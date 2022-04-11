Запорожская АЭС. Энергоатом подсчитал ущерб, причиненный станции российскими оккупантами 11 апреля, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Запорожская АЭС до российского вторжения (Фото:Запорожская атомная электростанция / Facebook)

Материальный ущерб, причиненный российскими оккупантами на Запорожской АЭС, превышает 18 млрд грн.

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«При обстрелах Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который по предварительным оценкам составляет 18,3 млрд грн», — сказано в заявлении НАЭК Энергоатом.

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Эта сумма состоит из стоимости поврежденных агрессором:

— зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС, из которых корпус учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;

— рабочего корпуса здания Атомэнергомаша, обстрелянного при проходе колонны захватчиков рядом;

— оборудования Атомремонтсервиса, которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.

Как сообщалось, ранее в Энергоатоме назвали имя российского генерала, командовавшего захватом ЗАЭС.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Постройки ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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