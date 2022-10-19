Адресная помощь. Почему следует помогать небольшим фондам 19 октября, 16:38 Позиция Corteva Agriscience

Прямая работа с региональными волонтерскими инициативами позволяет поддержать самых незащищенных людей, чьи потребности могут остаться без внимания.

Чем дольше месяцев идет война, тем больше людей нуждаются в регулярной помощи, особенно на только что освобожденных или прифронтовых территориях и в городах, пострадавших от оккупантов. В ней особенно нуждаются люди уязвимых категорий, раненые и больные в больницах. Волонтерские инициативы пытаются обеспечить их потребности, но зачастую единственный источник финансирования — помощь небольшого местного бизнеса или индивидуальные взносы. Крупные организации или международные компании чаще готовы работать именно с крупными фондами, что значительно упрощает работу и координацию со стороны доноров, но тем самым в некоторой степени дистанцирует их от вовлечения в решение конкретных проблем на местах.

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Немногие крупные компании готовы погружаться в специфику потребностей и уделять этому свое время, но есть и уникальные примеры, когда глобальные игроки стремятся становиться частью локального решения. Такой подход, в частности, использует международный производитель семян и средств защиты растений Corteva Agriscience, который передал инициативу выбора проектов и направлений помощи украинским коллегам, которые «на месте» могут определить, кому нужна помощь.

Почему компания приняла такое решение, на какие цели выделяет средства и как координирует процесс — в интервью НВ рассказала Анна Бабич, менеджер по корпоративным коммуникациям Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе, координатор социальных проектов.

Анна Бабич, менеджер по корпоративным коммуникациям Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе, координатор социальных проектов.

Corteva Agriscience — международный производитель семян и средств защиты растений, работающий более чем в 140 странах мира и акции которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В Украине компания работает уже более 40 лет и узнаваема в том числе одним из самых известных брендов семян кукурузы и подсолнечника Pioneer®. Компания одна из первых среди конкурентов покинула рынок России, что стоило ей 45 млн дол. США только во втором квартале 2022 года. Corteva активно помогает украинцам, уже восемь месяцев защищающим свою страну от российской агрессии, выделяя средства на продуктовые наборы для жителей деоккупированных территорий, поддерживая больницы и фермеров.

После начала полномасштабной войны Corteva уже выделила на благотворительные и гуманитарные проекты 46 млн. грн. Почему было принято решение и на какие цели направляются эти средства?

Мы с коллегами сразу согласовали, что будем помогать украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Это стандартная практика для Corteva: когда происходит чрезвычайная ситуация, компания создает фонд для преодоления последствий стихийного бедствия. Однако для украинцев это не просто беда, это полномасштабная война.

Что мы сделали в этой ситуации? Сначала поддерживали сотрудников, и все внимание в первый месяц после начала полномасштабного вторжения было уделено именно им. Когда поняли, что все наши коллеги в безопасности, возобновили коммерческую деятельность, а затем и производственную. И поняли, что сейчас, когда мы в безопасности, можем позаботиться о других.

В нашей работе выделили три основных направления, каждое из которых отвечает тем социальным направлениям, в которых работали раньше. Первое — обеспечение продовольственной безопасности, а на уровне общин это поддержка пострадавшего населения продуктами питания. Помогаем медицинским учреждениям — это могут быть лекарства, расходные материалы или большое оборудование, и это наше второе направление помощи. И третье — восстановление фермерства в общинах ради защиты продовольственной безопасности. Это направление не так велико, если сравнивать с другими. На эти цели тратится всего 20% средств фонда, тогда как на остальные — по 40%. Также для нас принципиально, что наши взносы используются исключительно на приобретение необходимых товаров, но не на административные расходы.

Компания профинансировала БО Let's Help закупку 1800 продовольственных наборов длительного хранения для неимущих одиноких пожилых людей в районах вблизи боевых действий или на только что освобожденных территориях / Фото: Corteva Agriscience

Сначала Corteva выделила один миллион долларов, а в то время это было 30 миллионов гривен в поддержку гуманитарных проектов в Украине. С этого времени бюджет увеличился и сейчас он составляет уже 46 млн грн. Я думаю, это не финальная цифра.

Вы не пошли по пути большинства компаний, которые выделяют определенную сумму и передают ее в управление одному из фондов. Почему выбрали более сложный путь?

Украинская команда Corteva, работающая в разных регионах Украины, даже в прифронтовой зоне, в зоне активных боевых действий или на деоккупированных территориях, знает о потребностях своих общин. Поэтому сотрудники могут предлагать проекты в определенных направлениях, а специально созданный комитет решает, соответствуют ли они нашим критериям или нет. Решение принимается большинством голосов на встрече, которая проходит раз в две недели. В процессе рассмотрения заявлений в локальном и региональном комитетах задействовано 15 человек.

Поскольку мы американская компания, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, мы обязательно соблюдаем правила бизнес-этики и соответствия законодательству, а значит, проверяем организации, которым планируем предоставить финансирование. К сожалению, известен факт, что с наступлением беды появляются мошеннические схемы и очень трудно сориентироваться, действительно ли организация будет тратить пожертвования благотворителей по целевому назначению. С нами сотрудничает внешний аудитор, проверяющий организации на соблюдение норм законодательства. Этот процесс длится несколько недель, и если возникают вопросы к организации, то мы уточняем их. Например, из 16 заявленных на сегодняшний день проектов было согласовано 13, три проверки не прошли из-за несоответствия определенным стандартам. Также есть определенные финансовые ограничения для одной организации. Наибольшие суммы выделяем на закупку оборудования, которое необходимо больницам.

Corteva профинансировала оборудование для создания детского кардиохирургического центра на базе Областной детской клинической больницы и Центральной городской клинической больницы в Ивано-Франковске / Фото: Corteva Agriscience

Приходится ли вам погружаться в каждое предложение? Согласовываете ли, например, набор продуктов, завозимых на деоккупированные территории? Как понимаете целесообразность того или иного оборудования для больницы?

Да, конечно, мы анализируем предложения, которые получаем. К примеру, у нас есть корпоративный врач с большим опытом работы, которая проверяет смету всего оборудования, которое планируется поставлять в больницы. Она может объяснить, почему определенное оборудование или материалы покупать нецелесообразно и предложить другие варианты. Помню, как один фонд планировал закупать аптечки для населения на пострадавших территориях, и врач объяснила, что часть материалов обычные люди использовать без специальной подготовки не смогут. Но, конечно, совет нашего врача — это не последняя инстанция, мы проводим переговоры и находим совместное со всеми сторонами решение, если возникают подобные сомнения.

При поддержке Corteva 13 обществ получили оборудование для переработки урожая с целью продовольственного самообеспечения в рамках Всеукраинской инициативы «Сады Победы» / Фото: Corteva Agriscience

Если говорить о продуктах питания, то мы больше доверяем фондам, потому что они более причастны к проблемам населения, поскольку сами ездят в пострадавшие регионы и видят все их потребности. На моей памяти не было случая, чтобы мы изменили набор продуктов, который нам предложил фонд. Как правило, они покупают продукты длительного хранения и часть первой необходимости, например, хлеб или воду.

Каковы самые большие потребности людей, находящихся на деоккупированных территориях?

Это продукты питания и медикаменты. На такие проекты сейчас в основном и предоставляем денежные средства. Конечно, предложений направлений поддержки больше, но мы решили, что пока должны удовлетворить первоочередные потребности.

За финансирование Corteva инклюзивная пекарня Good Bread изготовила около 7 тысяч буханок хлеба, которые были розданы пострадавшим на освобожденных территориях. / Фото: Corteva Agriscience

Много проектов уже завершено или работаете над новыми проектами сейчас?

Некоторые проекты уже завершены, но большинство продолжается. Над новыми, конечно, работаем. Но будем готовы говорить о них в деталях, когда все юридические аспекты будут учтены. Например, сейчас работаем над выделением финансирования больницы и несколько проектов помощи внутренне перемещенным лицам из очень пострадавших районов Украины.

Corteva решила выйти с российского рынка, потери компании оцениваются в $45 млн только во втором квартале 2022 года. Совещались ли руководители компании с украинским офисом?

На самом деле рынок, который мы потеряли, значительно больше финансово по объему, и это только потери во втором квартале, но мы не можем позволить себе репутационные или моральные потери. Мы все, кажется, видели в социальных сетях, как пиарщики или сотрудники компаний публично писали письма своим глобальным руководителям с просьбой выйти с российского рынка. Нам не нужно было этого делать, потому что компания официально объявила о решении остановить какую-либо коммерческую деятельность в России уже на 10-й день после начала войны. И чуть позже после подготовительной работы Corteva объявила о том, что полностью уходит из России и прекращает производственную деятельность. Поэтому нам не пришлось, как другим компаниям, проводить какие-то дополнительные встречи, писать письма и прочее.

Анна Бабич / Фото: Corteva Agriscience

Я работаю в компании уже десятый год, и всегда ею гордилась, но сейчас меня переполняет особое чувство гордости. Только два международных производителя, работающих на рынке семян и средств защиты растений, решили полностью уйти из России. Для нас, украинцев, это очень важное решение, ведь компания продемонстрировала преданность нашим ценностям. Одна из них — это «жить безопасно», и этой философии уже более 200 лет.

Нас постоянно поддерживали сотрудники из разных подразделений Corteva. Из каких только стран мне не писали и не звонили, чтобы узнать как мои дела, и предлагали помощь. Многие из наших коллег из других стран активно помогали с эвакуацией не только нашим украинским сотрудникам, но и другим гражданам Украины — дежурили на границах, помогали с транспортировкой, размещением, обустройством в новых странах и т. д. Украинскую команду никто не заставлял в этих сложных условиях работать, нам давали время, отмечали, чтобы мы обезопасили себя и своих родных. Однако коллеги, а у нас действительно патриотичная команда, попросили возобновить деятельность в Украине уже на 11-й день войны. Они видели, что фермеры должны сеять, что клиенты обращаются с вопросами, когда можно получить семена. Поэтому сначала начали работать логисты, финансисты, команды продаж и поддержки клиентов, которые возобновили отгрузку, а затем и производство.

Вы упоминали о поддержке фермеров. В этом году они засевали продукцию и собирали урожай практически под обстрелами. Как именно Corteva заботится о них?

Мы работаем по нескольким направлениям. Наши агрономы и команда продаж постоянно рядом с клиентами, помогают им сеять, собирать урожай и давать рекомендации. Заботимся об их безопасности, остались с ними, снабжаем их продукцией. Это был большой вызов наладить поставку любой продукции в Украину во время войны. Наша служба логистики, кажется, совершила невозможное.

Клиентам с наиболее пострадавших территорий, которые из-за действий оккупантов или из-за тяжелого экономического положения не могли начать посевную, мы выделили семена бесплатно — три тысячи посевных единиц кукурузы и подсолнечника. Для многих это стало возможностью начать сезон.

Компания организовала обеспечение продовольствием, медикаментами и средствами гигиены пострадавших украинцев в разных регионах страны. / Фото: Corteva Agriscience

Как центральный офис оценивает результаты вашей работы по гуманитарным и благотворительным программам? Чувствуете ли готовность компании и дальше поддерживать Украину?

В конце мая у нас была встреча с нашим новым CEO Чаком Магро. Он захотел встретиться с частью украинской команды в рамках визита в Европу, выразил свою поддержку и готовность оказывать помощь сотрудникам, клиентам и всему украинскому народу. На днях получили подтверждение расширения бюджета на гуманитарные и социальные проекты, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться.

Как они оценивают результаты нашей работы? Думаю, что положительно. Штаб-квартира постоянно с нами на связи, они видят проекты, которые мы делаем, они анализируют их и дают им жизнь на глобальном уровне. Эти средства очень эффективно устремляются в правильные направления. У компании всегда существовал фонд поддержки общин, однако в этом году бюджет и все дополнительные средства были направлены исключительно на Украину.

Увидим, какая ситуация будет в следующем году, ведь война продолжается. Недавно смотрела интервью нашего главного разведчика, который сказал, что к весне уже боевые действия должны закончиться. Очень хочется на это надеяться, но впереди — большая работа по восстановлению пострадавших общин, изуродованной земли. Мы будем продолжать работать бок о бок с украинцами, ведь Corteva остается только с Украиной. А это много значит для украинских фермеров.