На 3,9 млн евро только за два месяца. Как Кремль закупает элитное вино в обход санкций 24 января, 15:38 Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая (Фото:Boarding2Now / depositphotos)

Вопреки европейским санкциям против России на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая.

Согласно расследованию The Insider, занимается этим Алексей Репик, друг дочери российского диктатора Владимира Путина Екатерины Тихоновой.



Отмечается, что редчайшие наименования вин, которых в открытой продаже в России после начала войны больше нет, теперь можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компаний российского олигарха Геннадия Тимченко, близкого друга Путина. Вина ввозят под видом «образцов для сертификации».

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Если оценивать импорт Рятико по данным о средних ценах в мире агрегатора WineSearcher, то только за ноябрь и декабрь 2022 года компания ввезла в Россию вин на 3,902 млн евро. Если купленные бутылки были приобретены в хорошем состоянии, а продавец имел гарантию их происхождения, эта цена могла быть значительно выше. Речь идет именно о цене закупки, не учитывающей стоимость доставки и ставку налогов и акцизов.

The Insider подчеркивает, что за эти деньги можно было бы оборудовать 300 российских школ теплыми туалетами, а если учесть, что это только поставки за два месяца, то в пересчете на год этой суммы хватило бы на все 2 тысячи российских школ, где теплых туалетов до сих пор нет.

Закупить вино без помощи европейских компаний, которые поспособствовали в обходе санкций, не удалось бы.

Подавляющее большинство поставок импортного алкоголя в Россию идет через страны Балтии. Правила таможенного оформления РФ требуют, чтобы акцизные марки на алкогольную продукцию были наклеены до ввоза на территорию РФ. Для этого большинство импортеров арендует акцизные склады в Латвии, Литве и Эстонии, где на импортные бутылки клеят акцизные марки и российские контрэтикетки. После начала войны правительство РФ начало эксперимент по оклейке на территории России, но большая часть поставок идет по старой схеме.

Второй вариант — использование европейских компаний-посредников, которые могут получить от европейского производителя вино по рыночной цене, а затем «корректировать» её для российского покупателя. И третий вариант — это фиктивный трансфер через территорию России в другие страны таможенного союза. Например, покупателем груза на бумаге может выступить казахстанская компания, доставка для которой будет осуществляться через Россию. Во время транзита по российской территории, казахстанский получатель отказывается от груза, и документы переоформляются на российского покупателя.

Неудобные для бизнеса правила таможенного оформления, сообщают в The Insider, оказались полезными для обхода санкций: почтенные европейские производители отгружают товар в Европу, а весь риск по обходу санкций ложится на компании-посредники.