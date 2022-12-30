Вопрос к Казначейству. Почему Крюковский вагоностроительный завод остановится уже в начале января 30 декабря, 19:45 Вагон поезда Укрзализныци (Фото:https://t.me/UkrzalInfo)

Один из крупнейших вагоностроительных заводов Украины уже почти год не получает плату за пассажирские вагоны, изготовленные им для Укрзализныци. Поэтому предприятие уходит в вынужденный простой.

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) в течение первых двух декад января 2023 года будет простаивать, потому что нет средств закупить комплектующие. Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook. "КВСЗ в течение 2022 года выпускал и поставлял вагоны, успешно работающие за железной дороге, а денег за них так и не получил. Все счета лежат в Государственном казначействе, задолженность составляет почти полтора миллиарда грн!", - заявили на предприятии.

Видео дня

На этой неделе местные СМИ со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина сообщили, что КВСЗ получает средства за вагоны, которые уже эксплуатирует Укрзализныця. Завод опровергают эту информацию. "К сожалению, это не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе предприятия.

По состоянию на 28 декабря 2022 г. в адрес УЗ поставлено уже 85 вагонов. "Последние расчеты со стороны Укрзализныци за них были проведены еще в 2021 году и только за 15 вагонов в сумме 310 680 279,00 грн. Общая сумма дебиторской задолженности Укрзализныци за поставленные 70 вагонов составляет 1 483 162 174 грн." - уточняют в КВСЗ.



Представители завода добавляют, что по состоянию на 28 декабря 2022 года какие-либо операции Государственным казначейством Украины по расчетам АО УЗ с ПАО КВСЗ за поставленные пассажирские вагоны, которые находятся в эксплуатации, начиная с ноября 2021 года (т.е. более 12 месяцев) по непонятным причинам не производились.

КВСЗ (Кременчуг) – один из крупнейших в Украине производителей грузовых и пассажирских вагонов. Также предприятие является производителем пассажирских электропоездов. Главным акционером завода является Владимир Приходько.

25% в акционерном капитале завода контролировал гражданин РФ Станислав Гамзалов. Его доля была арестована и передана в АРМА.