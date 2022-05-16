Семь человек на место. Рынок труда в Украине накрыла волна безработных — кому сложнее всего найти работу 16 мая, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Рынок труда в Украине находится в состоянии жесткого кризиса (Фото:pexels / Pixabay)

Каждый второй украинец или потерял работу, или получает не довоенный размер заработной платы.

Рынок труда находится в жестком кризисе и не может удовлетворить спрос соискателей. Об этом свидетельствуют результаты анализа базы вакансий и резюме на кадровом портале grc.ua в апреле-мае 2022 года.

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За последний месяц количество резюме выросло на 15%. Также возросла и активность соискателей — количество отзывов на вакансии увеличилось на 20%.

Что же касается работодателей, то количество предложений работы намного ниже количества желающих получить работу. Уровень конкуренции на одно рабочее место в среднем составлял семь человек. При этом есть профессиональные сферы, в которых этот показатель намного выше из-за почти полного отсутствия предложений работы.

Наибольшим спросом пользуются специалисты из сферы продаж (18,6%), сферы IT, интернет, телеком (13,5%), специалистов по сфере транспорта и логистики (9%), рабочему персоналу (8,8%), в строительстве (5,9%) в медицине и фармацевтике (5,3%).

«Эти специалисты, кроме специалистов сферы строительства, были наиболее востребованы с начала войны. Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше актуальных вакансий», — отметили в grc.

По данным кадрового портала, больше всего предложений работы открыто в Киеве (33,9% всех актуальных на сайте), Львовской (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%). Однако и уровень конкуренции здесь гораздо выше, чем в западных регионах Украины.

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