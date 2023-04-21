В очереди на вылет. Украинские сети АЗС ожидает волна банкротств и закрытий — а кто выиграет? 21 апреля, 10:24 NV Премиум АЗС (Фото:DmitriySk / Depositphotos)

Топлива много, клиентов мало. Таковы результаты прошлого года, определяющие события нынешнего. Самые слабые позиции на рынке группы Приват Игоря Коломойского, отмечают собеседники NV Бизнес.



Украинский рынок светлых нефтепродуктов трансформируется. Потери станций и нефтебаз после первого года войны, уменьшение количества клиентов из-за миграции и значительный рост розничной цены топлива — ключевые тренды прошлого года. Рынок перенасыщен и это может привести к массовым банкротствам и закрытию станций, ожидают крупнейшие игроки.



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