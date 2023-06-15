«Добавилась специфика военного времени». Первое интервью топ-менеджера Метинвеста о работе заводов, изменениях в логистике и влиянии санкций 15 июня, 08:33 NV Премиум Александр Мироненко, СОО Метинвест Холдинг (Фото:Александр Медведев / NV)

Операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в интервью NV Бизнес рассказал как изменилась деятельность группы за 1,5 года войны, что с работниками Азовстали и ММК им. Ильича и о влиянии Вадима Новинского, против которого ввели санкции.

В начале 2023 года генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко окончательно перешел на должность операционного директора (Chief operating officer, COO) группы Метинвест. С осени 2022 года, когда он начал совмещать эти должности, Мироненко стал одним из наиболее значимых и заметных руководителей в управленческой вертикали самой большой горно-металлургической компании Украины. Чаще на слуху появляется только имя генерального директора Юрия Рыженкова.

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Должность СОО проявилась в Метинвесте несколько лет назад в результате трансформации структуры управления группы с дивизиональной на операционную. Менеджер, который ее занимает, отвечает за производственную деятельность всех предприятий: от добычи сырья до ремонтов, которые обеспечивают стабильное производство. Однако предшественники Мироненко были не столь заметны в публичной сфере. Вероятнее, это связано с особенностями военного времени. Именно на нового операционного директора кроме привычных производственных функций легло взаимодействие с местными органами власти, гуманитарная помощь и взаимодействие с силами обороны.

Большую часть времени Мироненко проводит в городах присутствия группы — Запорожье, Авдеевка, Каменское и др. Журналист NV Бізнес договорился о встрече с топ-менеджером в киевском офисе Метинвеста. Огромное здание в Печерском районе столицы непривычно пустынно. В сравнении с довоенным периодом здесь осталось менее половины административного персонала. Часть из них переведены на дистанционный формат работы.

Ни в холле, ни на лестницах посетителей нет. Изредка встречаются сотрудники группы. Даже лифты в целях экономии электроэнергии включают поочередно. Но в приемной приходится немного подождать — у СОО затягивается встреча с одним из контрагентов. Наконец мы заходим в кабинет, на стенах которого огромные часы и картина, в ярких красках которой угадываются западные проходные меткомбината Азовсталь.

В первом большом интервью Александр Мироненко рассказал NV Бізнес о работе предприятий группы, новых маршрутах поставки сырья и сбыта готовой продукции и влиянии на деятельность группы санкций, которые СНБО ввел против Вадима Новинского.

Вопрос о влиянии взрыва на Каховской ГЭС на работу предприятий группы задан во время согласования интервью, так как оно состоялось до этого трагического события.

Александр Мироненко большую часть рабочего времени проводит в городах-присутствия группы Метинвест / Фото: Александр Медведев / NV Бізнес