Зарплата вдвое выше, но есть нюансы. Как отличаются доходы и расходы на жизнь в Украине и Польше — инфографика 17 марта, 17:55 Краков (Фото:Gabriela / unsplash)

Средняя зарплата в Польше превышает украинскую практически вдвое. Однако и расходы на жилье, коммунальные услуги и транспорт существенно отличаются.

Как свидетельствуют данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal (для удобства расходы и доходы в злотых перевели в гривне), минимальная и средняя заработная плата в Польше составляет соответственно — 22,8 тыс. грн и 29 тыс. грн, а в Украине — 6,7 тыс. грн и 15 тыс. грн.

Видео дня

Аренда жилья в Польше ожидаемо выше. Если за однокомнатную квартиру в среднем в Киеве просят 10−15 тыс. грн за месяц, аренда такого жилья в Варшаве будет стоить 22−25 тыс. грн. При этом в Польше не столь ощутимая разница между арендой в столице и большом городе. У нас такая «однушка» это — 6−7 тыс. грн, а в Польше — 16−20 тыс. грн. Аренда однокомнатной квартиры в наших небольших городах Украины — 3,5 тыс. грн, в Польше — 12−13 тыс. грн.

К этим суммам надо добавить расходы на коммунальные услуги. В Украине, для однокомнатной квартиры, они в среднем — 1,2−2,5 тыс. грн, в таком же жилье в Польше — 4−4,5 тыс. грн (в расчет не брались города на Западной Украине, которые находятся дальше всего от зоны боевых действий).

Цены на бензин А-95 не сильно отличаются. В Украине дешевле — 52 грн за литр, в Польше — 63 грн за литр. Месячный универсальный проездной билет у нас втрое дешевле. В Украине за 50 поездок заплатят 325 грн, в Польше — 840 грн.

Посещение терапевта в частной клинике в Украине, в среднем — 550 грн, а в Польше — 1000 грн.

Минимальная стоимость стрижки у украинских мастеров — 100 грн, у польских — 250 грн. Месячный абонемент в спортзал в Украине — от 600 грн, в Польше — 840 грн.

Инфографика: Gremi Personal

Как сообщалось, цены на продукты в Украине и Польше почти не отличаются.

«Несмотря на то, что стоимость услуг в Европе выше, чем в Украине, уровень расходов зависит от зарплаты. В то же время подавляющая часть работодателей обеспечивает работников жильем, которое находится непосредственно рядом с местом работы, таким образом можно избавиться от расходов на проживание и проезд», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству, существующее на рынке уже 14 лет, насчитывает 12 офисов в Польше. Агентство специализируется на трудоустройстве украинский (90%) и жителей Средней Азии и других стран Восточной Европы (10%). В течение 2022 с помощью агентства нашли работу 11339 украинцев.