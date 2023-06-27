«Мы должны работать». Как фермер из Черновицкой области не остановился, несмотря на войну и блокаду одесских портов 27 июня, 19:11 Партнерский проект Василий Кушнир, основатель фермерского хозяйства Агрогранд (Фото:Агрогранд)

«Никто не верил, что будет война», — вспоминает февраль прошлого года основатель небольшого фермерского хозяйства Агрогранд, что в Черновицкой области, Василий Кушнир. Уже 24 февраля, через несколько часов после полномасштабного российского вторжения, на улицах его родного села Романковцы появились пробки — украинцы массово ехали на запад.

Сам Василий Михайлович никуда не собирался: фермер посеял озимые, внес в землю первые удобрения и готовился летом собирать урожай. Война не пришла в дом владельца Агрогранда, однако у него возникла проблема — каким образом продавать урожай, ведь одесские порты заблокированы российскими агрессорами. Как он решил эту проблему?

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Любовь к земле

Василий Кушнир хорошо знает, как работать на земле. Родившись в селе Романковцы, с детства будущий предприниматель выращивал овощи на собственном огороде размером в 20 соток. А о нюансах ведения сельскохозяйственного бизнеса ему рассказывали родители. «Они работали в этой сфере, однако собственной земли у них не было, — вспоминает Кушнир, — наша область самая маленькая в Украине, и участков на всех не хватает». Это и влияет на размер паев. Если в среднем по стране его площадь составляет 2 га, то в Черновицкой области — 1,2 га.

Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Займы предоставляются под 5−9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.





В 2011 году Василий решил открыть свое дело и долго не сомневался — предпочтение отдал уже известному фермерству. «Областной совет выделил несколько гектаров в аренду, и так началось наше дело»,— вспоминает он. Впоследствии Агрогранду удалось подписать договоры на аренду паев местных жителей. И несмотря на жесткую конкуренцию между фермерами, предпринимателю удалось создать земельный банк площадью 350 га. Это пока небольшое хозяйство. Кушнир отмечает, что много работает с людьми, честно рассказывает им о ситуации на аграрном рынке и всегда рассчитывается вовремя. Также фермер смог создать собственный парк техники.

Сейчас Агрогранд специализируется на выращивании зерновых. В среднем хозяйство приносит 200 т пшеницы, 100 т сои и 100 т подсолнечника в год.

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Военные реалии

В среду, 24 февраля 2022 года — день, который украинцы не забудут никогда, Василий проснулся от звуков взрывов. Фермер сразу понял, что началась полномасштабная война — российские войска вторглись на территорию Украины. И хотя Черновицкую область тогда не обстреливали, оккупанты бомбили Винницу и Коломыю. Они в 150 и 200 километрах от Агрогранда соответственно, но ночью звуки взрывов громко разносились по местности. А через несколько часов в родном поселке появились первые пробки — тысячи людей направлялись в поисках спасения на запад страны. «У нас никто не останавливался, все пытались добраться до Черновцов или до Западной Украины»,— вспоминает Кушнир.

«Мы не знаем, когда закончится война. Однако должны продолжать делать свою работу»

В феврале и марте на западе страны наблюдалась паника: снять жилье в таких крупных городах, как Львов, Ужгород, Черновцы или Ивано-Франковск, было практически нереально, цены выросли в несколько раз, и люди готовы были платить за аренду в валюте. Российские войска стояли под Киевом, и только в апреле, когда ВСУ удалось оттеснить оккупантов с севера страны, бизнес вздохнул с облегчением. Перед аграриями тогда встал вопрос — сеять ли будущий урожай. Василий сделал свой выбор. «Мы решили работать, на самом деле у нас не было другого пути, потому что земля не должна простаивать», — говорит фермер. Озимые уже были засеяны, рабочие Агрогранда успели даже первый раз внести удобрения. Кроме того, никто не верил, что российские войска дойдут до Черновицкой области.

Василий Кушнир, основатель фермерского хозяйства Агрогранд / Фото: Агрогранд

Финансовая помощь

Чтобы провести посевную, Агрогранду нужны средства на покупку топлива, удобрений и семян. Взять их было негде, поэтому фермер обратился за займом в ПриватБанк в рамках государственной программы «5−7−9». Она упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Займы предоставляются под 5−9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

«Мы предоставили большой пакет документов, и кредитную линию нам открыли под 7% годовых. Это нам очень помогло»,— говорит Кушнир. И добавил, что вернули средства вовремя. В этом году, добавляет фермер, для проведения посевной тоже обратился за помощью в ПриватБанк. Кредит согласовали за две недели, а необходимую сумму выдали под 9% годовых. Работать с менеджерами государственного банка — просто, они предоставляют четкий перечень документов и консультируют по любым вопросам, говорит Кушнир.

Агрогранд — это не единственная компания, которая в этом году получила помощь по программе «5−7−9». По данным Министерства продовольствия и аграрной политики, с начала года 7,6 тысячи украинских агропредприятий получили более 38 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие хозяйств. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» примерно 6 тысяч предприятий получили 22,5 млрд грн.

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Экспортная проблема

Кушнир владеет небольшим фермерским хозяйством, поэтому всю свою продукцию, а большая ее часть отправляется на экспорт, продавал трейдерам в Одессе или Николаеве. Последние вывозили ее через одесские порты, однако с началом полномасштабного вторжения они были заблокированы. Зерновые перестали пользоваться спросом.

Тогда, вспоминает Кушнир, они решили переориентироваться на поставки продукции трейдерам в Румынию. «Логистика подорожала, однако спрос на продукцию был», — отмечает фермер. Часть хозяйств поставляет продукцию на автомобилях, другие — железнодорожным транспортом. Укрзализныця в прошлом году увеличила поставки продукции в два раза, что помогло фермерам доставить товар и рассчитаться за кредиты и паи. Этой же схемой предприниматель планирует воспользоваться и в нынешнем году.

Василий Кушнир, основатель фермерского хозяйства Агрогранд / Фото: Агрогранд

Агрогранд намерен развиваться, даже несмотря на войну. Кушнир говорит, что на первом этапе планирует увеличить земельный банк до 1000 га, а затем и удвоить этот показатель в ближайшие годы. «Мы не знаем, когда закончится война. Однако должны продолжать делать свою работу»,— говорит он.