамично развиваться при выполнении одного из ключевых условий — это стратегическая и тактическая оценка возможных рисков и наличие четкого реалистического плана управления такими рисками.

Видео дня

Кто бы что ни говорил, но предусмотреть события, с которыми мы все столкнулись 24 февраля прошлого года, не могло абсолютное большинство украинцев. Уверен, что бизнес-сообщество не стало исключением. Масштабы реальных вызовов и угроз, которые война принесла в Украину, превысили наши критические оценки, опасения и страхи.

Наша компания в декабре 2022 года пересекла 30-летний рубеж. Итак, мы проходили все этапы своего развития и роста вместе с нашей страной. Сталкивались с трудностями, проблемами, объективными невзгодами, а иногда с субъективными воздействиями. Мы были научены добиваться успеха в условиях, когда надеяться на успехи выглядело странным. И да, мы умели ставить цель и достигать ее, несмотря на обстоятельства.

Только один пример: в 2012 году мы приступили к очень масштабному проекту, как для нас, по увеличению и расширению научно-производственных мощностей. Ставка была сделана на собственные финансовые возможности без привлечения постороннего капитала. Ожидаемый объем инвестиций составлял 50 млн евро. Этот проект был стратегическим для нас. Его реализация должна существенно укрепить наши позиции на рынке Украины и стать базисом дальнейшего европейского развития как в философском, так и в коммерческом смысле. А дальше, как вы знаете, события 2013−2014 года: начало военных действий на востоке, временная потеря значительной части территории, глобальные кризисные процессы и в политической, и в экономической жизни.

Объективные факторы сделали невозможной реализацию нашего проекта, но мы приняли решение — двигаемся вперед, работаем на полную мощность. И в 2016 году основной этап проекта был реализован. Мы построили и оснастили сверхсовременный восьмиэтажный новый комплекс, что позволило увеличить наши мощности и в производстве, и в разработке. Впоследствии мы ввели в эксплуатацию корпус по производству активных ингредиентов для фармацевтических продуктов.

Ключевые выводы, которые мы вынесли для себя — залог успеха в кризисных условиях — четкое понимание стратегической цели и системная деятельность с оперативным реагированием на текущие вызовы, нацеленный на результат коллектив. Именно эти базовые вещи помогли нам в начале военной агрессии выбрать правильный темп и в максимальном объеме реализовать комплекс мер по сохранению и стабилизации нашей деятельности. Изменились ли наши приоритеты? На этот вопрос позволю себе высказаться, наверное, немного пафосно: мы не изменили никаких приоритетов.

Мы сохранили всю команду, 98% людей, которые были с нами до войны, остались с нами. Где-то 3−4% мы нашли на рынке после того, как в Харькове начались проблемы.

Мы сегодня производим продукцию, выплачиваем заработную плату в полном объеме. Мы не сокращали персонал, мы привлекали в нашу команду тех, кто был вынужден покинуть свое место из-за военного положения. Мы не сократили ни одной социальной программы, сохранили все выплаты тем, кто пошел в ряды ВСУ. Помогали и будем помогать нуждающимся в нашей помощи, в первую очередь — защитникам.

Анатолий Редер, СЕО фармацевтического предприятия «ИнтерХим» / Фото: Наталья Кравчук, NV

Также на примере нашего предприятия могу засвидетельствовать, что суммы налогов в бюджеты всех уровней в прошлом военном году составили для нас рекордную сумму и существенно превысили налоговые выплаты за предыдущий год. Это было на 33% больше, чем в предыдущие годы. Для себя мы четко определили своевременные поступления налогов в государственный бюджет — это надлежащая практика функционирования бизнеса.

Еще один из критериев, по которому украинское бизнес-сообщество максимально приближено к европейским и мировым стандартам. Существует такое устойчивое, но я убежден, ошибочное представление, что бизнес функционирует в противоборстве с государственными институтами, то есть властью. Война доказала обратное. Здесь в Украине подавляющее большинство представителей бизнеса зрелые не только в смысле способности достигать коммерческих высот, но и учитывая сложившуюся мощную и консолидированную гражданскую позицию.

И тут я хочу вспомнить, что главное для нас было и остается в безусловном приоритете — мы не остановили никакие гуманитарные и культурные инициативы в период войны. Уверен, что именно наши исторические, культурные, гуманитарные ценности — это то, что дает нам силы сопротивляться и вдохновение жить полной жизнью даже в аду. В свое время я запомнил эту фразу Уинстона Черчилля: «Когда идешь через ад, главное, не останавливаться». Наш враг пытается создать в Украине ад, уничтожить самоидентичность, присвоить нашу культуру, но даже в аду мы двигаемся вперед. Для нас нет иного выбора.

Еще накануне войны мы совместно с еще одним партнером реализовали очень знаковый проект — спасение главной святыни нашей страны Софии Киевской. И обеспечили заповедник инновационным оборудованием, которое дало бы возможность высушить стены Софии Киевской, которые подвергались разрушению из-за чрезмерной влаги. Для нас это событие стало знаковым. В Софии короновали наших князей, принимали послов, освящали митрополитов и провозглашали исторические документы. Она является символом украинской идентичности, местом духовной силы. И я уверен, что не только для меня, для всех, кто заходил в Софию, фреска Богоматерь Оранта — нерушимая стена. Она является центральной дающей максимальную силу. За десять веков она ни разу не была повреждена, хотя сам собор претерпел пожары гигантского меча и обломков фашистских снарядов. Существует поверье, что пока стоит София Оранта — стоит Киев и вся Украина.

С начала войны наша компания подарила два бетонных укрытия для Николаева и Херсона. На одном из них мы нанесли символические слова из Пс.45, также изложенные вокруг Оранты в Софии: «Бог среди города и он не пошатнется, Бог ему поможет перед рассветом». Поэтому это не только 45 тонн бетона, но и наше добро, наша надежда на то, что Бог и наша верная любовь защитит украинцев и будет рассвет и победа добра над злом.

Чего ждать бизнесу в 2023 году? Очевидно, не стоит ждать облегчения. Бизнес является неотъемлемой частью всего общества и мы в полной мере проживаем судьбу общества. В условиях длительного форс-мажора, с которым не сталкивалась ни одна европейская страна, наш основной ориентир — держание удара, противостояние на всех фронтах и экономический фронт не исключение.

Очень важна помощь бизнесу — мы должны покупать свое, покупать украинское. И мы обязаны не терять импульса и оберегать наш невероятный, беспрецедентный украинский гражданский феномен. Волонтерское и благотворительное движение. Без активной позиции ответственного бизнеса это сделать невозможно.