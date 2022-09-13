Новий літак та більше ніж 4 тисячі рейсів — скільки пасажирів і куди перевезла українська авіакомпанія SkyUp п 13 сентября, 08:52 Самолет авиакомпании SkyUp в аэропорту Борисполь (Фото:НВ)

Авиакомпания SkyUp рассказала о количестве пассажиров, перевезенных ее самолетами с начала российского вторжения в Украину. Где они летали?

С начала полномасштабного российского военного вторжения 24 февраля 2022 года, украинская авиакомпания SkyUp выполнила 4219 рейсов. «Перевезли 619 527 пассажиров по 227 направлениям», — сообщили в SkyUp, ссылаясь на данные внутренней статистики компании.

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Все рейсы выполнены за пределами Украины, потому что украинское воздушное пространство закрыто с момента российского вторжения.

Авиаперевозчик напомнил, что в феврале предложил другим авиакомпаниям взять самолеты SkyUp в мокрый лизинг (аренда самолета вместе с экипажем). «За этот период мы заключили контракты на условиях мокрого лизинга с девятью компаниями, с пятью из которых продолжаем сотрудничать сегодня», — уточнили в SkyUp.

Кроме того, в марте, по программе репатриации, был совершен 21 эвакуационный рейс по маршруту Кишинев — Тель-Авив. В Израиль отправились 2835 беженцев. В первые месяцы войны самолеты компании перевезли около 112 тонн гуманитарного груза.

В августе авиапарк SkyUp Airlines пополнился самолетом Boeing 737−800 на 189 мест. «Таким образом, на сегодняшний день наш флот состоит уже из двух Boeing 737−700 и десяти Boeing 737−800», — говорят в авиакомпании.

В Анталии (Турция) SkyUp открыл линейную станцию по техобслуживанию воздушных судов Sky-Stream, обслуживающую в настоящее время исключительно флот компании.

«По состоянию на 31 августа 2022 года около 80% сотрудников SkyUp частично или на полный рабочий день привлечены к работе», — сообщили в SkyUp.

Компания продолжает поиск партнеров, готовых сотрудничать на условиях мокрого лизинга. Самолеты SkyUp Airlines доступны для полетов в любой части мира, кроме России, Республики Беларусь и территорий, где ведутся боевые действия.

В 2021 году компания выполнила 16 133 рейса и перевезла 2,57 млн пассажиров (+106% по сравнению с 2020 годом).

В июле стало известно, что SkyUp Airlines создаст дочернее предприятие на Мальте с рабочим названием SkyUp Europe. Это позволит получить сертификат перевозчика EU AOC, закрепиться на европейском рынке мокрого лизинга (ACMI) и чартерных перевозок.

SkyUp Airlines начала полеты 21 мая 2018 года. Ее владельцы — семья Альба, которые также владеют туристическим оператором Joyn UP!



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