Включают оборудование поочередно. Как блекаут влияет на работу крупнейшего меткомбината Украины 22 декабря, 15:33 Эксклюзив НВ АрселорМиттал Кривой Рог (Фото:gmk.center)

Из-за ограничений в энергоснабжении на АрселорМиттал Кривой Рог вынуждены поочередно запускать ключевое производственное оборудование.

После блекаута, вызванного российскими обстрелами в начале декабря, АрселорМиттал Кривой Рог удалось возобновить производство. Но предприятие работает с ограниченной нагрузкой. «Горный департамент работает на 20−25% наших штатных объемов. На металлургическом производстве мы вскоре будем повторно задавать доменную печь № 6, чтобы выйти на уровень производства стали в 20−25% наших возможностей», — рассказал в интервью НВ Бизнес Мауро Лонгобардо, генеральный директор АМКР.



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Когда прошел первый полный блекаут, удалось безопасно остановить все оборудование благодаря изменениям в работе внутренних сетей электроснабжения. «Наш комбинат при полной нагрузке потребляет 400−450 МВт. При загрузке на 20−25% потребление составляет около 100−120 МВт. После блекаута мы гарантированно получали только 60 МВт, и не в течение всего дня», — пояснил Лонгобардо.

Поэтому комбинат начал потреблять запасы сырья. В определенный момент оставалось запасов железорудного концентрата всего на 5 дней. «Если мы не можем получить 100 МВт, тогда необходимо запускать оборудование поочередно. Мы так и сделали. Доменная печь была остановлена на семь дней», — говорит гендиректор АМКР.

Сейчас ситуация на рынке улучшается. Но из-за дефицита электроэнергии менеджмент комбината вынужден выбирать: либо создавать запас агломерата, либо задуть вторую доменную печь.

