Покупайте украинское: выбор отечественной продукции как фактор влияния на экономику Украины 29 августа, 09:30 Позиция depositphotos

Призыв «Купуй українське» мы видим везде: на товарах, баннерах супермаркетов и маркетплейсов слышим от влиятельных людей. Естественно, что «эмоцио» украинцев и многочисленных друзей нашей страны откликается на него. Но имеет ли решение покупать отечественное рациональную составляющую? Влияет ли на победу и жизнь рядовых граждан?

Ситуация, в которой оказались украинцы и экономика Украины

Андрей Муха, основатель SOS Fund UA

По данным опроса Advanter Group, по состоянию на 10.06.2022 из-за полномасштабной войны украинская экономика претерпела значительные изменения: около 30% предприятий почти или полностью остановили свою работу, более 18% населения государства выехало за границу, и в то же время уровень безработицы превысил 30%.

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Итак, мы имеем:

1. уменьшение спроса и товарооборота из-за снижения платежеспособности потребителей и их выезда за границу;

2. уменьшение количества предприятий, продолжающих деятельность в Украине, из-за пункта 1 и военных действий;

3. рост безработицы.

Все это оказывает непосредственное влияние на экономику Украины, которая крайне необходима нам для защиты от агрессора. То есть государство нуждается в товарообороте, трудоустройстве украинцев, налогах от работающих предприятий.

Свои своих не бросают

Именно национальные производители продолжили активную деятельность даже в условиях военного положения. Пока международные компании, ввиду рисков, приостановили деятельность (такие как McDonalds), украинские предприятия делают все возможное, чтобы работать, производить необходимые украинцам товары, платить налоги, трудоустраивать сограждан и в конце концов направлять средства на помощь стране. Ведь победа — общая, она является залогом дальнейшего процветания как украинских граждан, так и отечественного бизнеса и, более того, демократических принципов мира.

Другими словами, украинские предприятия стали действенным экономическим фронтом, но условие их существования — спрос на товары и услуги в Украине и за рубежом.

Ответ законотворцев

Своей деятельностью украинские предприятия доказали, что могут быть прочным фундаментом для экономики государства, его развития и обороноспособности. Государство же соответственно на это реагирует: уже введена программа по перемещению предприятий в более безопасные регионы Украины, внедрены нововведения в налоговое законодательство и в области экспорта. Уже представлен проект Плана восстановления и модернизации Украины, в положениях которого предложена поддержка и содействие развитию отечественного бизнеса.

Фото: depositphotos

Потребляй украинское

Итак, в заключении, потребление продукции от украинских производителей сегодня это:

1. трудоустройство по всему производственному звену (например, в случае производства снеков — задействование фермеров, непосредственно работников завода, логистов, работников супермаркета);

2. налоги в бюджет Украины;

3. неотложная благотворительная помощь, в которой нуждается государство, наши защитники и население.

Итак, чтобы ускорить и максимально приблизить победу, следует выбирать украинский продукт.

Импорт

Впрочем, отказ от товаров зарубежного производства не является целью Украины. Импорт также важная составляющая ВВП — зарубежные товары нам нужны. Да и общество благодарно партнерам, заинтересованным продолжать и развивать бизнес на территории нашего государства.

Однако война в Украине четко обозначила зарубежные предприятия, для которых приемлемо финансирование агрессии против Украины через работу в России, и выделила государства, поддерживающие политику оккупанта. И товары такого происхождения вряд ли имеют моральное право находиться в потребительских корзинах украинцев, тем более рядом с товарами от отечественных производителей. А врагов среди товаров общего потребления много: австрийские приправы Kotanyi и энергетики Red Bull, хлебобулочные изделия Chipita ( производитель круассанов 7Days), которые до сих пор представлены в России; Univer и Hell Energy из Венгрии, не поддерживающей санкции против захватчика. Для них есть достойные альтернативы как среди украинских, так и зарубежных производителей.

Потребительская ответственность

Цена, которую вынуждена платить наша Родина за свою независимость, влияет на всех без исключения. Мы меняемся — каждый в отдельности и все вместе. И из-за этих метаморфоз мы влияем и на экономику. Так будет ли индивидуальный выбор украинцев влиять на государство? Факты говорят, что наша экономика достойно держит удар даже при самых неблагоприятных условиях: на май 2022 года, несмотря на три сложных месяца полномасштабной войны, она продолжала функционировать. И у нас немало возможностей для развития: географическое положение, доступное сырье и электроэнергия, диверсифицированное производство и самое главное — единая, непокоренная, сильная и умная нация, которая веками делает правильный выбор.





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