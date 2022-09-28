Сергей Харин: Когда речь идет о цене жизни, говорить о доходах бизнеса невозможно 28 сентября, 13:15 Позиция Сергей Харин, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе (Фото:Corteva)

Полномасштабная война стала подлинным испытанием для компаний аграрного сектора. Военное вторжение разрушило отлаженные годами логистические цепи и рабочие процессы. Однако эти трагические события четко осветили позицию тех или иных бизнес-руководителей.

Часть крупных международных компаний сразу покинули российский рынок, часть, несмотря на все трагические события, остаются работать в стране-агрессоре, объясняя это различными причинами. А какие причины у тех, кто ушел из россии, несмотря на все бизнес-интересы?

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Именно на эту тему мы и пообщались с Сергеем Хариным, руководителем бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе, едва ли не единственной компании из крупных игроков на рынке семеноводства и средств защиты растений, покинувшей российский рынок.

Сергей Харин, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе

— Как изменились приоритеты деятельности компании Corteva Agriscience в Восточной Европе в сверхсложных условиях войны?

— В коммерческой деятельности перемены произошли кардинальные. Так сказать, сногсшибательные, ведь сейчас идет война, которая меняет все, что было до нее. Изменит она и то, что будет после окончания боевых действий. Главное — принципиально изменилась наша позиция по работе на российском рынке, который был для компании значительным по объему. Но неоправданная жестокая агрессия россии против Украины означала, что у нас не было другого выбора, как прекратить производство и коммерческую деятельность в стране-агрессоре. Что осталось неизменным в нашей деятельности — это приверженность нашим ценностям.

— Благодаря этим ценностям компания сразу вышла с рынка рф?

— Да, наша корпоративная культура базируется на определенных морально-нравственных ценностях, базовой из которых является человеческая жизнь. Это то, что стоит выше бизнеса. Именно поэтому, как только война началась, Corteva Agriscience откровенно заявила о том, что она прекращает любую новую коммерческую деятельность в россии. Соответственно, мы закрыли все наши обязательства, которые возникли перед нашими российскими клиентами до начала войны, а в ходе войны не заключили ни одного контракта, чтобы не начинать новые проекты на территории врага. 28 апреля Советом директоров компании было принято решение о том, что Corteva Agriscience полностью приостанавливает свое ведение бизнеса на территории страны-агрессора. Поскольку этот бизнес был достаточно велик, мы разработали пошаговый план выхода из россии. Согласно этому плану мы и действуем: закрываем производственные и торговые предприятия и скоро должны завершить этот процесс — на 90% эта работа уже сделана.

— Как вы оцениваете потери, связанные с этим решением?

— Глобально для компании финансовые последствия выхода из россии только во втором квартале 2022 года составили десятки миллионов долларов США. Но наши руководители не сомневались, когда принимали это решение, ведь назначение Corteva «обогащать жизнь производящих и потребляющих, обеспечивая развитие будущих поколений». Как война может совмещаться с этим? Мы верим в то, что декларируем, и категорически осуждаем насилие.

— А как вы действовали в это время в Украине?

— С начала войны мы приняли все возможные меры для поддержки и защиты наших украинских коллег и их семей, наших клиентов и общин, в которых мы работаем. Как только началась война, мы прекратили свою деятельность всего на две недели — с 24 февраля до 7 марта этого года. Когда обеспечили безопасность сотрудникам, они были готовы продолжать свою деятельность. Начали оперативно возобновлять контакты с нашими фермерами в Украине и приняли все меры, чтобы помочь обеспечить максимально нормальную посевную 2022 года. Выражая солидарность с народом Украины, компания сделала конкретные шаги по поддержке донорских инициатив и проектов продовольственных банков. Вот так мы и работаем: в россии все закрывается, а в Украине, несмотря на все сложности, наша деятельность продолжается. Кроме того, мы планируем дальнейшее расширение нашего бизнеса.

Сергей Харин / Фото: Corteva

— Как вы вообще оцениваете необходимость для бизнеса иметь патриотическую позицию и ориентироваться на ценности, а не текущую выгоду?

— Разве можно сравнивать ценность человеческой жизни с текущей выгодой? Поскольку мы международная компания, то для нас в приоритете не столько патриотическая, сколько гуманитарная и морально-нравственная позиция. Мы потеряли свой бизнес на аграрном рынке россии, который был одним из самых больших в Европе. Наши средства защиты растений пользовались большим спросом. Кроме того, в россии у нас работало более 200 сотрудников. Да, это был большой бизнес, но мы уже дали ответ на этот вопрос на уровне нашего глобального руководства компании. И звучит он так: не стоял вопрос денег — стоял вопрос принципиальной позиции и гуманитарно-нравственной репутации Corteva Agriscience.

К слову, мы фактически едва ли не единственная среди крупных мультинациональных аграрных компаний, которая сделала именно такой выбор — завершить свою деятельность в россии. Некоторые наши конкуренты продолжают вести бизнес в стране, получая прибыль и поддерживая российский режим. Они утверждают, что делают это в интересах продовольственной безопасности, но на самом деле их налоги и продукты используются для поддержки российской агрессии. Мы же предпочитаем сосредоточиться на продовольственной безопасности Украины и остального мира.

— Какие меры предосторожности вам пришлось ввести, чтобы минимизировать негативное влияние военного положения на продовольственную безопасность Украины?

— Несмотря на значительное перемещение наших сотрудников и их семей, мы оперативно возобновили свою деятельность в Украине, держали связь с нашими клиентами, доказывали всем, в том числе и врагам, что украинцы умеют работать в сверхсложных условиях войны и смогут преодолеть все трудности. Мы быстро возобновили производство семян и наладили цепочки импорта СЗР и семян с предприятий компании в других странах. Мы отвечаем перед нашими украинскими клиентами и последовательно выполняем свои профессиональные обязанности. В эти сложные военные времена фраза «Украина кормит мир» уже не выглядит слишком пафосно — всем стало ясно, что так и есть. Почти 40 миллионов украинцев действительно могут прокормить полмиллиарда потребителей в других странах. И это может только Украина.

Фото: Corteva

— С 1 июня 2022 года компания перешла на единую прямую модель ведения семенного бизнеса в Украине. Был ли такой шаг действенным в условиях войны и каковы его результаты на сегодняшний день?

— Прямая модель ведения бизнеса предполагает продажу продукции Corteva Agriscience непосредственно самим фермерам. Мы перешли на данную модель еще в 2019 году с брендом Pioneer. Она эффективна и является одним из источников роста. Когда летом мы перевели на прямую модель весь семенной бизнес, это, во-первых, снизило финансово-кредитные риски. Во-вторых, это обеспечило твердую гарантию того, что украинские фермеры получат нашу продукцию даже при сложных военных условиях, ведь для нас бизнес-репутация очень важна. Также это позволило нам за руку вести фермеров в сложные времена, узнавать их потребности и решать их. На мой взгляд, это был правильный шаг, и результаты работы это подтверждают.

Фото: Corteva

Но по средствам защиты растений мы продолжаем работать через дистрибуцию и удовлетворены тем, как работает эта модель. Украинский дистрибутивный сектор доказал, что способен развиваться. Сейчас на рынке Украины есть дистрибьюторы, входящие в топ-список по всей Западной Европе. И мы продолжаем с ними свое сотрудничество.

— Сколько украинских хозяйств отдают предпочтение продукции Corteva?

— Число клиентов, доверяющих нашей компании, растет. В течение сезона 2021−2022 года наши семена выбрали практически 6500 украинских хозяйств, что значительно больше, чем в прошлом сезоне. Если говорить о количестве покупателей средств защиты растений через дистрибьюторов, то сейчас их более 3000.

У нас есть различные формы поддержки наших клиентов. Во-первых, это коммерческие отношения. К примеру, у нас есть программы лояльности, а также кредитно-финансовые программы, чтобы клиенты могли получить доступный товар. И такие программы привлекательны с точки зрения самих фермеров. Мы регулярно предлагаем не только новые, более эффективные препараты, но и заботимся о том, чтобы фермеры и конечные потребители имели всю необходимую информацию и о самом продукте, и технологии его выращивания, и о том, как из этого продукта получить наибольший урожай. Такая поддержка абсолютно бесплатна. У нас есть целое подразделение, которое называется «Агрономия и разработка». На мой взгляд, это одна из самых мощных структур среди украинских компаний, которая занимается как исследованиями на фермерских полях, так и обучением самих фермеров, если говорить о наших продуктах и технологиях их выращивания. Кроме тренингов, мы также предоставляем консультационные услуги. К примеру, наша сеть торговых агентов по продаже семян работает по всей территории Украины, а сотрудники работают в режиме 24/7. И это одна из сильнейших сторон нашей прямой модели. Плюс цифровые технологии: использование YouTube, который активно начало развиваться во время пандемии, а затем войны. В этом году мы запустили программу агрономических советов, в которой представили краткие, но очень информативные теоретические и практические видеоролики. У нас много подписчиков, и мы видим, что этот формат очень популярен.

Более того, во время посевной компании мы бесплатно передали несколько тысяч посевных единиц кукурузы и подсолнечника пострадавшим во время войны фермерам, которые не могли начать посевную самостоятельно.

Фото: Corteva

Наша практика общения с фермерами во время войны показала, что они особенно ценят проукраинскую позицию Corteva и уважают компанию за нашу приверженность самым высоким ценностям.

— Расскажите, пожалуйста, о направлении вашей благотворительной деятельности в условиях войны. Как вы помогаете пострадавшим украинцам?

— В направлении социальной работы наша компания отличается от большинства других международных компаний, работающих в украинском аграрном секторе. Алгоритм действий обычно следующий: компании переводят финансовые средства на счет какой-то крупной международной институции, которая уже потом распределяет их по разным проектам, а значительную часть забирает себе на административные расходы.

Мы же предоставили возможность своим украинским сотрудникам предлагать проекты поддержки в своих регионах, потому что именно люди на местах знают о необходимости помощи конкретным инициативам. Специальный комитет утверждает предложенные сотрудниками проекты в соответствии с намеченными нами направлениями помощи (медицина, продукты питания, восстановление фермерства), проверяет исполнителей проектов на соответствие этическим нормам и контролирует распределение финансирования. То есть мы знаем, куда направлена каждая гривня помощи.

Фото: Corteva

Кроме того, на глобальном уровне Corteva помогала украинцам через благотворительные организации, с которыми мы давно сотрудничаем. Благодаря нашему европейскому отделу закупок смогли приобрести необходимые медицинские материалы для украинских больниц в самом начале войны, когда у них был дефицит и проблема со снабжением. Наши сотрудники постоянно принимают участие в волонтерских инициативах. На сегодняшний день Corteva выделила уже более 46 млн грн в помощь десяткам тысяч пострадавших украинцев, и эта помощь продолжается.

— Вы также продлили в этом году программу поддержки женщин-фермеров TalentA. Почему вы решили возобновить ее, несмотря на войну?

— Прошлые два года, когда мы внедряли программу TalentA в Украине, продемонстрировали значительный спрос на учебно-грантовую программу среди женщин-фермеров из сельской местности. Мы с радостью наблюдали успехи наших выпускниц, которые благодаря программе смогли значительно развить свой бизнес. Но война нанесла болезненный удар по всем, и именно поэтому в этом году мы решили продолжить программу с фокусом именно на развитие антикризисных навыков и возобновление фермерства. В этом году совокупный грантовый фонд составляет более 2,5 млн грн, и мы надеемся, что благодаря программе сможем помочь женщинам, задействованным в сельскохозяйственном производстве, справиться с последствиями войны — восстановить и обеспечить жизнеспособность бизнеса, адаптироваться к новым реалиям, управлять кризисом и таким образом снизить риски для продовольственной безопасности в общинах.