Как бизнес помогает обществу и ВСУ во время войны 30 августа, 10:00 Новости компаний EVA

Как изменяются программы устойчивого развития

До 160 километров в час способен разгоняться разведывательный беспилотник FlyEye, который за 5,5 млн грн для нужд ВСУ приобрел благотворительный фонд Сергея Притулы за средства львовской ІТ-компании Intellias. Деньги, которые могли быть израсходованы на празднование 20-летия, компания решила передать на нужды военных.

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Полномасштабная война в Украине, которая длится уже больше полугода, заставила украинский бизнес переориентировать свои программы устойчивого развития. Если год назад предприниматели вкладывали в проекты по уменьшению выбросов в окружающую среду, управление отходами, поддержку социально незащищенных слоев населения, то сейчас большинство средств направляется на поддержку ВСУ и пострадавших от российской агрессии. «Полномасштабное вторжение, которое трудно было представить в XXI веке, требует мобилизации усилий от нас всех. Мы боремся за независимость нашей прекрасной страны, поэтому бизнес делает все возможное для помощи армии, нашим гражданам», — отмечает Александра Гнатик, руководитель PR-направления Линии магазинов EVA.

Что такое устойчивое развитие

В последние годы наблюдается бум на социально ответственные инвестиции. Большие международные фонды не будут вкладывать средства, более того — не будут подписывать контракты с компаниями, где не беспокоятся о проблемах защиты окружающей среды, унижают сотрудников или не помогают обществу. Бизнес ежегодно публикует нефинансовые отчеты, которые оказывают такое же влияние на стоимость акций, как и данные о прибыли и продажах.

Большинство программ устойчивого развития базируется на нескольких составляющих ESG-критериях. Из чего они состоят?

Environmental (E) — окружающая среда. Речь идет о программах, касающихся уменьшения влияния на окружающую среду. Это может быть грамотное управление отходами, постепенное уменьшение вредных выбросов и загрязнения воздуха, понижение углеродного следа и прочее.

Social (S) — социальное развитие. Достойные условия труда, равные возможности для трудоустройства, поддержка общественных организаций или определенных уязвимых групп населения — вот какие программы может воплощать в жизнь бизнес.

Governance (G) — управление компанией. Здесь речь идет о том, руководствуется ли менеджмент этическими методами ведения бизнеса, внедряет ли гендерное разнообразие в совете директоров, прозрачно ли идет бизнес и платит ли компания налоги в бюджет.

Каждая компания, стремящаяся стать социально ответственной, выбирает определенное направление и работает с ним. В довоенный период это может быть поддержка социально уязвимых групп населения, например, женщин, переживших насилие, желающих изменить свою жизнь и получить новую профессию. Поддержка больниц или преодоление бедности в стране.

Как работает украинский бизнес

Основные клиенты Линии магазинов EVA — это женщины, поэтому в довоенные годы мы заботились о них, рассказывает Александра Гнатик. Семь лет, начиная с 2015 года, компания проводила премию «Мама года», которая посвящается бережным, вдохновляющим, красивым, стильным, успешным, добрым, энергичным и талантливым мамам. Проект нашел десятки тысяч поклонников и собрал более четырех тысяч историй счастливого материнства.

В этом году, из-за войны, конкурс, к сожалению, не проводили. Кроме того, с 2015 по 2019 год компания организовала Orange Days — социальный проект для помощи преждевременно рожденным малышам Украины. За все время существования программы удалось собрать около 2 млн грн и помочь 12 детским больницам и перинатальным центрам. А в 2019 году более 80 тысяч покупателей EVA помогли осуществить мечту тяжелобольной девочки, которая хотела посетить Турцию и своими глазами увидеть места съемок любимого сериала «Великолепный век».

Пришедшая в Украину война заставила компании полностью изменить свой подход к программам устойчивого развития. Татьяна Сахарук, глава правления Сети Глобального договора ООН в Украине, рассказывает, что украинские предприниматели первыми стали помогать войскам и обществу. Например, МХП бесплатно предоставлял продукцию «Наша Ряба» больницам, территориальной обороне, ВСУ и беженцам. А DTEK быстро смог вернуть свет в жилье на деоккупированных территориях Бородянского, Макаровского, Бучанского, Вышгородского районов.



Александра Гнатик говорит, что в первые дни после начала войны компания создала оперативный штаб для обработки запросов на получение благотворительной помощи от ТрО, ВСУ, волонтерских организаций, шелтеров для переселенцев и медучреждений. Штаб обработал и удовлетворил более 360 запросов о помощи из 140 городов во всех областях Украины и передал более 109 тыс. единиц первой необходимости на общую сумму около 4,8 млн грн.

В фонд «Вернись живым» EVA перевела 2,5 млн грн, а покупатели — еще более 6,5 млн грн в рамках программы «Поддержи защитников». В июле компания передала два квадрокоптера DJI Mavic 3 стоимостью около 220 тыс. грн. К тому же 2 собственных квадрокоптера EVA также отдала на нужды ВСУ.

Бизнесмен Руслан Шостак, совладелец линии магазинов EVA, создал инициативу «Детство без войны». Проект, который поддерживает EVA, направлен на эвакуацию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Турцию. Благодаря этой инициативе в безопасности находятся около 2 тыс. детей и сопровождающих их лиц. Клиенты сети тоже могут помочь — перевести свои бонусы, которые они получили по программе лояльности EVA МОЗАИКА.

Сделать это можно на странице Благотворительность сайта EVA BLOG, в мобильном приложении EVA и на кассах магазинов. «Запросов очень много — от поддержки общества и пострадавших во время войны людей до помощи украинским военным на передовой. Поэтому и наши программы очень разнообразны», — отмечает Александра Гнатик.



Внимательно следят за поведением бизнеса и сами потребители. Приблизительно половина, а именно 44% украинцев при выборе бренда обращают внимание на его помощь ВСУ. А 34% интересуются, работает ли компания в России, говорится в исследовании компании Gradus Research. Для 21% граждан важную роль играет волонтерская деятельность бренда, а понятная политическая позиция — важный аспект выбора для 18% покупателей.



«Война заставила нас разделить мир на „своих“ и „чужих“, и это не обошло сферу потребления. Покупатели все меньше прощают брендам их нейтралитет, и все больше ожидают, что бренды займут понятную позицию и вместе с украинцами будут делать что-то для победы в войне», — отмечает Евгения Близнюк, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research. «Вне политики» больше не воспринимается украинцами как адекватная времени позиция бренда. И это значительный сдвиг для рынка.

Александра Гнатик говорит, что бизнес должен анализировать текущие потребности и направлять усилия на решение актуальных проблем общества. Особенно в кризисные моменты для государства. Например, в период пандемии Covid-19 EVA обеспечила 242 опорных больницы необходимыми моющими, стиральными и дезинфицирующими средствами на месяц времени.

Сейчас раненые защитники Украины, проходящие лечение в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова, каждый день получают горячие обеды. Около 120−150 порций готовится на мощностях ресторана для сотрудников в центральном офисе компании. «А для зенитной ракетной бригады воздушного командования „Восток“ было приобретено 200 бронежилетов IV класса по стандартам НАТО производства американской компании CAA Industries стоимостью $119 668», — отмечает эксперт.





Фото: EVA

Украинский бизнес должен быстро реагировать на новые запросы общества, сильно изменившиеся после начала войны. Потребители стали интересоваться у предпринимателей, что они делают для благосостояния страны и жителей. Поэтому после победы важными станут проекты по реабилитации украинских военных, поддержки уязвимых категорий людей, оставшихся без жилья из-за российской агрессии, и участие в восстановлении страны. Украинский бизнес, который учится работать в экстремальных условиях и поддерживать Украину, стал сильнее и успешнее.



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