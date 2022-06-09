Мы еще поборемся. Украина пока не использовала все возможности экспорта зерна в обход российской блокады — Минагрополитики 9 июня, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Самую большую поддержку в экспорте украинского зерна оказывает Польша (Фото:Pexels / Pixabay)

Украина экспортировала через альтернативные логистические пути в обход заблокированных Россией морских портов 350 тыс. т продукции АПК в марте, 1 млн т — в апреле, 1,74 млн т — в мае.

При этом потенциал таких путей экспорта сельхозпродукции использован еще не по максимуму. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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«Это еще не такие объемы, которые шли через морские порты, но это существенный постоянный рост. Больше всего непосредственно экспортируется через Польшу, затем Румынию, остальные — через другие страны Европейского Союза», — сказал он.

По словам Высоцкого, огромную поддержку в вопросе экспорта продукции АПК Украине оказывает Польша, которая постоянно увеличивает количество персонала на пропускных таможенных пунктах и переводит их режим работы в формат 24/7.

Высоцкий подчеркнул, что с отменой ограничений ЕС на украинский импорт увеличатся объемы экспорта продукции с добавленной стоимостью. По его словам, до отмены квот зерновые и масличные экспортировались в ЕС без ограничений, а квоты на экспорт ряда продуктов АПК исчерпывались в первые месяцы года.

«Например, на мед квота всегда заканчивалась в январе. Были квоты на молочную продукцию, томатную пасту, яблочный концентрат, мясо птицы, крупы. Сейчас по всем этим продуктами ограничений не будет — мы ожидаем существенного роста», — отметил замминистра.

4 июня вступил в силу Регламент Европейского парламента и Совета № 2022/870 о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин.

Речь идет о пошлинах для промышленной продукции; приостановке применения системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции, а также о приостановке антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины и применения глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

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