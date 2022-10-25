Отопительный сезон для коммерческих потребителей: как снизить сумму в платежке? 25 октября, 11:45 Новости компаний depositphotos

Повышение тарифов на отопление в этом отопительном сезоне станет более заметным для коммерческих потребителей, чем для бытовых. Например, в Киеве стоимость гигакалории для населения во время военного положения не изменится по сравнению с прошлым годом и составит 1,654 грн, тогда как коммерческие потребители будут платить втрое больше — 5,647 грн. В остальных городах разница в тарифах похожая. Что может сделать бизнес, чтобы снизить свои расходы уже сейчас?

Решение, которое позволит получить существенную экономию и которое можно внедрить еще до начала этого отопительного сезона, — установить радиаторные терморегуляторы на отопительные приборы. Радиаторные терморегуляторы устанавливают в коммерческих помещениях, расположенных в новых зданиях с двухтрубной отопительной системой, в коммерческих зданиях с однотрубной системой отопления и зданиях с индивидуальным водяным отоплением.

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Механический газоконденсатный терморегулятор Danfoss RA 2000 (Дания) на отопительном приборе / Фото: Danfoss

В случае двухтрубной системы отопления терморегуляторы уже на уровне отдельного офиса покажут владельцам экономический эффект благодаря индивидуальным тепловым счетчикам, которые зафиксируют уменьшение потребления. Если у вас офисное здание с однотрубной системой отопления, для достижения ощутимой экономии для каждого отдельного офиса необходимо оборудовать терморегулятором каждый отопительный прибор в здании. Впрочем, отметим, что существует возможность для индивидуального учета и в таких системах отопления благодаря приборам распределительного учета.

Что такое радиаторный терморегулятор и как он обеспечивает экономию? Каждый терморегулятор состоит из двух основных частей: регулюрующего клапана и термоголовки (термоэлемента). Термоголовка реагирует на изменение температуры в помещении и автоматически подстраивает клапан таким образом, чтобы он пропускал ровно столько тепла, сколько нужно для обеспечения заданного на терморегуляторе уровня температуры. Автоматическую работу совершает термостатический элемент, механически расширяясь или сужаясь с изменением температуры в помещении. Наилучшую скорость реакции на изменение температуры и соответственно наибольшую эффективность демонстрируют газоконденсатные терморегуляторы. Механические терморегуляторы не нуждаются в питании и автономно работают десятилетиями.

Газоконденсатная термоголовка Danfoss RA 2000 – лучшая на рынке в классе механических термоголовок. Справа – радиаторный клапан к ней / Фото: Danfoss

Итак, осмотрите отопительные приборы и если увидите клапан без термоголовки, приобретите их и установите на отопительные приборы. При этом важно также установить режим использования помещения для сотрудников: терморегулятор обеспечит экономию, если не терять тепло через постоянно открытые окна (открывать их только для проветривания) и понижать температуру, когда помещением не пользуются. Для работников можно установить следующее правило: кто последний покидает помещение, закручивает терморегулятор на минимальное значение, утром возвращают назад — через полчаса помещение прогревается. Существуют терморегуляторы (для примера, Danfoss RA 2991), позволяющие ограничить диапазон регулировки температуры: тогда пользователи не смогут выставить ни слишком большую, ни слишком низкую температуру. Заметим, что выставление температуры менее 16 °C не даст экономического эффекта из-за необходимости каждый раз значительного прогревать помещение.

Так выглядит отопительный прибор с клапаном (клапан еще может быть закрыт крышечкой) без термоголовки. / Фото: Danfoss

Подсчитано: понижение температуры в помещении на 1 °C позволяет снизить потребление тепла на 6%. Установив терморегуляторы и соблюдая правила пользования ими, можно в среднем сократить потребление тепловой энергии для обогрева помещения на 20−30%. Окупаемость этой инвестиции составляет обычно менее одного отопительного сезона. Важно упомянуть также, что действующее законодательство требует, чтобы каждый отопительный прибор в Украине был оборудован терморегулятором.

Установив радиаторные терморегуляторы, вы сможете добиться экономии здесь и сейчас. Но для обеспечения стабильной и еще более эффективной работы системы отопления — если здание не новое, или если система отопления работает плохо — уже после завершения отопительного сезона следует обратиться к энергоаудитору, который проведет обследование вашего здания и составит рекомендации по дальнейшей модернизации системы отопления. Эффективная работа системы отопления не только позволит платить меньше и чувствовать себя более комфортно, но и позволит снизить потребление ископаемых энергоносителей — это хорошо для людей, окружающей среды и энергонезависимости Украины.